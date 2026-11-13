España Cultura

Ester Expósito protagonizará un thriller criminal basado en una historia real: será una estafadora que secuestraba a mujeres ricas en Brasil

La actriz encabezará el reparto junto a Claudia Salas de ‘The Blondes’, la nueva película de Carlota Pereda, responsable de ‘Cerdita’

Ester Expósito encabeza el reparto de 'Las rubias', el próximo proyecto de la directora Carlota Pereda.
Ester Expósito encabeza el reparto de 'Las rubias', el próximo proyecto de la directora Carlota Pereda.
Guardar

Ester Expósito protagonizará The Blondes, la nueva película de la directora Carlota Pereda (responsable de Cerdita), junto con Claudia Salas. El thriller criminal se inspira en la historia real de una banda de São Paulo que secuestraba a mujeres adineradas y robaba sus identidades.

La actriz interpretará a Cristina, una estafadora que transformará fraudes menores en un imperio criminal. La película seguirá su vínculo con Marta, el personaje de Claudia Salas, y con Pepa, una amiga que entra con ella en una serie de engaños hasta quedar involucrada en secuestros exprés. El rodaje de The Blondes comenzará en marzo de 2027 y empresa Playtime ya inició las ventas internacionales de la producción durante el American Film Market.

PUBLICIDAD

Cristina será el personaje que concentrará la expansión criminal de la trama. Ester Expósito dará vida a una mujer que inicia sus actividades con engaños de menor escala y termina al frente de una estructura de delitos más amplia.

Qué contará la película ‘The Blondes’

La historia conectará a Cristina con Marta, una mujer de clase trabajadora que pierde su empleo. Marta descubre que su cabello rubio y la ropa de diseñador le abren el acceso a espacios sociales antes ajenos a su vida.

Claudia Salas interpretará a Marta, quien empieza a cometer estafas junto a su amiga Pepa. Cristina introduce a ambas en el mundo de los secuestros exprés, un punto que cambia el alcance de los delitos que cometen. La película propone un relato de atracos centrado en esas tres mujeres. Carlota Pereda definió el proyecto como “una película de atracos que da la vuelta al género”.

PUBLICIDAD

Trailer de "Cerdita", de Carlota Pereda
Una imagen de 'Cerdita', la ópera prima de Carlota Pereda.

The Blondes amplía el universo de Las Rubias, un cortometraje de Carlota Pereda que se exhibió en más de 140 festivales de distintos países. El nuevo largometraje retoma la mirada de la directora sobre el cabello rubio como elemento de percepción social.

Pereda señaló que la película tratará asuntos como el privilegio, los prejuicios y la manera en que se percibe a las mujeres rubias. La premisa parte de una historia real relacionada con una banda de São Paulo.

El grupo criminal secuestraba a mujeres con alto poder adquisitivo y utilizaba sus identidades para cometer robos. La película trasladará ese punto de partida a la historia de Cristina, Marta y Pepa.

El proyecto fue presentado como una combinación de Una rubia muy legal y Spring Breakers. Esas referencias acompañan una trama en la que el aspecto de Marta y la vestimenta de diseñador se convierten en herramientas para acceder a otros círculos.

Una historia internacional con equipo español

Merry Colomer producirá The Blondes para Morena Films, con Pilar Benito como productora ejecutiva. Universal Pictures International Spain se encargará de la distribución de la película en España.

El equipo técnico contará con Rita Noriega como directora de fotografía, Carlota Casado en el diseño de producción y Verónica Callón en el montaje. La película reunirá de nuevo a Playtime y Morena Films.

Descubre las últimas novedades en cine, series y libros con nuestras recomendaciones semanales.

Ambas compañías trabajaron antes en títulos como Campeones, Celda 211 y Todos lo saben. Con The Blondes, preparan una producción encabezada por Ester Expósito y Claudia Salas que llevará a la pantalla una trama de estafas, suplantación de identidad y secuestros exprés.

Por el momento, este proyecto suplanta a otro anunciado por la propia directora también con Ester Expósito junto a Anna Castillo titulado Que muera el amor, que iba a ser una miniserie sobre vampiras. Carlota Pereda tiene pendiente de estreno Found Alive, la película con la que inauguró el pasado Festival de Sitges, protagonizada por Chloë Grace Moretz.

