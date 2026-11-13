La estafa de Elizabeth Holmes: prometió revolucionar los análisis de sangre, conquistó Wall Street y terminó condenada por fraude

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Elizabeth Holmes tenía 19 años cuando abandonó la Universidad de Stanford con una idea que prometía cambiar la industria de la salud. Quería desarrollar una tecnología capaz de realizar múltiples análisis clínicos a partir de una pequeña muestra de sangre, sin necesidad de recurrir a los procedimientos tradicionales. Dos décadas después, aquella promesa se había convertido en una de las mayores estafas empresariales de Silicon Valley.

Su compañía, Theranos, llegó a estar valuada en USD 9.000 millones y consiguió atraer a inversores multimillonarios, empresarios y figuras influyentes de Estados Unidos. Holmes fue presentada como una nueva Steve Jobs y se convirtió en una de las emprendedoras más reconocidas del mundo tecnológico. Pero la tecnología que había impulsado su ascenso no funcionaba como ella aseguraba.

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La historia vuelve a cobrar relevancia con You Can See Everything, el documental dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim. La producción de A24 comenzó a filmarse 34 días antes de que Holmes ingresara en prisión y continuó durante los tres años siguientes. El resultado ofrece un acercamiento a la vida de la empresaria condenada por fraude y a su entorno familiar.

El nacimiento de Theranos y la promesa de una revolución sanitaria

Holmes ingresó a Stanford para estudiar ingeniería química, pero abandonó la carrera en 2003 para desarrollar su propio emprendimiento. Su primera propuesta consistía en un parche capaz de monitorear la sangre y administrar medicamentos. La idea no prosperó debido a las dificultades técnicas que presentaba.

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Elizabeth Holmes abandonó sus estudios en la Universidad de Stanford en 2003 para fundar la empresa Theranos

La emprendedora decidió entonces concentrarse en otra posibilidad: simplificar los análisis clínicos mediante una tecnología que necesitara apenas unas gotas de sangre extraídas de un dedo. Con financiamiento inicial de inversores privados, entre ellos el empresario Tim Draper, fundó Theranos.

La compañía desarrolló Edison, un dispositivo que prometía procesar numerosas pruebas de laboratorio con muestras mínimas. El sistema buscaba reducir los costos, acelerar los diagnósticos y facilitar el acceso a estudios médicos que habitualmente requerían extracciones de sangre más abundantes.

La propuesta tenía un enorme potencial comercial. Si funcionaba, podía modificar el negocio de los laboratorios clínicos y permitir que los pacientes realizaran controles médicos en farmacias, con procedimientos más sencillos y resultados más rápidos.

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Holmes construyó su imagen pública alrededor de esa promesa. Adoptó una vestimenta de cuello alto y una forma de hablar grave que recordaban a Steve Jobs, mientras presentaba Theranos como una compañía destinada a transformar la medicina.

El respaldo financiero acompañó su crecimiento. La empresa alcanzó una valuación de USD 9.000 millones y Holmes llegó a figurar entre las mujeres más ricas de Estados Unidos, con una fortuna estimada en USD 4.500 millones sobre la base de su participación accionaria.

Entre los inversores y figuras vinculadas a Theranos se encontraban Rupert Murdoch y miembros de la familia Walton, propietaria de Walmart. En 2013, la compañía firmó un acuerdo con Walgreens para llevar sus servicios de análisis a una red de farmacias de Estados Unidos. La alianza reforzó su posición en el mercado y amplió la confianza en su tecnología.

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Theranos alcanzó una valuación de 9.000 millones de dólares con el respaldo financiero de Rupert Murdoch y la familia Walton (EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO)

Sin embargo, detrás de esa expansión existía un problema fundamental: los dispositivos de Theranos no podían realizar de manera confiable la totalidad de los análisis que la empresa promocionaba.

La investigación que expuso el fraude de Elizabeth Holmes

Las dificultades técnicas comenzaron a generar cuestionamientos dentro de la propia compañía. Los equipos no conseguían ofrecer los resultados anunciados y buena parte de las pruebas terminaba procesándose con máquinas convencionales de laboratorio.

