Estados Unidos

El drama de los sobrevivientes del derrumbe en Brooklyn: familias destrozadas y reclamos de justicia

Los testimonios de residentes desplazados, parientes de las víctimas y trabajadores expusieron las advertencias previas sobre la seguridad edilicia, las pérdidas y la demanda de respuestas sobre las causas del colapso

El derrumbe de un edificio en Flatbush causó la muerte de al menos ocho personas y dejó a decenas de vecinos desplazados (REUTERS/Angelina Katsanis).
El derrumbe de un edificio en Flatbush causó la muerte de al menos ocho personas y dejó a decenas de vecinos desplazados (REUTERS/Angelina Katsanis).
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El derrumbe de un edificio en Brooklyn, dejó al menos ocho muertos, entre ellos, dos niños de 9 y 10 años, varios heridos y decenas de personas desplazadas. Durante una conferencia de prensa, sobrevivientes, familiares y líderes comunitarios exigieron respuestas sobre la seguridad de las obras vecinas y reclamaron justicia.

La presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, identificó a las víctimas como Juan Salvada, Gabriel Siguencia, Mamadou Ndiaye, Mamadou Barry, Nicole Salvada, Kevin Reyes, Edgar Sapon y Jose Caguana. “Estas familias que perdieron seres queridos eran compañeros de trabajo. Eran primos. Eran compañeros de vivienda. Eran hijos. Eran hijas. Eran niños”, declaró.

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La fiscal general del estado, Letitia James, informó que el Departamento de Edificios realizará una investigación exhaustiva y que el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, abrió una pesquisa propia. James ofreció la colaboración de su oficina si las autoridades a cargo la consideran necesaria.

Asimismo, la concejal Farah Louis enfatizó que los registros revelaban cerca de 100 infracciones pendientes en el edificio y que el predio de excavación contiguo había sido citado por incumplir una orden de suspensión de obras. “El dolor sin rendición de cuentas no es suficiente”, aseveró.

El fiscal de distrito de Brooklyn y el Departamento de Edificios abrieron pesquisas para determinar las causas del colapso (REUTERS/Brendan McDermid).
El fiscal de distrito de Brooklyn y el Departamento de Edificios abrieron pesquisas para determinar las causas del colapso (REUTERS/Brendan McDermid).

Regresó de hacer compras y se encontró con el derrumbe: su esposa embarazada sobrevivió, pero dos compañeros murieron

Baldemar de Muftar relató que había salido a hacer compras apenas cinco minutos antes de que el inmueble se desplomara. En el departamento quedaron su esposa embarazada, Fatoumata Binta Bah, y dos jóvenes guineanos con quienes convivían: Mamadou Boye Ndiaye y Mamadou Boye Barry.

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Al regresar, encontró a bomberos, policías y personal de emergencia en el lugar. “Mi esposa está adentro, mis amigos están adentro”, recordó que pensó al enterarse del derrumbe.

La mujer fue rescatada y, según confirmó su esposo durante la conferencia, ella y el bebé se encontraban bien, aunque la mujer permanecía bajo atención médica debido a lesiones graves.

Baldemar de Muftar frente a varios micrófonos de medios de comunicación rodeado de otras personas
Mohammed Mukhtar Balde relató que su esposa embarazada fue rescatada tras el derrumbe, mientras que dos jóvenes con quienes convivía murieron (Captura de video: Associated Press).

Los dos compañeros de Balde murieron. Su tío, Diallo Mamadou, pidió que se esclarezca el incidente: “Todo lo que pedimos a la comunidad guineana y a la ciudad es justicia. Lo único que pedimos es justicia, por la negligencia, por cualquier cosa que haya sucedido allí”.

Ante los periodistas, el presidente de la Comunidad Guineana de América en Nueva York, Mamadou Saliou Diallo, solicitó ayuda a las autoridades para que los padres de los fallecidos puedan viajar desde Guinea y participar en los ritos funerarios.

Diallo Mamadou habla frente a varios micrófonos de televisión rodeado por un grupo de personas
Diallo Mamadou, tío de Mamadou Boye Ndiaye y Mamadou Boye Bari, pidió justicia para sus sobrinos fallecidos (Captura de video: Associated Press).

Trabajadores migrantes de la construcción reclaman mayor protección

Winston Sanchez, quien se presentó como representante de los trabajadores ecuatorianos y electricista de la construcción, vinculó el impacto del derrumbe con la situación laboral de los migrantes y obreros del sector. “Muchos latinos construimos diariamente la gran ciudad de Nueva York”, afirmó Sanchez.

El representante cuestionó que algunas personas, desarrolladores, integrantes del sector inmobiliario y empresas de construcción “están ganando mucho dinero con la sangre de muchos trabajadores de la construcción”. A su vez, instó a las autoridades a proteger a los residentes “sin importar su estatus migratorio”.

Respecto a ello, la asambleísta estatal Rodneyse Bichotte Hermelyn recordó durante la conferencia la denominada Ley de Carlos, aprobada en 2022 tras la muerte de un trabajador ecuatoriano en una obra.

