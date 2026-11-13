Mundo

Atentado con bomba en Moscú: un antiguo colaborador del ex primer ministro prorruso de Ucrania quedó gravemente herido

Sergei Zavorotnyi, de 72 años, fue trasladado a un hospital tras la detonación, que destruyó parte del vehículo en el que viajaba. El ataque ocurrió un día después de que una explosión en San Petersburgo matara a un militar ruso

Sergei Zavorotnyi, ex asesor del ex primer ministro ucraniano Mykola Azarov, sufrió heridas tras la explosión de un automóvil en el sur de Moscú.
Sergei Zavorotnyi, ex asesor del ex primer ministro ucraniano Mykola Azarov, sufrió heridas tras la explosión de un automóvil en el sur de Moscú.
Guardar

Una explosión en un automóvil en el sur de Moscú dejó gravemente herido este viernes a Sergei Zavorotnyi, un ex asesor del ex primer ministro ucraniano Mykola Azarov, quien gobernó bajo el mandato del expresidente prorruso Viktor Yanukovych. El atentado, que está bajo investigación de las autoridades, ocurrió menos de 24 horas después de que otro artefacto detonara en un vehículo en San Petersburgo y causara la muerte de un militar.

El Comité de Investigación de Rusia confirmó que Zavorotnyi se encontraba dentro del automóvil cuando se produjo la detonación, en la calle Kirovogradskaya. El organismo indicó que el hombre sufrió heridas y fue trasladado a un hospital. Por el momento, no identificó a los responsables ni presentó una hipótesis oficial sobre la autoría del ataque.

PUBLICIDAD

Imágenes difundidas desde el lugar mostraron una camioneta SUV de color gris oscuro con importantes daños en la carrocería y los cristales destrozados.

Zavorotnyi, de 72 años, trabajó junto a Azarov durante el período en que este último encabezó el gobierno ucraniano, entre 2010 y 2014. También trabajó como periodista y dirigió una publicación digital crítica de las autoridades de Kiev. Además, escribió un libro sobre la caída de Yanukovych.

El Comité de Investigación de Rusia examinó los daños de la camioneta en la calle Kirovogradskaya e inició las pesquisas sin señalar responsables. (REUTERS/Yulia Morozova)
El Comité de Investigación de Rusia examinó los daños de la camioneta en la calle Kirovogradskaya e inició las pesquisas sin señalar responsables. (REUTERS/Yulia Morozova)

El ex mandatario abandonó Ucrania en febrero de 2014, después de las protestas de la plaza Maidán que provocaron el fin de su gobierno, y se refugió en Rusia. Azarov también reside actualmente en territorio ruso y reaccionó al atentado contra su antiguo colaborador. En declaraciones a la televisión estatal, afirmó estar “conmocionado” por lo sucedido y sostuvo que, a su juicio, Zavorotnyi habría sido atacado por sus cuestionamientos al actual poder político ucraniano.

PUBLICIDAD

El nombre del herido también aparece en un informe de la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Ese documento lo identificó como integrante del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, aunque las autoridades no precisaron si esa condición tuvo alguna relación con el atentado.

Dos explosiones en 48 horas

El ataque de Moscú se produjo después de una detonación registrada el jueves en San Petersburgo. La explosión de una bomba colocada en un automóvil mató a un militar ruso, cuya identidad no fue divulgada oficialmente.

Versiones no confirmadas atribuyeron a la víctima el rango de coronel y señalaron que era un alto oficial de la Fuerza Aérea. También circularon detalles sobre un supuesto traslado clandestino del explosivo desde Ucrania mediante un globo y la participación de un hombre que habría conseguido empleo en un comercio próximo a la vivienda del militar. Las autoridades no corroboraron esa reconstrucción.

Un automóvil negro dañado con puertas abiertas, un camión de bomberos, personas en la acera y cinta policial en una calle con restos de metal
Zavorotnyi colaboró con el gobierno ucraniano entre 2010 y 2014 y publicó un libro sobre la caída del expresidente Viktor Yanukovych.

Entre los antecedentes figura el asesinato del teniente general Igor Kirillov, jefe de las tropas rusas de protección nuclear, biológica y química. Murió en diciembre de 2024 cuando explotó una bomba escondida en una motoneta estacionada frente a su edificio en Moscú. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) reconoció posteriormente haber organizado esa operación.

En agosto de 2026, otra explosión en un restaurante del centro de la capital rusa causó cinco muertos, incluido el atacante, y alrededor de veinte heridos. Ese mismo mes, un atentado contra el automóvil de un directivo de una fábrica de drones en las afueras de Ekaterimburgo dejó a este gravemente herido y mató a su conductor. También se registró un ataque con coche bomba cerca de San Petersburgo, que terminó con la vida de un militar y dejó herida a su esposa.

