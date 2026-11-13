En cuestión de segundos, las paredes cedieron y cayeron escombros

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Un video verificado por The New York Times muestra la reacción de una familia mientras su edificio de apartamentos en Brooklyn se derrumbaba. Ellos sobrevivieron a una catástrofe que mató a ocho personas.

El niño pequeño estaba sentado en el suelo del apartamento de su familia en el tercer piso y jugaba con sus juguetes cuando su madre empezó a gritar.

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Su hermano mayor pasó corriendo junto a él, desde la cocina hasta una habitación del apartamento número 3, con un cartón de leche en la mano. De repente, las paredes empezaron a temblar y retumbar.

En cuestión de segundos, cedieron. Y cayeron escombros.

Mientras las ventanas estallaban y los pisos temblaban, Joseph, de 2 años, intentó gatear hacia atrás, según muestran las imágenes de una cámara de vigilancia en el apartamento de la familia en Brooklyn. The New York Times obtuvo las imágenes y las verificó después de hablar con el padre de los niños, Anderson, quien pidió que no se usara el apellido de su familia para proteger su privacidad.

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La organización de noticias en línea Gothamist fue la primera en informar al respecto.

No está claro qué causó que el edificio de apartamentos de tres pisos en la sección de Flatbush en Brooklyn se derrumbara el miércoles por la tarde. El edificio cayó sobre una obra de construcción vecina. Murieron ocho personas, incluidos dos niños, y al menos otras 18 resultaron heridas, dijeron los funcionarios. Los equipos de rescate determinaron el jueves por la noche que no había más víctimas, después de 24 horas de búsqueda entre los escombros.

Anderson dijo que él y su familia vivían en el último piso, en el apartamento que daba a la calle. Había estado con los niños hasta las 3 p. m. del miércoles, cuando se fue a su trabajo de construcción en el Bronx, donde pinta paredes. Apenas se había instalado cuando recibió una llamada frenética de su esposa.

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Apenas pudo entender lo que ella dijo antes de que la llamada se cortara. Pero sabía que su esposa estaba pidiendo ayuda y se apresuró a volver a casa.

Ansioso mientras se dirigía a casa y sin saber qué había provocado la llamada de su esposa, vio un video en redes sociales. En él, un trabajador de la construcción sostenía a su hijo tras el derrumbe del edificio.

Entre los heridos estaban su esposa, Johana, y su hijo mayor, Pablo, de 9 años, quienes están siendo atendidos en un hospital local. Pablo fue operado el miércoles, y los médicos determinaron que no tenía lesiones cerebrales. Fue trasladado a cuidados intensivos el jueves y pudo hablar, dijo Anderson.

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Anderson dijo que su esposa, quien seguía en el hospital, tenía la clavícula rota y sentía un dolor insoportable.

Junto con otros residentes desplazados, Anderson y Joseph se alojaron en una habitación de hotel el jueves por la noche.

"La verdad, quedamos sin nada", dijo Anderson, mirando alrededor de la habitación, donde dos biberones de leche para bebé estaban en una mesa de noche, ambos casi vacíos. Un paquete de pañales estaba encima del aire acondicionado y tres pulseras de hospital estaban extendidas sobre una encimera.

Sentado en una cama, Anderson miró a su hijo, quien, según dijo, había sobrevivido solo con rasguños: "Este niño es un regalo de Dios".

Sus dos hijos a menudo jugaban con los otros niños del edificio, incluidos dos que habían sido identificados como primos y que estaban entre las ocho personas que murieron en el derrumbe.

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"Lo triste es", dijo, "los niños que fallecieron porque eran amiguitos de ellos, del hermanito y de él".

Anderson intentó calmar los sollozos de su hijo poniéndole dibujos animados --La patrulla canina, Bluey-- en español en su teléfono. Pero cuando los videos terminaron, Joseph llamó a gritos a su madre.

"Yo, la verdad", dijo, "estoy en shock todavía".

Blacki Migliozzi es periodista de datos en el equipo de gráficos del Times, donde ha informado sobre la crisis climática, los delitos medioambientales, la propagación del coronavirus, la brutalidad policial y las elecciones.