La situación salió a la luz en octubre de 2015, cuando el periodista John Carreyrou publicó una investigación en The Wall Street Journal. El trabajo reveló que Theranos utilizaba equipos tradicionales para realizar numerosos estudios y que la capacidad de su tecnología estaba muy lejos de lo que Holmes había presentado ante inversores y pacientes.

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La investigación también expuso las advertencias de empleados y especialistas que habían cuestionado el funcionamiento de los dispositivos. Las denuncias pusieron en marcha una serie de investigaciones regulatorias y judiciales que terminaron por desarticular la compañía.

Carreyrou profundizó posteriormente su trabajo en Bad Blood, un libro que reconstruyó el funcionamiento interno de Theranos, las presiones sobre los empleados y las estrategias utilizadas para sostener una imagen de éxito mientras se acumulaban los problemas técnicos.

El caso también dejó al descubierto la responsabilidad de quienes habían respaldado financieramente a Holmes. La compañía había conseguido atraer cientos de millones de dólares de inversores experimentados y personalidades con enorme influencia económica, sin que sus promesas tecnológicas hubieran sido verificadas adecuadamente.

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Un tribunal federal condenó a Elizabeth Holmes a más de once años de prisión por los delitos de fraude electrónico y conspiración (REUTERS/Adrees Latif)

En 2016, Walgreens puso fin a su acuerdo con Theranos. Dos años después, la empresa cerró definitivamente sus operaciones.

El proceso judicial contra Holmes concluyó en enero de 2022, cuando un jurado la encontró culpable de un cargo de conspiración y tres de fraude electrónico vinculados a sus declaraciones a inversores. Fue absuelta de los cargos relacionados con el fraude a pacientes. En noviembre de ese año recibió una condena de 11 años y tres meses de prisión. Ingresó en una cárcel federal en mayo de 2023.

Las grandes promesas tecnológicas y el paralelismo con la inteligencia artificial

La caída de Theranos dejó una discusión que excede la responsabilidad individual de Holmes: los mecanismos que permiten que una empresa tecnológica alcance una valoración multimillonaria antes de demostrar que su producto funciona.

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El modelo de capital de riesgo de Silicon Valley se basa, en buena medida, en financiar proyectos con potencial de crecimiento extraordinario. Los inversores apuestan por desarrollos que todavía no alcanzaron su madurez comercial, con la expectativa de obtener grandes beneficios si consiguen transformar una industria.

Ese mecanismo permitió el nacimiento de algunas de las compañías más importantes del mundo, pero también abrió espacio para proyectos que construyeron su valor alrededor de expectativas difíciles de cumplir. Theranos llevó esa lógica al extremo: presentó como una revolución médica una tecnología que no podía respaldar sus principales afirmaciones.

El documental You Can See Everything de la productora A24 registró los últimos días en libertad de Holmes antes de su ingreso en prisión

El debate adquiere una nueva dimensión con el crecimiento de la inteligencia artificial. Las principales compañías del sector anuncian desarrollos que podrían acelerar descubrimientos científicos, transformar la medicina y modificar actividades económicas y sociales. Algunas de las proyecciones incluyen avances en el tratamiento de enfermedades, nuevos medicamentos y una mayor expectativa de vida.

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El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, es una de las figuras que ha planteado el potencial de la inteligencia artificial para acelerar los avances científicos y médicos. Sus proyecciones forman parte de una competencia tecnológica en la que las expectativas sobre el futuro también cumplen un papel central para atraer inversiones.

La comparación con Theranos no supone equiparar los desarrollos actuales con un fraude. Sin embargo, el caso de Holmes permite observar los riesgos de confundir una posibilidad tecnológica con un resultado comprobado.

La historia de la fundadora de Theranos muestra hasta dónde puede llegar una empresa cuando consigue que su relato de innovación se imponga sobre la evidencia. Durante años, inversores, empresarios y parte del mercado creyeron en una revolución sanitaria que nunca llegó. La caída de Holmes dejó una advertencia para una industria que continúa construyendo su futuro sobre promesas cada vez más ambiciosas.

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