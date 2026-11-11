Nvidia se prepararía para destituir a Jensen Huang: revelan una segunda relación, con una ejecutiva que depende de él

El directorio de Nvidia evalúa la destitución de Jensen Huang tras una investigación sobre su conducta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El directorio de Nvidia se prepara para destituir a Jensen Huang, su cofundador y CEO, informó este miércoles The Wall Street Journal en una nota exclusiva.

Según el diario, que cita a personas al tanto de la situación, el directorio podría reunirse hoy mismo para decidir su futuro. La medida llegaría después de la investigación interna que la empresa abrió sobre su conducta.

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La versión llegó después de que The New York Times revelara una segunda relación extramatrimonial de Huang: con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia, una ejecutiva que depende de él. El diario cita a cinco personas que trabajaron en la empresa.

El Journal dijo por su cuenta, con una fuente propia, que Huang tuvo una relación con una empleada. La otra relación, según el mismo diario, es con Alice Huang, una ejecutiva china a la que la inteligencia de Estados Unidos considera una presunta espía.

Un video en un hotel y un acuerdo de confidencialidad

Según dos de las fuentes del Times, Huang, de 63 años, y Powell, de 48, fueron filmados en actitud afectuosa en un hotel de San José, California, durante la conferencia anual de Nvidia, en marzo. El diario aclara que no vio el video.

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Tres personas informadas sobre el episodio le dijeron al Times que lo grabó con su teléfono alguien que pasaba por ahí. El equipo de seguridad de Huang apartó a esa persona y le ofreció firmar un acuerdo de confidencialidad.

Los dos están casados con otras personas. Powell entró a Nvidia en 2008 y es vicepresidenta de salud desde fines de 2017. Según las cinco fuentes, la relación se comentaba dentro de la empresa.

“No creo que deba hablar conmigo directamente”

Jensen Huang, CEO y cofundador de Nvidia. Según The Wall Street Journal, el directorio se prepara para destituirlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Times llamó a Huang por teléfono el miércoles y le preguntó por Powell. “No creo que deba hablar conmigo directamente”, respondió, y cortó.

Nvidia no quiso hacer declaraciones. Powell no respondió de inmediato al pedido de comentarios del diario.

Qué dice el código de conducta de la empresa

The Wall Street Journal vinculó a Jensen Huang con una mujer sospechada de espionaje para China. (REUTERS/Lisi Niesner)

El código de conducta de Nvidia, citado por el Times, les pide a los empleados “evitar situaciones en las que nuestras acciones generen conflicto”, incluidas las “relaciones personales”. También dice que la empresa “investiga con rapidez las denuncias de mala conducta”.

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El diario recuerda dos antecedentes. Brian Krzanich renunció a Intel en 2018 después de que se conociera una relación consensuada con una empleada. Al año siguiente, McDonald’s despidió a su CEO, Steve Easterbrook, por una relación consensuada con una empleada.

La relación con la presunta espía abrió una pregunta de seguridad nacional. Esta abre una de conducta interna.

Cómo llegó Nvidia hasta acá

El domingo, Huang admitió ante sus empleados que le había sido infiel a su esposa, sin dar nombres. El directorio abrió una investigación que, según el Times, conduce el estudio de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Alice Huang es ejecutiva de Megaspeed, una gran clienta de Nvidia. La inteligencia de Estados Unidos cree que trabaja para los servicios chinos. China lo niega y ella no respondió a los pedidos de comentarios.

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Desde entonces, el presidente Donald Trump confirmó que el FBI investiga el caso y un grupo de accionistas demandó a la empresa, según Reuters. Los líderes republicanos de tres comisiones de la Cámara de Representantes pidieron que Huang declare a puertas cerradas, según el Times.

Nvidia debe presentar sus resultados trimestrales el martes 17 de noviembre.