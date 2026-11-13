Tecno

OpenAI lanza una billetera en ChatGPT para que sus agentes de IA compren y paguen por el usuario

Por ahora solo la tendrán suscriptores del plan Pro en Estados Unidos con tarjetas Visa, Mastercard o American Express, y cada operación exigirá huella o reconocimiento facial

OpenAI presentó ChatGPT Wallet, una herramienta que permite a sus agentes de IA, llamados "dots", completar compras por el usuario. (Europa Press)
OpenAI presentó ChatGPT Wallet, una herramienta que permite a sus agentes de IA, llamados "dots", completar compras por el usuario. (Europa Press)
Guardar

OpenAI lanzó ChatGPT Wallet, una billetera con la que los agentes de IA de ChatGPT, llamados “dots”, pueden elegir productos y completar la compra por el usuario. Por ahora está limitada a suscriptores del plan Pro de Estados Unidos, mayores de 18 años y con tarjeta emitida en ese país.

El servicio funciona con tarjetas Visa, Mastercard y American Express, empresas con las que OpenAI dijo haber desarrollado la herramienta. El usuario agrega su tarjeta una sola vez y después le pide a su agente que lo ayude con una compra.

PUBLICIDAD

Antes de cada pago, el usuario revisa los productos, el total y la tarjeta elegida. Luego aprueba la operación con una verificación de seguridad, como Face ID o la huella digital, y esa aprobación deja un registro de lo que autorizó.

OpenAI aseguró que los usuarios mantienen las recompensas de su tarjeta y el derecho a disputar cargos por productos defectuosos. (Reuters)
OpenAI aseguró que los usuarios mantienen las recompensas de su tarjeta y el derecho a disputar cargos por productos defectuosos. (Reuters)

El agente tampoco ve los datos reales de la tarjeta. Según OpenAI, la red de pagos entrega un código sustituto, llamado token, con número, código de seguridad y vencimiento propios. La tienda recibe lo necesario para despachar el pedido, como la dirección y el contacto, pero no la tarjeta verdadera.

Lo que se mantiene y lo que falta

OpenAI afirmó que los compradores conservan las recompensas de la tarjeta y la posibilidad de disputar un cargo, por ejemplo si el producto llega defectuoso. La empresa precisó que el usuario compra directamente con cada comercio, que mantiene el control de precios, entregas, devoluciones y atención al cliente.

PUBLICIDAD

La compañía planea que, con el tiempo, el usuario pueda delegar compras por completo. Para eso prevé permitir límites de gasto, categorías de productos o períodos de tiempo, con aprobación previa. Esa función no está disponible en el lanzamiento.

El agente de IA no accede a los datos reales de la tarjeta: la red de pagos genera un código sustituto o token para cada transacción. (Reuters)
El agente de IA no accede a los datos reales de la tarjeta: la red de pagos genera un código sustituto o token para cada transacción. (Reuters)

OpenAI justificó el acceso restringido por la necesidad de aprender del uso real y de trabajar con comercios, bancos y redes de pago. En su anuncio, la empresa también dijo que 1.200 millones de personas usan ChatGPT cada semana y que muchas lo consultan para comparar productos antes de comprar.

Comercios que bloquean a los agentes

Uno de los obstáculos que reconoce OpenAI es que algunos sitios pueden bloquear por error las compras de sus agentes. Además, los sistemas contra el fraude pueden tomar una compra legítima hecha por un asistente como sospechosa y rechazarla o cancelarla.

Para reducir esos rechazos, la empresa publicó una guía para comercios con instrucciones sobre cómo mostrar información de productos, permitir el acceso de sus agentes y coordinarse con proveedores de pagos. Entre los socios antifraude y de pagos que menciona están Forter, Riskified, Sardine, Signifyd, Adyen, Checkout.com y Stripe.

OpenAI afirmó que 1.200 millones de personas usan ChatGPT cada semana, muchas de ellas para comparar productos antes de comprar. (Reuters)
OpenAI afirmó que 1.200 millones de personas usan ChatGPT cada semana, muchas de ellas para comparar productos antes de comprar. (Reuters)

Según el portal tecnológico TechCrunch, hay comercios que prohíben directamente a los agentes de IA. El mayor es Amazon, que busca dirigir a los clientes hacia su propio asistente, Alexa.

