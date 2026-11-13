Atentado con bomba en Moscú: un antiguo colaborador del ex primer ministro prorruso de Ucrania quedó gravemente herido

Sergei Zavorotnyi, ex asesor del ex primer ministro ucraniano Mykola Azarov, sufrió heridas tras la explosión de un automóvil en el sur de Moscú.

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Una explosión en un automóvil en el sur de Moscú dejó gravemente herido este viernes a Sergei Zavorotnyi, un ex asesor del ex primer ministro ucraniano Mykola Azarov, quien gobernó bajo el mandato del expresidente prorruso Viktor Yanukovych. El atentado, que está bajo investigación de las autoridades, ocurrió menos de 24 horas después de que otro artefacto detonara en un vehículo en San Petersburgo y causara la muerte de un militar.

El Comité de Investigación de Rusia confirmó que Zavorotnyi se encontraba dentro del automóvil cuando se produjo la detonación, en la calle Kirovogradskaya. El organismo indicó que el hombre sufrió heridas y fue trasladado a un hospital. Por el momento, no identificó a los responsables ni presentó una hipótesis oficial sobre la autoría del ataque.

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Imágenes difundidas desde el lugar mostraron una camioneta SUV de color gris oscuro con importantes daños en la carrocería y los cristales destrozados.

Zavorotnyi, de 72 años, trabajó junto a Azarov durante el período en que este último encabezó el gobierno ucraniano, entre 2010 y 2014. También trabajó como periodista y dirigió una publicación digital crítica de las autoridades de Kiev. Además, escribió un libro sobre la caída de Yanukovych.

El Comité de Investigación de Rusia examinó los daños de la camioneta en la calle Kirovogradskaya e inició las pesquisas sin señalar responsables. (REUTERS/Yulia Morozova)

El ex mandatario abandonó Ucrania en febrero de 2014, después de las protestas de la plaza Maidán que provocaron el fin de su gobierno, y se refugió en Rusia. Azarov también reside actualmente en territorio ruso y reaccionó al atentado contra su antiguo colaborador. En declaraciones a la televisión estatal, afirmó estar “conmocionado” por lo sucedido y sostuvo que, a su juicio, Zavorotnyi habría sido atacado por sus cuestionamientos al actual poder político ucraniano.

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El nombre del herido también aparece en un informe de la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Ese documento lo identificó como integrante del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, aunque las autoridades no precisaron si esa condición tuvo alguna relación con el atentado.

Dos explosiones en 48 horas

El ataque de Moscú se produjo después de una detonación registrada el jueves en San Petersburgo. La explosión de una bomba colocada en un automóvil mató a un militar ruso, cuya identidad no fue divulgada oficialmente.

Versiones no confirmadas atribuyeron a la víctima el rango de coronel y señalaron que era un alto oficial de la Fuerza Aérea. También circularon detalles sobre un supuesto traslado clandestino del explosivo desde Ucrania mediante un globo y la participación de un hombre que habría conseguido empleo en un comercio próximo a la vivienda del militar. Las autoridades no corroboraron esa reconstrucción.

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Zavorotnyi colaboró con el gobierno ucraniano entre 2010 y 2014 y publicó un libro sobre la caída del expresidente Viktor Yanukovych.

Entre los antecedentes figura el asesinato del teniente general Igor Kirillov, jefe de las tropas rusas de protección nuclear, biológica y química. Murió en diciembre de 2024 cuando explotó una bomba escondida en una motoneta estacionada frente a su edificio en Moscú. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) reconoció posteriormente haber organizado esa operación.

En agosto de 2026, otra explosión en un restaurante del centro de la capital rusa causó cinco muertos, incluido el atacante, y alrededor de veinte heridos. Ese mismo mes, un atentado contra el automóvil de un directivo de una fábrica de drones en las afueras de Ekaterimburgo dejó a este gravemente herido y mató a su conductor. También se registró un ataque con coche bomba cerca de San Petersburgo, que terminó con la vida de un militar y dejó herida a su esposa.

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Los episodios coinciden con nuevos contactos diplomáticos impulsados por Washington. Los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff mantuvieron reuniones esta semana con Vladimir Putin y Volodimir Zelensky, después de que las conversaciones trilaterales celebradas en Abu Dhabi concluyeran sin resultados concretos. Kushner afirmó que las partes acordaron incorporar a representantes europeos a la siguiente ronda de negociaciones.