Según explicó, la norma aumentó las multas para desarrolladores, propietarios o contratistas generales en casos de muertes de trabajadores atribuidas a negligencia, con sanciones de entre USD 300.000 y USD 500.000.

Winston Sánchez habla frente a un grupo de micrófonos de televisión, acompañado por varias personas a su alrededor
Winston Sanchez, electricista y representante de la comunidad ecuatoriana, reclamó mayores protecciones para los trabajadores de la construcción (Captura de video: Associated Press).

Vecinos dijeron que habían sentido golpes y vibraciones antes del colapso

Los residentes describieron que tenían preocupaciones por las condiciones del edificio antes del derrumbe.

Kyola Lawrence, una residente que sobrevivió junto con su esposo, James Alexander Williams, contó que desde hacía tiempo escuchaba golpes y percibía movimientos mientras se realizaban los trabajos de construcción. “Yo les decía a mis vecinos y a mi esposo: ‘Algo está mal’”, advirtió.

El día del incidente, Lawrence había faltado al trabajo debido a un dolor de cabeza e intentaba descansar en su departamento. Los golpes comenzaron y, por costumbre, decidió ignorarlos; sin embargo, algo la obligó a que abriera los ojos. Fue entonces cuando vio luz por todas partes: una parte de la estructura ya no estaba. “No podía creer que estaba viendo el exterior desde mi departamento”, manifestó.

Una mujer con abrigo verde y mascarilla habla ante varios micrófonos de prensa junto a un hombre con sudadera negra y más personas detrás
Kyola Lawrence, sobreviviente del derrumbe, relató las vibraciones que percibía desde su departamento (Captura de video: Associated Press).

Williams acababa de llegar a su trabajo cuando vio varias llamadas perdidas de su esposa. Al lograr comunicarse con ella, la encontró paralizada por el shock y le pidió que le mostrara qué ocurría. Al ver, a través de la cámara del teléfono, los daños en el edificio, dejó todo y regresó de inmediato para buscarla.

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Lawrence expresó que, mientras era evacuada, vio a algunos de sus vecinos salir del edificio en camillas. “Ya estaban muertos”, lamentó. Luego arremetió: “No nos merecíamos esto. No molestamos a esta gente. Nos mataron. Vinieron a matarnos”.

La pareja comentó que lo perdieron todo y que solo conservan lo que llevaban puesto en ese momento. “No tengo identificación, no tengo pasaporte”, señaló Lawrence.

Un hombre con gorro negro abraza a una persona con capucha verde frente a varios micrófonos de medios de comunicación y otras personas detrás
James Alexander Williams, esposo de Kyola Lawrence, regresó al edificio tras recibir varias llamadas de su esposa durante el colapso (Captura de video: Associated Press).

Por su parte, Zariah Coleman, un niño residente del edificio, contó que solían sentir sacudidas a causa de las obras de construcción: “Empezaba a temblar cuando ellos trabajaban y esas cosas”.

El menor rememoró que, al regresar a su casa tras el derrumbe, pensó de inmediato en su gato, que había quedado dentro. Intentó acercarse al inmueble para buscarlo, pero desistió porque no sabía qué podía encontrar.

“Espero que vengan a buscar a nuestro gato, porque está dentro de la casa ahora mismo, y dijeron que entraron a la casa para intentar encontrarlo, pero no creo que realmente lo hayan hecho. Él se está escondiendo de ellos y creo que les tiene miedo. De verdad quiero que vengan a buscar a nuestro gato”, dijo entre sollozos.

Una persona joven con gorro de lana habla frente a varios micrófonos de medios de comunicación rodeada por dos adultos
Zariah Coleman, residente desplazado, contó que antes del derrumbe sentían sacudidas en el edificio y pidió que rescataran a su gato (Captura de video: Associated Press).

Las familias reciben alojamiento y ayuda de emergencia

El defensor público de Nueva York, Jumaane Williams, indicó que la Cruz Roja ofrece alojamiento temporal y que las oficinas municipales trabajan junto con la alcaldía para encontrar soluciones habitacionales a largo plazo y brindar asistencia jurídica culturalmente adecuada.

Asimismo, expuso que algunas personas de la comunidad migrante temían acercarse a las autoridades: “Algunas de estas comunidades tenían miedo de venir y hablar sobre lo que estaba ocurriendo y quiénes estaban desaparecidos”.

Por otro lado, según la fiscal James, el alcalde Zohran Mamdani creó un fondo de ayuda de emergencia para las personas que perdieron a seres queridos o resultaron heridas.

Las autoridades y organizaciones comunitarias también habilitaron puntos de recepción de suministros, como artículos de higiene personal.

Mientras tanto, la investigación del Departamento de Edificios y la pesquisa de la fiscalía de Brooklyn deberán determinar qué ocurrió en el derrumbe y si hubo incumplimientos que podrían haberlo evitado.

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