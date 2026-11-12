Derrumbe en Brooklyn: ocho muertos, dos niños entre las víctimas y la lluvia como amenaza para el rescate

El derrumbe de un edificio residencial en el barrio de Flatbush dejó un saldo de ocho muertos y diecisiete heridos (REUTERS/Brendan McDermid)

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Ocho personas murieron —seis en el lugar y dos en hospitales cercanos— tras el colapso de un edificio residencial de tres pisos en el barrio de Flatbush, Brooklyn, confirmó el alcalde Zohran Mamdani. Entre las víctimas hay dos menores de edad. Las lluvias que caen sobre Nueva York desde esta mañana amenazan con inundar los huecos donde los equipos todavía buscan supervivientes.

Ocho muertos y 17 heridos, tres de ellos bomberos

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó el jueves que el derrumbe en 1321 Flatbush Avenue dejó 17 heridos, uno de ellos en estado crítico; el resto permanece estable. Entre los fallecidos hay inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y otros países.

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“Estoy consternado porque ocho neoyorquinos perdieron la vida y al menos 17 resultaron heridos”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa, según AP. Pidió a la ciudad acompañar a las familias en su duelo.

El edificio cayó sobre el pozo de una obra de excavación lindante

El colapso ocurrió el miércoles 11 de noviembre a las 16:01 en la esquina de Flatbush Avenue y Bedford Avenue, en la zona conocida como Little Haiti. La estructura, construida en 1930 y con cuatro unidades habitacionales, se desplomó sobre el pozo abierto por una obra en el predio contiguo de 2625 Bedford Avenue, donde una empresa tenía aprobado un permiso activo para trabajos de excavación y cimentación. Albergaba un comercio en la planta baja y viviendas en los pisos superiores.

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La caída también derribó la pared lateral del edificio adyacente, dejando expuestas al aire libre escaleras, dormitorios y placards de varios departamentos. Unos 250 bomberos y paramédicos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) trabajaron durante toda la noche en ese pozo. Retiraron escombros con hachas, picos, grúas y maquinaria de excavación. Unidades caninas y drones también recorrieron los restos de la estructura en busca de posibles supervivientes.

Cerca de 250 rescatistas y bomberos del FDNY operan con maquinaria pesada, drones y perros adiestrados en la búsqueda de supervivientes (REUTERS/Brendan McDermid)

Bonsignore fue precisa sobre el estado de la operación: “Para que quede claro, no pasamos de la fase de rescate a la de recuperación; seguimos en búsqueda y rescate. Comenzamos con la remoción general de escombros y estamos usando grúas para mover grandes trozos y poder buscar debajo de ellos. Siempre partimos de la base de que hay más personas atrapadas hasta que podamos acceder al terreno”, declaró la comisionada en la conferencia de prensa, según NBC New York. Anticipó que los trabajos se extenderán “por varios días hasta que toda la zona haya sido inspeccionada”.

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La lluvia amenaza con inundar los huecos donde aún se busca a supervivientes

Las condiciones climáticas sumaron una nueva complicación para los equipos. Desde la mañana del jueves caen lluvias sobre Brooklyn, con pronóstico de precipitaciones más intensas entre las 14:00 y las 20:00, acompañadas de posibles tormentas eléctricas.

“La lluvia puede inundar los huecos donde todavía se busca e inestabilizar el terreno en el que están parados los equipos”, advirtió un funcionario del FDNY citado por The New York Times. El personal trabajaba esta mañana a contrarreloj para avanzar lo máximo posible antes de que arreciaran las lluvias. Bonsignore garantizó que las operaciones no se detendrán.

“Estamos en medio de una tormenta, pero eso no detendrá nuestras operaciones. Sin duda, dificultará nuestros esfuerzos, pero este tipo de emergencia es algo para lo que nuestros miembros se entrenan exhaustivamente”, declaró la comisionada en declaraciones a NBC News.