Un mercado con poco uso hasta ahora

TechCrunch informó que DoorDash y Uber reportaron hasta ahora pocos pedidos hechos por agentes de IA. En cambio, el asistente Muse de Meta, que según el medio supera los 10 millones de usuarios, tiene las compras asistidas entre sus actividades principales.

Otros asistentes personales, como Instinct, también pueden comprar en nombre del usuario, según el mismo medio. OpenAI no precisó una fecha para ampliar la billetera a más países ni a suscriptores de otros planes, y solo dijo que irá habilitando más clientes y comercios a medida que avance la prueba.

Temas Relacionados

OpenAIBilleteras digitalesInteligencia artificialTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La caída de Microsoft desató el ingenio de sus competidores: las marcas que aprovecharon el caos

Empresas de distintos sectores utilizaron la suspensión de correos electrónicos y reuniones para difundir mensajes ligados a sus productos, servicios e identidades de comunicación

La caída de Microsoft desató el ingenio de sus competidores: las marcas que aprovecharon el caos

OpenAI disolvió su equipo de robótica porque sus modelos generales ya pueden controlar robots

Los investigadores pasaron a otras áreas de la compañía, que mantiene su plan de mostrar un humanoide propio en 2027 y asegura que no abandona el sector

OpenAI disolvió su equipo de robótica porque sus modelos generales ya pueden controlar robots

Investigador publica nueva falla de Windows que da control total de la PC y aún no tiene parche

Bajo el seudónimo Nightmare Eclipse, un experto enfrentado con Microsoft divulgó más de diez vulnerabilidades desde abril; esta solo funciona en equipos con una configuración específica

Investigador publica nueva falla de Windows que da control total de la PC y aún no tiene parche

SpaceX despidió a unas 60 personas del equipo que crea videos con IA de Grok

Solo quedó un grupo reducido para mantener la herramienta, según The Information, mientras la compañía de Elon Musk prioriza la programación con IA. La empresa no confirmó los recortes

SpaceX despidió a unas 60 personas del equipo que crea videos con IA de Grok

Animales cyborg: perros clonados para uso militar, insectos teledirigidos y especies modificadas genéticamente

Tomás Balmaceda analizó en Infobae al Mediodía los avances de la clonación, la edición genética y el control tecnológico de animales, con ejemplos de sus aplicaciones militares, científicas y productivas

Animales cyborg: perros clonados para uso militar, insectos teledirigidos y especies modificadas genéticamente

DEPORTES

Se confirmó quién será el árbitro para la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro

Se confirmó quién será el árbitro para la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro

Duras declaraciones de Insúa contra Moretti: “Nunca pasó de ver un dirigente guardándose dinero en el saco y tirarse de palomita en un patrullero”

“Fueron minutos de auténtico terror”: estremecedor relato del violento robo que sufrió el arquero argentino Matías Dituro en España

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

Boca Juniors confirmó una importante baja de cara a la semifinal de Copa Argentina contra Banfield

TELESHOW

La Joaqui se tapó el tatuaje que tenía por Luck Ra: el nuevo diseño que eligió

La Joaqui se tapó el tatuaje que tenía por Luck Ra: el nuevo diseño que eligió

“Charly García me salvó la vida”: la increíble anécdota de Hernán Lirio sobre la entrevista que evitó que muriera en un accidente

Por qué editaron el video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: el motivo detrás de la decisión

El conmovedor mensaje de la familia de Paolo el Rockero luego de su muerte: “Un consuelo inmenso en medio del dolor”

Maru Botana se molestó por una actitud de Juli Poggio en MasterChef y le dio una lección: “Hay que ser humilde en la vida”

INFOBAE AMÉRICA

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designa como terroristas a Los Mendoza, Los Lorenzana y Los Huistas por sus nexos con cárteles mexicanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designa como terroristas a Los Mendoza, Los Lorenzana y Los Huistas por sus nexos con cárteles mexicanos

Más de 7.000 migrantes han cruzado Panamá rumbo a Sudamérica en 2026

Asfura agradece respaldo del FMI y busca impulsar inversiones y crecimiento económico en Honduras

Con el corazón en Nicaragua: El emotivo homenaje de Jasmine Blandford a sus raíces costeñas en Miss Universo 2026

El Gobierno de Guatemala inicia la ampliación a cuatro carriles de la carretera al Atlántico entre El Rancho y Teculután