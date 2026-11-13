Estados Unidos destruyó dos drones de ataque iraníes que amenazaban instalaciones militares en Baréin

Estados Unidos derribó dos drones de ataque iraníes dirigidos hacia Baréin sin que se registraran víctimas ni daños materiales. (@CENTCOM)

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Estados Unidos derribó dos drones de ataque iraníes que se dirigían hacia Baréin, país del Golfo Pérsico donde se encuentra el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que ambos aparatos fueron interceptados y aseguró que el episodio no dejó heridos ni provocó daños materiales.

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El anuncio llegó después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara haber atacado un sistema estadounidense de radar de alerta temprana en territorio bareiní. Según Teherán, la operación fue una respuesta a un bombardeo de Estados Unidos contra una instalación de telecomunicaciones en el puerto de Sirik, en el sur de Irán.

La versión iraní fue difundida por la agencia estatal IRNA, que citó un comunicado de la fuerza militar. Sin embargo, Washington negó que se hubieran registrado daños en el sistema de vigilancia.

El anuncio de la Guardia Revolucionaria representa el primer reporte iraní de una operación contra una instalación en Baréin desde septiembre. El reino tiene un papel central en el despliegue militar estadounidense en la región: allí funciona la sede de la Quinta Flota, encargada de las operaciones navales en el Golfo Pérsico, el mar Arábigo y otras zonas estratégicas.

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La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que atacó un radar militar estadounidense en territorio bareiní en respuesta a bombardeos previos. (REUTERS/ARCHIVO)

Los ataques contra posiciones estadounidenses en países árabes vecinos forman parte de la confrontación que comenzó en febrero, cuando Irán respondió con operaciones militares a los bombardeos de Washington. Desde entonces, la tensión también alcanzó las rutas marítimas por las que circulan los cargamentos de petróleo y gas de Medio Oriente.

En ese contexto, la Guardia Revolucionaria denunció otro incidente en el estrecho de Ormuz. Según su comunicado, un buque dedicado al transporte de gas licuado de petróleo explotó después de chocar contra una mina naval mientras intentaba atravesar el paso marítimo.

El régimen iraní sostuvo que la embarcación navegaba por el sector oriental del estrecho y que había desatendido varias advertencias antes del incidente. No obstante, la información no pudo ser corroborada de manera independiente. Tampoco se registró un reporte por parte de la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, que monitorea amenazas y accidentes en las rutas marítimas internacionales.

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El estrecho de Ormuz es uno de los principales corredores energéticos del planeta. Comunica el golfo Pérsico con el golfo de Omán y permite la salida de buena parte del petróleo y el gas producido por los países de la región hacia los mercados internacionales. Por ese motivo, los incidentes que afectan a los buques que lo atraviesan tienen consecuencias que exceden el ámbito militar.

El reino de Baréin alberga el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. (CENTCOM)

En paralelo, continúa el enfrentamiento diplomático entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) por las inspecciones de sus instalaciones nucleares. Teherán sostiene que no es posible avanzar con las tareas de supervisión mientras Estados Unidos mantenga las amenazas de nuevos ataques contra sus complejos atómicos.

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Un informe confidencial del organismo de Naciones Unidas indicó que los inspectores todavía no pudieron ingresar a instalaciones afectadas por los bombardeos israelíes y estadounidenses de junio de 2025. El OIEA advirtió que la falta de acceso impide obtener información necesaria para evaluar las actividades nucleares iraníes y reclamó una solución urgente. También pidió a las autoridades del país que permitan retomar las inspecciones.

La tensión regional también impulsó nuevos movimientos diplomáticos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, firmaron en Estambul un acuerdo de defensa mutua. La oficina del mandatario turco informó que ambos gobiernos buscarán evitar una nueva guerra en el Golfo y promoverán una salida diplomática a las diferencias entre los países involucrados.

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El comunicado oficial no precisó los alcances militares del entendimiento ni los mecanismos previstos para ponerlo en práctica. Turquía y Qatar mantienen desde hace años una estrecha cooperación en materia de defensa.

El Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió que la falta de acceso a las instalaciones iraníes impide supervisar sus actividades nucleares. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Por otra parte, Irán celebró funerales multitudinarios por 350 soldados cuyos restos fueron recuperados de antiguos campos de batalla de la guerra contra Irak, que terminó en 1988. Más de 38 años después del final del conflicto, los militares todavía no habían podido ser identificados.

En Teherán, miles de personas acompañaron el traslado de los restos de 110 soldados. Las ceremonias por los otros 240 se realizaron en distintas ciudades. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y otros altos funcionarios participaron en el homenaje, durante el cual los ataúdes fueron transportados cubiertos con banderas nacionales.

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