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Encuentran una obra original de Georgia O’Keeffe oculta 40 años, valuada entre USD 3 millones y USD 5 millones

La pieza figuraba como sin localizar en el catálogo razonado de la artista y fue atribuida mediante el análisis de pinceladas, una imagen de Alfred Stieglitz y una etiqueta

Hallan un cuadro de Georgia O'Keeffe
La casa Christie’s subastará la obra Near Abiquiu, New Mexico I con una estimación de entre USD 3 millones y USD 5 millones (Christie's)
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Una mujer encontró una pintura de Georgia O’Keeffe que había permanecido perdida durante alrededor de 40 años. El hallazgo ocurrió en el departamento de su tía, una exfuncionaria del Servicio Exterior que vivía en el East Village de Nueva York y que había mantenido la obra fuera de la vista de familiares y visitantes durante décadas.

La sobrina, identificada como Betsy, revisaba las pertenencias mientras la familia preparaba su ingreso a cuidados paliativos. El cuadro estaba dentro de su caja original, en un armario del pasillo y oculto detrás de una hilera de abrigos de piel. Aunque la anciana había mencionado en 2022 que guardaba una obra de O’Keeffe en ese lugar, Betsy no logró verla hasta semanas antes de la muerte de su tía, a los 98 años.

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(http://www.georgiaokeeffe.org/)
O’Keeffe realizó la pintura en 1930 como la primera de una serie de tres piezas dedicadas al paisaje del Pico Lobo (www.georgiaokeeffe.org)

Van a subastar la obra de Georgia O’Keeffe que permaneció oculta 40 años

Tras el hallazgo, la familia de la propietaria decidió poner a la venta Near Abiquiu, New Mexico I, la obra de Georgia O’Keeffe que había permanecido guardada desde mediados de la década de 1980. La pintura será uno de los lotes de la venta nocturna de arte del siglo XX de Christie’s, en Nueva York. La casa de subastas fijó una estimación de entre USD 3 millones y USD 5 millones para la obra. Según informó CBS News, la pieza se exhibirá de forma gratuita en la sede de la casa de subasta, en el Rockefeller Center de Manhattan, antes de que se realice la venta.

Hallan un cuadro de Georgia O'Keeffe
Betsy localizó la pintura de Georgia O’Keeffe en un armario del departamento de su tía en el East Village de Nueva York (Christie's)

La pintura fue realizada en 1930, un año después del primer viaje de O’Keeffe a Nuevo México. Representa un paisaje de tonos terrosos y formas onduladas, asociado con el Pico Lobo, en las cercanías de Abiquiú. Christie’s la considera la primera de una serie de tres obras sobre ese mismo sitio: otra pertenece al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y la tercera integra una colección privada. La pieza mide 25 por 60 centímetros y anticipa los paisajes y abstracciones que la artista desarrolló durante las décadas posteriores en el sudoeste de Estados Unidos. O’Keeffe vivió sus últimos 40 años en ese estado, donde consolidó una parte central de su producción artística.

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Hallan un cuadro de Georgia O'Keeffe
El cuadro se exhibirá de forma gratuita en el Rockefeller Center de Manhattan antes de la venta nocturna de arte (Christie's)

Antes de su recuperación, la obra solo constaba en una fotografía tomada en 1931 por Alfred Stieglitz, fotógrafo y esposo de la artista. El cuadro figuraba como “sin localizar” en el catálogo razonado de O’Keeffe, de acuerdo con la directora internacional de Arte Estadounidense de Christie’s, Tylee Abbott.

La identificación se apoyó en el análisis de la pintura, la comparación de sus pinceladas con otras obras de la artista, la fotografía histórica y documentación de la compra original. La madre de la dueña había adquirido la pieza el 15 de abril de 1963 en The Downtown Gallery de Manhattan, que representaba a O’Keeffe, por USD 3.800.

Hallan un cuadro de Georgia O'Keeffe
La pieza figuraba como sin localizar en el catálogo razonado y solo constaba en una fotografía de 1931 tomada por Alfred Stieglitz (Christie's)

Abbott dijo a CBS News que la obra refleja el impacto que tuvo Nuevo México sobre la pintora desde sus primeras visitas. “Representa el punto de partida de su inspiración en aquel entonces”, afirmó la especialista sobre un paisaje que la artista retomaría de distintas formas a lo largo de su carrera.

Betsy, la sobrina que encontró el cuadro, contó al New York Post que la familia destinará una parte del dinero a una institución educativa y repartirá el resto entre los herederos. “Una vez que empezamos a explorar el valor de la pieza, me di cuenta de que vale más que mi casa”, dijo.

La obra se mantuvo en guardada en buen estado

Hallan un cuadro de Georgia O'Keeffe
El reverso de la obra contiene la firma con trazos en forma de estrella de O’Keeffe e inscripciones de Alfred Stieglitz (Christie's)

La pintura recuperada lleva en el reverso la firma característica de Georgia O’Keeffe, identificada por sus trazos en forma de estrella. Según contó Betsy a New York Post, en la parte posterior también había inscripciones asociadas a Alfred Stieglitz, esposo de la artista y uno de los principales fotógrafos de Estados Unidos en el siglo XX.

La caja que acompañaba la obra conservaba una etiqueta de The Downtown Gallery, el espacio neoyorquino que representó a O’Keeffe. Ese elemento permitió reconstruir parte de la procedencia de la pieza y vincularla con el circuito comercial en el que se movía la artista.

Christie’s destacó que la obra se mantuvo en buen estado de conservación. Tylee Abbott, directora internacional de Arte Estadounidense de la casa, señaló que el redescubrimiento resultó relevante por tratarse de una pieza “exquisitamente ejecutada y bien conservada”.

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