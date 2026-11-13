Estados Unidos

Trump aseguró que Jensen Huang está “pasando por un infierno” tras el escándalo que precipitó su salida de Nvidia

“Lo que más le duele es su esposa y su familia”, afirmó el mandatario durante una entrevista. Según el mandatario, el empresario lo llamó personalmente y le habló de “lo que le he hecho a mi esposa y a mi familia”

Trump aseguró que Jensen Huang está “pasando por un infierno” tras el escándalo que precipitó su salida de Nvidia (REUTERS)
Trump aseguró que Jensen Huang está “pasando por un infierno” tras el escándalo que precipitó su salida de Nvidia (REUTERS)
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Donald Trump afirmó el jueves que habló con Jensen Huang tras su renuncia como consejero delegado de Nvidia y aseguró que el empresario atraviesa un momento personal difícil por el impacto del escándalo en su esposa y su familia. El presidente de Estados Unidos también se refirió a Alice Huang, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta espía china, y mencionó a Tim Cook como posible sucesor al frente de la compañía.

“Lo que más le duele es su esposa y su familia”, afirmó Trump durante una entrevista con el comentarista Stephen A. Smith para su programa Straight Shooter. Según el mandatario, Huang lo llamó personalmente y le habló de “lo que le he hecho a mi esposa y a mi familia”.

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Trump describió al empresario como “un hombre extraordinario” y sostuvo que está “pasando por un infierno” a raíz de las repercusiones del caso. También elogió su capacidad para desarrollar chips complejos y destacó su trayectoria al frente de la compañía tecnológica.

Al ser consultado sobre Alice Huang, la empresaria señalada por la inteligencia estadounidense como presunta espía china, Trump reconoció que todavía no sabe si esa condición fue determinada. “Si la mujer era una espía, sí. Si no lo era, quizás sería diferente”, sostuvo, en referencia a las consecuencias del escándalo.

El presidente también mencionó a Tim Cook como posible sucesor de Huang al frente de Nvidia y elogió su trayectoria como director ejecutivo de Apple. Trump consideró que Cook realizó “uno de los trabajos más extraordinarios en la historia de los negocios”, aunque reconoció que sería “muy difícil reemplazarlo”.

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El presidente también mencionó a Tim Cook como posible sucesor de Huang al frente de Nvidia y elogió su trayectoria como director ejecutivo de Apple (REUTERS)
El presidente también mencionó a Tim Cook como posible sucesor de Huang al frente de Nvidia y elogió su trayectoria como director ejecutivo de Apple (REUTERS)

En una publicación en su plataforma Truth Social, el mandatario fue más allá y lo postuló directamente para el cargo: “Ahora que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, que ha hecho un trabajo fantástico, ha renunciado, solo hay un hombre para ocupar su lugar: Tim Cook, de Apple. ¡Una leyenda reemplaza a una leyenda!”.

La junta directiva de Nvidia anunció en un comunicado que iniciará de inmediato la búsqueda de un consejero delegado permanente y agradeció a Huang sus “inconmensurables contribuciones” durante los 33 años transcurridos desde que cofundó la compañía.

La renuncia se produjo en medio de una crisis reputacional por las supuestas relaciones extramatrimoniales del empresario, de 63 años. Una de ellas habría sido con Alice Huang, señalada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos como presunta espía china, mientras que la otra involucraría a una alta ejecutiva de Nvidia que dependía directamente de él.

Las revelaciones sobre ambas relaciones ocuparon la atención de los medios de comunicación durante los últimos días y aumentaron la presión sobre el entonces consejero delegado, hasta precipitar su salida de la empresa.

En paralelo, Nvidia nombró el jueves a su directora financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina y designó por primera vez a un presidente del consejo de administración, Harvey C. Jones. La compañía deberá definir ahora quién asumirá de manera permanente la conducción ejecutiva.

La renuncia se produjo en medio de una crisis reputacional por las supuestas relaciones extramatrimoniales del empresario, de 63 años (REUTERS)
La renuncia se produjo en medio de una crisis reputacional por las supuestas relaciones extramatrimoniales del empresario, de 63 años (REUTERS)

La relación entre Trump y Huang se estrechó después del regreso del republicano a la Casa Blanca, en enero de 2025. El empresario acompañó al mandatario durante su viaje oficial a China en mayo de 2026.

(Con información de AFP)

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