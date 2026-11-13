OpenAI lanza una billetera en ChatGPT para que sus agentes de IA compren y paguen por el usuario

OpenAI presentó ChatGPT Wallet, una herramienta que permite a sus agentes de IA, llamados "dots", completar compras por el usuario. (Europa Press)

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OpenAI lanzó ChatGPT Wallet, una billetera con la que los agentes de IA de ChatGPT, llamados “dots”, pueden elegir productos y completar la compra por el usuario. Por ahora está limitada a suscriptores del plan Pro de Estados Unidos, mayores de 18 años y con tarjeta emitida en ese país.

El servicio funciona con tarjetas Visa, Mastercard y American Express, empresas con las que OpenAI dijo haber desarrollado la herramienta. El usuario agrega su tarjeta una sola vez y después le pide a su agente que lo ayude con una compra.

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Antes de cada pago, el usuario revisa los productos, el total y la tarjeta elegida. Luego aprueba la operación con una verificación de seguridad, como Face ID o la huella digital, y esa aprobación deja un registro de lo que autorizó.

OpenAI aseguró que los usuarios mantienen las recompensas de su tarjeta y el derecho a disputar cargos por productos defectuosos. (Reuters)

El agente tampoco ve los datos reales de la tarjeta. Según OpenAI, la red de pagos entrega un código sustituto, llamado token, con número, código de seguridad y vencimiento propios. La tienda recibe lo necesario para despachar el pedido, como la dirección y el contacto, pero no la tarjeta verdadera.

Lo que se mantiene y lo que falta

OpenAI afirmó que los compradores conservan las recompensas de la tarjeta y la posibilidad de disputar un cargo, por ejemplo si el producto llega defectuoso. La empresa precisó que el usuario compra directamente con cada comercio, que mantiene el control de precios, entregas, devoluciones y atención al cliente.

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La compañía planea que, con el tiempo, el usuario pueda delegar compras por completo. Para eso prevé permitir límites de gasto, categorías de productos o períodos de tiempo, con aprobación previa. Esa función no está disponible en el lanzamiento.

El agente de IA no accede a los datos reales de la tarjeta: la red de pagos genera un código sustituto o token para cada transacción. (Reuters)

OpenAI justificó el acceso restringido por la necesidad de aprender del uso real y de trabajar con comercios, bancos y redes de pago. En su anuncio, la empresa también dijo que 1.200 millones de personas usan ChatGPT cada semana y que muchas lo consultan para comparar productos antes de comprar.

Comercios que bloquean a los agentes

Uno de los obstáculos que reconoce OpenAI es que algunos sitios pueden bloquear por error las compras de sus agentes. Además, los sistemas contra el fraude pueden tomar una compra legítima hecha por un asistente como sospechosa y rechazarla o cancelarla.

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Para reducir esos rechazos, la empresa publicó una guía para comercios con instrucciones sobre cómo mostrar información de productos, permitir el acceso de sus agentes y coordinarse con proveedores de pagos. Entre los socios antifraude y de pagos que menciona están Forter, Riskified, Sardine, Signifyd, Adyen, Checkout.com y Stripe.

OpenAI afirmó que 1.200 millones de personas usan ChatGPT cada semana, muchas de ellas para comparar productos antes de comprar. (Reuters)

Según el portal tecnológico TechCrunch, hay comercios que prohíben directamente a los agentes de IA. El mayor es Amazon, que busca dirigir a los clientes hacia su propio asistente, Alexa.

Un mercado con poco uso hasta ahora

TechCrunch informó que DoorDash y Uber reportaron hasta ahora pocos pedidos hechos por agentes de IA. En cambio, el asistente Muse de Meta, que según el medio supera los 10 millones de usuarios, tiene las compras asistidas entre sus actividades principales.

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Otros asistentes personales, como Instinct, también pueden comprar en nombre del usuario, según el mismo medio. OpenAI no precisó una fecha para ampliar la billetera a más países ni a suscriptores de otros planes, y solo dijo que irá habilitando más clientes y comercios a medida que avance la prueba.