Los episodios coinciden con nuevos contactos diplomáticos impulsados por Washington. Los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff mantuvieron reuniones esta semana con Vladimir Putin y Volodimir Zelensky, después de que las conversaciones trilaterales celebradas en Abu Dhabi concluyeran sin resultados concretos. Kushner afirmó que las partes acordaron incorporar a representantes europeos a la siguiente ronda de negociaciones.

Temas Relacionados

MoscúRusiaAtentadoCoche bombaSergei ZavorotnyiUcraniaGuerra Rusia-UcraniaViktor YanukovychÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Indonesia logró un récord Guinness con una bandera de 24 kilómetros

Miles de habitantes de Nagan Raya extendieron el paño rojo y blanco, donde un juez internacional validó la marca

Indonesia logró un récord Guinness con una bandera de 24 kilómetros

Quiénes lideran la carrera por suceder a Jensen Huang como CEO de Nvidia

Las opciones que se manejan van desde el candidato que promocionó Trump hasta la hija del ejecutivo que debió renunciar tras revelarse sus relaciones extramaritales y las sospechas de espionaje chino

Quiénes lideran la carrera por suceder a Jensen Huang como CEO de Nvidia

La dimisión del CEO de Nvidia agrava la inquietud sobre el acceso de China a los chips de inteligencia artificial

Legisladores de ambos partidos en Washington impulsan nuevas leyes para frenar la transferencia de tecnología de semiconductores al país asiático, donde los mercados sufrieron fuertes caídas tras la renuncia de Jensen Huang

La dimisión del CEO de Nvidia agrava la inquietud sobre el acceso de China a los chips de inteligencia artificial

Von der Leyen dijo que Europa defenderá sus intereses y apoyará a Ucrania en la mesa de negociaciones con Rusia

Los Veintisiete se reunieron en Dublín para definir quién los representará en los diálogos con Moscú, en momentos en que Estados Unidos confirmó la incorporación del bloque al proceso diplomático

Von der Leyen dijo que Europa defenderá sus intereses y apoyará a Ucrania en la mesa de negociaciones con Rusia

La agencia atómica de la ONU instó a Irán a permitir el regreso de inspectores a sus instalaciones nucleares

Más de 400 kilos de uranio enriquecido siguen con paradero desconocido desde los bombardeos israelí-estadounidenses. El OIEA reclamó cooperación de Teherán con máxima urgencia

La agencia atómica de la ONU instó a Irán a permitir el regreso de inspectores a sus instalaciones nucleares
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mujeres rompieron cerco de seguridad del papa León XIV para acercarse y tocarlo durante su recorrido por Chiclayo

Mujeres rompieron cerco de seguridad del papa León XIV para acercarse y tocarlo durante su recorrido por Chiclayo

Deicy Jiménez le respondió a Gustavo Petro tras negar encuentros durante el periodo presidencial: “Sí nos vimos, pero no me quise acostar con él”

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: Sumo Pontífice se dirige al Santuario Nuestra Señora de la Paz

Confirman renuncias de tres directivos más del INE tras la crisis generada por Taddei y proveedores

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 13 de noviembre: frente frío 5 provocará lluvias y temperaturas de 0 grados en 14 estados

DEPORTES

Los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: del lugar de Colapinto y la diferencia con Gasly al único que supera los 100 millones

Los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: del lugar de Colapinto y la diferencia con Gasly al único que supera los 100 millones

Las postales de Antonela Roccuzzo durante su estadía en Perú: los sitios turísticos que visitó y el mensaje que compartió

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

Duras declaraciones de Insua contra Moretti: “Nunca pasó de ver un dirigente guardándose dinero en el saco y tirarse de palomita en un patrullero”

El llanto de Mauricio Pochettino durante la conferencia de prensa en su despedida de Estados Unidos antes de asumir en Manchester United

ENTRETENIMIENTO

Julianne Moore revela cómo ‘Still Alice’ cambió su visión del alzhéimer: “No es una condición propia del envejecimiento”

Julianne Moore revela cómo ‘Still Alice’ cambió su visión del alzhéimer: “No es una condición propia del envejecimiento”

En medio de su gira mundial, los integrantes de BTS volvieron a vestir el uniforme militar: las razones

Sale a la luz un video de Gérard Depardieu acosando a una actriz en pleno rodaje: “Me sentí atacada”

El sable de luz de Darth Vader alcanza un millonario récord de venta en subasta

Disney Animation trae de vuelta a Lilo y Stitch para un nuevo cortometraje: todo sobre 'Lilo & Scratch'