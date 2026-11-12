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¿Quiénes son las víctimas del derrumbe del edificio en Brooklyn?

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Al menos ocho personas han muerto después de que un edificio de tres pisos cayó sobre una obra vecina el miércoles por la tarde. La búsqueda de sobrevivientes continúa.

Las ocho personas que murieron cuando un edificio en Brooklyn se derrumbó sobre una obra de construcción el miércoles son una muestra representativa de Flatbush, un vecindario vibrante de rápido crecimiento.

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Entre ellos había primos en edad de ir a la primaria, trabajadores de la construcción de Ecuador y Guatemala, y un joven de Guinea en África Occidental, según un informe policial interno y familiares y amigos de las víctimas.

Seis personas murieron cuando el edificio, en el 1321 de la avenida Flatbush, colapsó alrededor de las 4 p. m. del miércoles; los trabajadores en el terreno de un lado habían estado haciendo excavaciones. Otras dos, que habían resultado heridas, murieron después de ser llevadas al hospital, dijo el alcalde Zohran Mamdani en una conferencia de prensa el jueves.

Los bomberos aún estaban revisando los escombros, en busca de más víctimas la tarde del jueves mientras llovía fuertemente.

"Prometemos", dijo la comisionada de bomberos, Lillian Bonsignore, "que no dejaremos de trabajar, con todo lo que tenemos, hasta que todos sean rescatados o recuperados".

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Mamdani dijo que otras 18 personas, entre ellos algunos bomberos, habían resultado heridas.

Las autoridades no han determinado qué causó el derrumbe.

Estos son los nombres de las víctimas:

Nicole Daniela Rodriguez, 9 años Kevin Santiago Reyes Gonzalez, 10 Gabriel Siguencia, 22 Mamadou Barry, 23 Edgar Santiago Sapón Gutierrez, 26 José Luis Caguana, 26 Juan Daniel Salvada Guzman, 31 Hombre no identificado, 35 Caitlyn Freeman colaboró con la reportería.

Andy Newman lleva más de 30 años cubriendo la región de Nueva York para el Times.

Ashley Southall escribe sobre la legalización del cannabis en Nueva York.

Chelsia Rose Marcius es reportera de justicia penal para el Times y cubre las noticias relacionadas con el Departamento de Policía de Nueva York.

Caitlyn Freeman colaboró con la reportería.

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