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Obreros de la obra lindante rescataron víctimas con sus manos

James Williams, que trabaja en una charcutería frente al edificio, contó que escuchó fuertes golpes en el lugar durante todo el día anterior al colapso. “Miré afuera y vi cómo caían ladrillos. Dos minutos después, el edificio se derrumbó”, dijo, según AP. Mientras la estructura caía y dejaba al descubierto el edificio contiguo, Williams divisó a una mujer en una escalera. “No había nada que pudiera hacer”, afirmó con la voz quebrada.

Trabajadores de la construcción auxiliaron a varias víctimas atrapadas antes del arribo de los primeros equipos de emergencia (REUTERS/Brendan McDermid)

Trabajadores de la construcción que escaparon por poco del colapso regresaron al lugar para desenterrar víctimas entre los escombros. Mamdani destacó su acción: “Hay personas vivas hoy gracias a su valentía de ayer”.

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Una unidad de bomberos que patrullaba la zona llegó al lugar menos de un minuto después de la llamada al 911. Al menos tres bomberos resultaron heridos durante las tareas de rescate. El Departamento de Bomberos de Nueva Rochelle también colaboró de manera voluntaria durante la noche.

Entre los rescates de las primeras horas se contó el de una mujer embarazada, extraída con vida de entre los escombros unas dos horas después del colapso, alrededor de las 18:15 del miércoles. Su marido, que la había buscado desesperadamente, confirmó a CBS News New York al ver las imágenes: “Está viva. Estoy muy feliz”.

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Investigan si las excavaciones en la obra lindante provocaron el derrumbe

La causa del colapso permanece bajo investigación. El Departamento de Edificios de la Ciudad (DOB) y la fiscalía del Distrito de Brooklyn trabajan en conjunto para determinar si hubo conducta negligente o criminal que contribuyera al siniestro.

Las autoridades municipales ordenaron el desalojo de tres edificios adyacentes y cortaron el servicio de agua en cien inmuebles (REUTERS/Brendan McDermid)

Registros municipales indican que en abril pasado el DOB sancionó a un contratista de demolición por haber derribado una estructura en el lote lindante pese a una orden de suspensión de trabajos. Esa infracción figura como resuelta, aunque la documentación no especifica el motivo original del cese de actividades. El organismo emitió además una orden de suspensión total de trabajos para el sitio en construcción. Según una solicitud de construcción, los propietarios del terreno tenían autorización para excavar hasta una profundidad máxima de 4,2 metros (14 pies).

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“Cuando se excava muy profundo junto a un edificio existente, eso puede desestabilizarlo; si no se toman las precauciones adecuadas, a veces esto es lo que ocurre”, explicó Glenn Corbett, profesor asociado de ciencias del fuego en el John Jay College of Criminal Justice, universidad pública de Nueva York, en declaraciones a CBS News.

El DOB identificó cinco entidades vinculadas a la obra, que operan aproximadamente en 100 sitios de construcción en toda la ciudad, e inició inspecciones en todos esos sitios. Mamdani fue directo: “Si hay alguien que cargue con responsabilidad por lo ocurrido, lo haremos responsable”.

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Órdenes de desalojo y cortes de agua en el radio del derrumbe

Las autoridades emitieron órdenes de desalojo para los edificios en 1323, 1325 y 1327 de Flatbush Avenue. Unos 100 inmuebles de la zona quedaron sin agua luego de que el Departamento de Protección Ambiental cerrara las llaves maestras para facilitar las operaciones de rescate.

Flatbush Avenue permanece cortada entre Clarendon Road y Bedford Avenue. Varias líneas de autobús fueron desviadas: B41, B49, B103, B8 y BM2. Las autoridades pidieron a la población evitar el área.

La Cruz Roja Americana y el sistema de gestión de emergencias de la ciudad habilitaron un centro de atención para los residentes desplazados en el YMCA de Flatbush, en 1401 Flatbush Avenue, con alojamiento transitorio, asistencia social y apoyo en salud mental. Quienes no puedan comunicarse con personas que pudieran haber sido afectadas pueden llamar al 311, o al 212-639-9675 desde fuera de la ciudad.