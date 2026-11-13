Sarampión en Estados Unidos: el CDC confirma seis muertes y advierte sobre la vacuna que previene el 97% de los contagios

El CDC confirmó seis muertes vinculadas al sarampión y más de 5.100 contagios en Estados Unidos durante 2026 (Miguel Martinez/Atlanta Journal-Constitution vía AP, Archivo)

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos confirmaron este jueves seis muertes vinculadas al sarampión en lo que va de 2026. La cifra duplica la del año anterior y llega en medio de la peor reemergencia del virus en décadas en un país que declaró su eliminación en el año 2000, informó Reuters.

El brote acumula 5.182 casos confirmados en 47 jurisdicciones, según datos del 5 de noviembre, el nivel más alto desde 1991. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) decidirá en los próximos días si el país conserva su condición de nación libre de sarampión.

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Pensilvania concentra la mayor cantidad de muertes y pone en duda el conteo federal

Pensilvania es el estado más golpeado por el brote. Al 4 de noviembre, las autoridades locales confirmaron seis muertes vinculadas al sarampión durante 2026. El Departamento de Salud de Wisconsin registró la muerte de un lactante, y Nueva York registró su primer fallecimiento asociado a la enfermedad en más de 30 años.

Los datos estatales indican que el número de fallecidos a nivel nacional podría superar los ocho. Sin embargo, el CDC no precisó en cuáles estados ocurrieron las seis muertes que reconoció oficialmente.

La Organización Panamericana de la Salud evaluará si Estados Unidos mantiene su estatus de país libre de sarampión

La discrepancia responde a un cambio metodológico. Bajo la gestión del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., el CDC dejó de usar los registros de los departamentos de salud estatales y adoptó los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud para contabilizar las muertes por sarampión. Esa decisión generó diferencias entre el recuento federal y el de los estados.

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Una definición uniforme de muerte por sarampión, en elaboración

La agencia federal trabaja con el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales para establecer una definición estandarizada de muerte asociada al sarampión. El objetivo es unificar los criterios de clasificación y registro entre jurisdicciones.

Los primeros síntomas del sarampión pueden confundirse con un resfriado o una gripe

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Los primeros síntomas aparecen entre 7 y 14 días después del contacto con el virus e incluyen fiebre alta —que puede superar los 40 °C (104 °F)—, tos, secreción nasal y ojos rojos y llorosos.

Entre dos y tres días después del inicio de los síntomas pueden aparecer las manchas de Koplik: pequeños puntos blancos o azulados en el interior de las mejillas. Entre los tres y cinco días, surge el sarpullido característico: manchas rojas que comienzan en la línea del cabello y descienden por el cuello, el tronco y las extremidades.

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La agencia federal modificó el sistema de seguimiento y adoptó la metodología del Centro Nacional de Estadísticas de Salud para computar las muertes (REUTERS/Sebastián Rocandio)

El virus se transmite por vía aérea. Las partículas expulsadas al respirar, toser o estornudar pueden permanecer en el aire hasta dos horas después de que la persona infectada haya abandonado el lugar. Un individuo con sarampión puede contagiar desde cinco días antes de que aparezca el sarpullido hasta cuatro días después.

Neumonía, encefalitis y una enfermedad neurológica mortal de aparición tardía

Una idea frecuente —y equivocada— sobre el sarampión es que se trata de una enfermedad leve. El CDC advierte que puede producir complicaciones graves. Las más comunes son infecciones de oído, que se presentan en aproximadamente uno de cada 10 niños, y diarrea. En casos más graves, el virus puede causar neumonía y encefalitis —inflamación del cerebro—, condiciones que pueden requerir hospitalización o derivar en la muerte.

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Los niños infectados antes del primer año de vida tienen riesgo de desarrollar una enfermedad neurológica progresiva llamada panencefalitis esclerosante subaguda (PESS), que puede producirse hasta 10 años después de la infección inicial y es mortal. Las embarazadas no vacunadas también enfrentan complicaciones específicas, como parto prematuro o bajo peso al nacer.

Los grupos con mayor riesgo de complicaciones son los niños menores de cinco años, los adultos mayores de 20, las embarazadas y las personas con el sistema inmunitario comprometido.

Dos dosis de la vacuna MMR, con 97% de protección contra el sarampión

El esquema completo de dos dosis de la vacuna MMR confiere una protección del 97% contra el sarampión (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

La vacuna triple viral —conocida como MMR, por sus siglas en inglés— es la principal herramienta de prevención. Protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Dos dosis generan una inmunidad del 97%; una sola dosis alcanza el 93%.

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El esquema estándar contempla la primera dosis entre los 12 y los 15 meses de vida, y la segunda entre los 4 y los 6 años. En situaciones de brote o ante viajes internacionales, el médico puede indicar una dosis anticipada a partir de los seis meses.

Quienes no pueden recibir la vacuna —como niños con cáncer, embarazadas o personas con inmunodeficiencias— deben consultar con su médico sobre alternativas como la inmunoglobulina, que puede administrarse hasta seis días después de la exposición para prevenir el contagio o reducir la gravedad de los síntomas.

Ante la sospecha de exposición o de síntomas compatibles con sarampión, el CDC recomienda llamar al médico antes de acudir a un centro de salud, para evitar la transmisión en salas de espera u otros espacios compartidos.

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