Ester Expósito protagonizará un thriller criminal basado en una historia real: será una estafadora que secuestraba a mujeres ricas en Brasil

Ester Expósito encabeza el reparto de 'Las rubias', el próximo proyecto de la directora Carlota Pereda.

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Ester Expósito protagonizará The Blondes, la nueva película de la directora Carlota Pereda (responsable de Cerdita), junto con Claudia Salas. El thriller criminal se inspira en la historia real de una banda de São Paulo que secuestraba a mujeres adineradas y robaba sus identidades.

La actriz interpretará a Cristina, una estafadora que transformará fraudes menores en un imperio criminal. La película seguirá su vínculo con Marta, el personaje de Claudia Salas, y con Pepa, una amiga que entra con ella en una serie de engaños hasta quedar involucrada en secuestros exprés. El rodaje de The Blondes comenzará en marzo de 2027 y empresa Playtime ya inició las ventas internacionales de la producción durante el American Film Market.

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Cristina será el personaje que concentrará la expansión criminal de la trama. Ester Expósito dará vida a una mujer que inicia sus actividades con engaños de menor escala y termina al frente de una estructura de delitos más amplia.

Qué contará la película ‘The Blondes’

La historia conectará a Cristina con Marta, una mujer de clase trabajadora que pierde su empleo. Marta descubre que su cabello rubio y la ropa de diseñador le abren el acceso a espacios sociales antes ajenos a su vida.

Claudia Salas interpretará a Marta, quien empieza a cometer estafas junto a su amiga Pepa. Cristina introduce a ambas en el mundo de los secuestros exprés, un punto que cambia el alcance de los delitos que cometen. La película propone un relato de atracos centrado en esas tres mujeres. Carlota Pereda definió el proyecto como “una película de atracos que da la vuelta al género”.

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Una imagen de 'Cerdita', la ópera prima de Carlota Pereda.

The Blondes amplía el universo de Las Rubias, un cortometraje de Carlota Pereda que se exhibió en más de 140 festivales de distintos países. El nuevo largometraje retoma la mirada de la directora sobre el cabello rubio como elemento de percepción social.

Pereda señaló que la película tratará asuntos como el privilegio, los prejuicios y la manera en que se percibe a las mujeres rubias. La premisa parte de una historia real relacionada con una banda de São Paulo.

El grupo criminal secuestraba a mujeres con alto poder adquisitivo y utilizaba sus identidades para cometer robos. La película trasladará ese punto de partida a la historia de Cristina, Marta y Pepa.

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El proyecto fue presentado como una combinación de Una rubia muy legal y Spring Breakers. Esas referencias acompañan una trama en la que el aspecto de Marta y la vestimenta de diseñador se convierten en herramientas para acceder a otros círculos.

Una historia internacional con equipo español

Merry Colomer producirá The Blondes para Morena Films, con Pilar Benito como productora ejecutiva. Universal Pictures International Spain se encargará de la distribución de la película en España.

El equipo técnico contará con Rita Noriega como directora de fotografía, Carlota Casado en el diseño de producción y Verónica Callón en el montaje. La película reunirá de nuevo a Playtime y Morena Films.

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Ambas compañías trabajaron antes en títulos como Campeones, Celda 211 y Todos lo saben. Con The Blondes, preparan una producción encabezada por Ester Expósito y Claudia Salas que llevará a la pantalla una trama de estafas, suplantación de identidad y secuestros exprés.

Por el momento, este proyecto suplanta a otro anunciado por la propia directora también con Ester Expósito junto a Anna Castillo titulado Que muera el amor, que iba a ser una miniserie sobre vampiras. Carlota Pereda tiene pendiente de estreno Found Alive, la película con la que inauguró el pasado Festival de Sitges, protagonizada por Chloë Grace Moretz.

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