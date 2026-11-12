Estados Unidos

Al menos ocho muertos y 17 heridos tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn

Un inmueble residencial de tres plantas colapsó el miércoles en Flatbush y arrastró la pared de una estructura vecina, dejando escombros que los bomberos continúan removiendo en busca de más personas

Un edificio de tres pisos colapsó en el barrio de Flatbush, Brooklyn. Las tomas aéreas registran los restos de la estructura desplomada, maquinaria pesada en un terreno contiguo y las paredes internas expuestas de una edificación vecina (X/@NYCCatharsis)

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Al menos ocho personas murieron y otras 17 resultaron heridas —siete de ellas menores de edad— luego del colapso de un edificio de tres pisos durante la tarde del miércoles en el barrio de Flatbush, Brooklyn. El derrumbe arrastró consigo la pared lateral de una estructura vecina, dejando los interiores de varios departamentos al descubierto.

El colapso se produjo a las 16:01 del miércoles 11 de noviembre en 1321 Flatbush Avenue, esquina con Bedford Avenue, en la zona conocida como Little Haiti. El cuerpo del octavo fallecido fue rescatado en la mañana de este jueves, apenas una hora después de que fueran halladas las otras víctimas fatales, según informó ABC News.

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El edificio siniestrado, construido en 1930 y con cuatro unidades habitacionales, estaba ocupado por residentes en el momento del colapso, confirmó la Policía de Nueva York (NYPD).

La estructura residencial ubicada en la esquina de Flatbush Avenue y Bedford Avenue databa de 1930 y albergaba cuatro departamentos ocupados (REUTERS/Angelina Katsanis)
La estructura residencial ubicada en la esquina de Flatbush Avenue y Bedford Avenue databa de 1930 y albergaba cuatro departamentos ocupados (REUTERS/Angelina Katsanis)

De los 17 heridos, al menos dos se encuentran en estado crítico y 15 están estables —entre ellos un bombero con lesiones leves—. Las autoridades no dieron a conocer las edades ni los nombres de las víctimas fatales.

Además, la comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, tampoco precisó si alguno de los niños figura entre los fallecidos confirmados.

Los trabajos de excavación en el lote lindante

Junto al edificio derrumbado operaba un sitio en construcción en 2625 Bedford Avenue, donde una empresa tenía aprobado un permiso activo para excavación y trabajos de cimentación. Según el Departamento de Edificios de la Ciudad (DOB), los trabajadores estaban realizando tareas de excavación en el momento exacto del colapso.

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El DOB había emitido planes aprobados para un edificio de tres pisos en ese predio, aunque un proyecto de nueve plantas de uso mixto aún aguardaba autorización.

Los registros municipales, además, revelan que en abril pasado la misma dependencia sancionó a un contratista de demolición por haber derribado una estructura en ese lote pese a una orden de suspensión de trabajos. Esa infracción figura como resuelta, aunque la documentación no especifica el motivo original del cese de actividades.

Los trabajadores realizaban labores de excavación en el terreno contiguo en el momento exacto en que ocurrió el derrumbe (REUTERS/Angelina Katsanis)
Los trabajadores realizaban labores de excavación en el terreno contiguo en el momento exacto en que ocurrió el derrumbe (REUTERS/Angelina Katsanis)

“Cuando se excava muy profundo junto a un edificio existente, eso puede generar problemas al desestabilizarlo; si no se toman las precauciones adecuadas, a veces esto es lo que ocurre”, señaló Glenn Corbett, profesor asociado de ciencias del fuego en el John Jay College of Criminal Justice, en declaraciones a CBS News.

Las autoridades, sin embargo, aclararon que aún no está establecida ninguna relación causal entre las obras y el siniestro.

Más de 250 efectivos trabajaron toda la noche entre los escombros

La respuesta de emergencia fue masiva: más de 250 bomberos y paramédicos del FDNY se desplegaron en el lugar. Una compañía de bomberos que patrullaba el área llegó menos de un minuto después del derrumbe y de inmediato comenzó a evacuar personas atrapadas en el edificio adyacente, según el jefe del FDNY, John Esposito.

Durante horas, los equipos removieron escombros con hachas y picos, mientras unidades caninas y drones recorrían los restos de la estructura. Al menos dos sobrevivientes fueron sacados en camilla, y una mujer fue rescatada con vida más de dos horas después del colapso, cuando la oscuridad ya había caído sobre el barrio.

Un hombre que buscaba desesperadamente a su esposa embarazada se acercó a los periodistas para anunciar: “Tengo una novedad de mi mujer, está viva”, antes de subir junto a ella a una ambulancia.

Más de 250 efectivos de bomberos y paramédicos emplearon unidades caninas y drones para localizar sobrevivientes entre los restos (REUTERS/Angelina Katsanis)
Más de 250 efectivos de bomberos y paramédicos emplearon unidades caninas y drones para localizar sobrevivientes entre los restos (REUTERS/Angelina Katsanis)

La operación de búsqueda podría extenderse varios días

La comisionada Bonsignore advirtió que las tareas de rescate continuarán durante un período prolongado. “Sabemos que no hemos terminado aquí, y es probable que no terminemos en bastante tiempo”, declaró la funcionaria. Además agregó: “Las unidades están realizando un trabajo peligroso y heroico”.

Por su parte, Esposito anticipó que el sitio será rastreado “por varios días hasta que toda la zona haya sido inspeccionada en busca de posibles víctimas adicionales”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó la situación de “increíblemente difícil” y destacó que los equipos debían moverse entre “escombros precarios” y “huecos peligrosos bajo la superficie”.

Zohran Mamdani habla ante un podio con micrófono rodeado de bomberos y funcionarios frente a un vehículo de emergencias
Zohran Mamdani ofrece una conferencia de prensa junto a autoridades y bomberos tras el colapso de un edificio en Brooklyn (ABC7 News)

El DOB y la Fiscalía del Distrito de Brooklyn abrieron investigaciones

La causa del colapso permanece bajo investigación conjunta del DOB y las fuerzas de seguridad. El Departamento de Edificios emitió una orden de suspensión total de trabajos para el sitio en construcción e inició inspecciones de estabilidad estructural en las edificaciones cercanas.

La Fiscalía del Distrito de Brooklyn informó que trabaja junto al DOB y las autoridades para determinar si hubo conducta criminal que haya contribuido al siniestro.

El Concejal de la Ciudad de Nueva York, Farah Louis, representante de Flatbush, describió las imágenes del lugar como “desgarradoras” y confirmó que su equipo está en contacto con las familias afectadas para brindarles información y apoyo.

La Fiscalía del Distrito de Brooklyn y el Departamento de Edificios abrieron una investigación para determinar si existió conducta criminal (REUTERS/Angelina Katsanis)
La Fiscalía del Distrito de Brooklyn y el Departamento de Edificios abrieron una investigación para determinar si existió conducta criminal (REUTERS/Angelina Katsanis)

NYC Emergency Management y la Cruz Roja Americana habilitaron un centro de recepción para los residentes desplazados en el YMCA de Flatbush, ubicado en 1401 Flatbush Avenue.

Por último, las autoridades instaron, a quienes no puedan comunicarse con personas que pudieran haber sido alcanzadas por el derrumbe, a llamar al 311, o al 212-639-9675 desde fuera de la ciudad.

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