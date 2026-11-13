Estados Unidos

Los incendios forestales amenazan el suministro de agua potable en gran parte de Estados Unidos

La contaminación que dejan las cenizas y los sedimentos en ríos y embalses puede persistir durante años, mientras ciudades como Las Vegas, Nuevo México, buscan fuentes alternativas de abastecimiento

Las cuencas forestales afectadas por el fuego abastecen de agua potable a casi dos tercios de los municipios de Estados Unidos (AP)
Las cuencas forestales afectadas por el fuego abastecen de agua potable a casi dos tercios de los municipios de Estados Unidos (AP)
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Los incendios forestales más grandes y recurrentes ponen en riesgo el suministro de agua potable en Estados Unidos, donde la contaminación de ríos y arroyos tras el paso del fuego puede prolongarse por más de una década, informó Associated Press.

Los efectos alcanzan a las cuencas forestales que proveen agua a casi dos tercios de los municipios del país. Tras los incendios, la lluvia arrastra cenizas, lodo, metales y materia orgánica hacia los cursos de agua que alimentan a las plantas de tratamiento. Las instalaciones deben entonces afrontar contaminantes para los que, en numerosos casos, no fueron diseñadas.

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En lo que va de 2026, Estados Unidos registró 68.179 incendios que consumieron más de 3,8 millones de hectáreas, de acuerdo con los datos recogidos por la agencia. El incremento de los eventos se vincula con las sequías, el cambio climático y fenómenos de El Niño más intensos.

La contaminación puede afectar las cuencas durante ocho años

Un estudio científico de la Universidad de Colorado Boulder demostró que la alteración de la calidad del agua puede prolongarse hasta ocho años (AP)
Un estudio científico de la Universidad de Colorado Boulder demostró que la alteración de la calidad del agua puede prolongarse hasta ocho años (AP)

La investigadora Carli Brucker, de la Universidad de Colorado Boulder, lideró un estudio que comparó la calidad del agua en cientos de cuencas afectadas por incendios con otras que no habían sufrido quemas. El trabajo concluyó que las alteraciones pueden extenderse durante hasta ocho años, explicó a Associated Press.

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Amanda Hohner, profesora adjunta de la Universidad Estatal de Montana y especialista en incendios y calidad del agua, sostuvo que el fuego forma parte de los ecosistemas forestales. Sin embargo, advirtió que la mayor intensidad de los siniestros dejó expuestas a las cuencas hidrográficas que retienen, filtran y regulan el caudal de agua.

En condiciones normales, los árboles y el suelo actúan como un filtro natural antes de que el agua llegue a una planta de tratamiento. Brucker afirmó que los incendios pueden alterar ese proceso al producir aumentos repentinos de metales pesados y materia orgánica disuelta.

Las empresas de servicios públicos buscan fuentes alternativas y nuevas estrategias para manejar el agua contaminada, indicó Garrett McKay, profesor adjunto de ingeniería civil y ambiental de la Universidad Texas A&M. Algunas ciudades cuentan con acuíferos o embalses de respaldo, aunque esas reservas tampoco están libres de riesgos.

Los sedimentos alteran el tratamiento y favorecen a las algas

El arrastre de nitrógeno y fósforo procedente de la vegetación quemada favorece la proliferación de algas tóxicas en los embalses (AP)
El arrastre de nitrógeno y fósforo procedente de la vegetación quemada favorece la proliferación de algas tóxicas en los embalses (AP)

Los embalses pueden retener parte de las partículas que descienden de las áreas quemadas. Kyle Shimabuku, profesor adjunto de ingeniería civil de la Universidad Gonzaga, explicó que esa función permite que el sedimento se deposite antes de llegar a las redes de distribución.

No obstante, los residuos de vegetación incendiada contienen nutrientes como nitrógeno y fósforo. Cuando permanecen en agua estancada, pueden favorecer la proliferación de algas, que tienen capacidad de enfermar a las personas y matar peces, aseguró el especialista.

Otro desafío aparece durante la desinfección. McKay señaló que el cloro reacciona con la materia orgánica disuelta que dejan los incendios y puede generar subproductos de desinfección regulados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos debido a sus posibles efectos sobre la salud, incluido el cáncer.

Las plantas necesitan retirar esa materia orgánica antes de añadir los desinfectantes. El procedimiento puede generar demoras o incluso interrupciones del servicio, sobre todo cuando no existe una fuente de abastecimiento inmediata.

Las Vegas reconstruye su sistema tras años de crisis

La ciudad de Las Vegas, Nuevo México, afronta una de las consecuencias más prolongadas. El incendio de Hermit’s Peak/Calf Canyon dañó en 2022 la cuenca del río Gallinas. Después, una tormenta llevó cenizas y lodo hacia el río y los embalses, lo que obligó a cerrar la planta de tratamiento mientras se instalaban filtros y se buscaban alternativas.

En 2024, una inundación arrastró nuevos escombros a los dos embalses locales y dejó a la ciudad con agua potable para pocos días. Las autoridades contrataron camiones cisterna que trasladaron 8,3 millones de litros de agua desde Santa Fe y Santa Rosa, detalló Associated Press.

La propietaria del restaurante Hillcrest, Karen Pettine, relató a la agencia que la falta de agua obligó a cerrar el negocio en ocasiones durante una semana. “Es difícil administrar un restaurante sin agua potable”, expresó. “El problema continúa porque, cuando llueve, se producen inundaciones y el agua sucia baja por el arroyo”.

En febrero de 2025, los restos de las áreas quemadas, el mal tiempo y fallas de equipos provocaron una caída de presión que derivó en un aviso para hervir el agua durante un mes. El alcalde David Romero calificó ese episodio como “probablemente el más aterrador”.

Los gobiernos estatal y federal destinaron USD 148 millones para reconstruir la planta de tratamiento de aguas residuales y financiar alternativas como nuevos pozos y la reutilización de agua. Romero anunció que la construcción de la nueva planta de tratamiento de agua comenzará el 18 de noviembre.

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