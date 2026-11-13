Rescatan 10 cachorros en condiciones deplorables dentro de una camioneta bajo calor extremo en Florida y arrestan a su dueño por crueldad animal

Los animales fueron hallados dentro de una Chevrolet Suburban estacionada en un garaje cerrado de Lehigh Acres, sin comida ni agua y en malas condiciones sanitarias. Un hombre incluido en el registro local de maltratadores de animales fue arrestado. (Fuente: NBC WPLG Local 10)

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Erick de Jesus Canoura, un hombre registrado en el padrón de maltratadores de animales del condado de Lee, Florida, quedó detenido el martes 10 de noviembre tras el rescate de 10 cachorros que permanecían encerrados dentro de una Chevrolet Suburban estacionada en el garaje de una vivienda en Lehigh Acres. Las autoridades hallaron a los animales en condiciones de extrema precariedad: jadeo intenso, pelo enmarañado y el cuerpo cubierto de orina y heces, sin acceso a comida ni agua, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Lee (LCSO).

Canoura enfrenta cargos por crueldad animal, confinamiento de animales sin comida, agua o ejercicio suficientes y violación de una ordenanza del condado, de acuerdo con lo que comunicó la LCSO.

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Los diez cachorros fueron trasladados a Lee County Domestic Animal Services (LCDAS) para una evaluación veterinaria, en un operativo que involucró al Equipo Especial contra la Crueldad Animal de la LCSO, a los diputados del Segundo Precinto y a detectives de la Sección de Crímenes de ese precinto.

Un anuncio en Craigslist desató la investigación que derivó en el rescate de 10 cachorros en Florida

La intervención de las autoridades tuvo origen en un anuncio publicado en Craigslist en el que se ofrecían cachorros en venta. La publicación fue vinculada por los investigadores a Canoura, cuyo nombre figura en el registro de maltratadores de animales del condado, lo que desencadenó la coordinación entre la LCSO y el LCDAS para verificar las condiciones en que se encontraban los animales.

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Los diez cachorros permanecían dentro de un vehículo cerrado que alcanzó una temperatura de 28,5 grados en Lehigh Acres. (Lee County Sheriff's Office)

Al llegar a la vivienda en Lehigh Acres, los efectivos establecieron contacto con el acusado. Según recogió WFLA, Canoura negó inicialmente tener cachorros en su poder. “No hay cachorros aquí”, le dijo a un agente, quien respondió: “Puedo escuchar a los perros adentro”. Ante esa situación, Canoura consintió el registro del inmueble, según la LCSO.

Las condiciones de los cachorros rescatados en Lehigh Acres: calor extremo, sin comida ni agua

La búsqueda llevó a los agentes hasta el garaje cerrado de la propiedad, donde encontraron la Chevrolet Suburban con los diez animales en su interior. El vehículo contaba con una única ventanilla parcialmente abierta. “Con solo una ventanilla parcialmente abierta, la temperatura dentro del vehículo llegó a 83,3℉ (28,5℃)”, señaló la LCSO en su comunicado, según informó NBC Miami.

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Erick de Jesus Canoura enfrenta cargos por crueldad animal y violación de ordenanzas tras su detención en el condado de Lee. (Lee County Sheriff's Office)

Los cachorros presentaban jadeo intenso, pelo enmarañado y el cuerpo cubierto de orina y heces. Ninguno tenía acceso a comida ni agua al momento del hallazgo, detalló la LCSO. WFLA también consignó esas condiciones con base en el reporte policial del operativo.

Arresto por crueldad animal en el condado de Lee: quién es Erick de Jesus Canoura

La presencia del nombre de Canoura en el registro de maltratadores del condado de Lee fue uno de los elementos centrales que motivaron la investigación. WFLA informó que ese antecedente, combinado con el anuncio en Craigslist, llevó a las autoridades a actuar de manera coordinada para verificar el estado de los animales mencionados en la publicación.

Canoura negó la presencia de cachorros en la propiedad antes de que los agentes escucharan ruidos en el garaje. (Lee County Sheriff's Office)

Tras el rescate, los detectives de la Sección de Crímenes del Segundo Precinto y el Equipo Especial contra la Crueldad Animal avanzaron en la investigación y ejecutaron una orden de registro en el domicilio. Según la LCSO, en el lugar se encontraron pruebas adicionales que vinculan a Canoura con los cachorros y su comercialización. Como resultado, las autoridades procedieron a su arresto.

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El sheriff Carmine Marceno reaccionó con dureza ante el caso. “Estos cachorros fueron sometidos a condiciones repugnantes, y eso es algo que jamás toleraré en el condado de Lee”, declaró, según recogió NBC Miami. “Nuestro Equipo Especial contra la Crueldad Animal continuará trabajando junto a nuestros socios en Domestic Animal Services para garantizar que quienes abusen o descuiden a animales indefensos sean responsabilizados”, añadió Marceno.

Los 10 cachorros rescatados en Florida fueron trasladados al servicio veterinario del condado

Los diez animales fueron retirados de la Suburban y puestos bajo la custodia del LCDAS para una evaluación veterinaria, de acuerdo con la información difundida por la LCSO. Las autoridades no precisaron en sus comunicados cuántas razas estaban representadas ni cuál era la edad exacta de los cachorros.

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La investigación continúa activa, con los cargos formalizados contra Canoura y las pruebas adicionales recolectadas durante el registro domiciliario en proceso de análisis, según los datos disponibles difundidos por la LCSO.