Temas Relacionados

Ester ExpósitoClaudia SalasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mike Myers asegura que la nueva película de ‘Shrek’ es “la mejor de todas” y ya está trabajando en una nueva película de ‘Austin Powers’

El actor y cómico, conocido por dar voz al ogro verde, ya se encuentra escribiendo el guion de la que sería la cuarta película del espía inglés

Mike Myers asegura que la nueva película de ‘Shrek’ es “la mejor de todas” y ya está trabajando en una nueva película de ‘Austin Powers’

Brad Pitt protagonizará una nueva película para Apple después del éxito de ‘F1′: interpretará a un obrero de la construcción de los años setenta

El actor, a punto de estrenar la nueva película de David Fincher basada en el universo de Quentin Tarantino, también producirá este nuevo proyecto

Brad Pitt protagonizará una nueva película para Apple después del éxito de ‘F1′: interpretará a un obrero de la construcción de los años setenta

Manuel Ayra, de ganar ‘La Voz’ a ser el telonero de Antonio Orozco: “Cuando sales de un programa tan visto, hay un poco de presión por lo próximo que harás”

El cantante ha lanzado dos temas nuevos en dos meses y promete hacer lo mismo este noviembre, mientras sigue su reto de cantar una canción al día en sus redes sociales

Manuel Ayra, de ganar ‘La Voz’ a ser el telonero de Antonio Orozco: “Cuando sales de un programa tan visto, hay un poco de presión por lo próximo que harás”

Keivn Feige da los últimos detalles antes de ‘Vengadores: Doomsday’: “Cuando la gente ve la película, dice que da mucho miedo”

El jefe de Marvel asegura que Victor Von Doom no es ninguna variante de Tony Stark y que es un villano mucho más conducido por el ego

Keivn Feige da los últimos detalles antes de ‘Vengadores: Doomsday’: “Cuando la gente ve la película, dice que da mucho miedo”

Rosalía hace historia en los Latin Grammy y gana por tercera vez el álbum del año por ‘LUX’: “Este disco era un salto al vacío, es mi verdad”

La cantante se corona en una ceremonia que ha premiado a uno de los títulos más relevantes de la escena musical de los últimos tiempos en música hispana

Rosalía hace historia en los Latin Grammy y gana por tercera vez el álbum del año por ‘LUX’: “Este disco era un salto al vacío, es mi verdad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: PP y Vox lograrían una mayoría absoluta cómoda con entre 189 y 202 escaños, según los últimos sondeos

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: PP y Vox lograrían una mayoría absoluta cómoda con entre 189 y 202 escaños, según los últimos sondeos

Una aseguradora tendrá que pagar más de 20.000 euros tras culpar al copiloto de subir con un conductor drogado y contratar a un detective para cuestionar si le afectó el accidente

Los últimos sondeos anticipan mayoría absoluta de PP y Vox, con entre 189 y 202 escaños a dos semanas de las elecciones generales

Un profesor universitario y un periodista de última hora: Javier Collado e Iván Muñoz, verificadores en las entrevistas de Jordi Wild a los candidatos en las elecciones generales

Así es el patrimonio de Pedro Sánchez, con dos viviendas en Madrid, alquileres y su sueldo como presidente del Gobierno

ECONOMÍA

La inflación se mantiene en el 4,9% en octubre, su nivel más alto desde febrero de 2023, pese a la bajada de los combustibles

La inflación se mantiene en el 4,9% en octubre, su nivel más alto desde febrero de 2023, pese a la bajada de los combustibles

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de noviembre

Tres de cada diez solicitudes de dependencia se quedan sin prestación en País Vasco, La Rioja y Extremadura

Los pensionistas españoles, al límite: uno de cada cuatro sigue pagando vivienda, el 29% no ahorra nada y el 10% vive con menos de 1.000 euros al mes

Las propuestas de Vox ante la crisis del acceso a la vivienda para el 29-N: prioridad nacional, rebaja fiscal masiva y combatir la okupación

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”

Aitana Bonmatí, sobre su infancia: “Salía de casa a las seis de la tarde y volvía a las doce de la noche. Los deberes los hacía como podía, en el tren o el autobús”