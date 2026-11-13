Sale a la luz un video de Gérard Depardieu acosando a una actriz en pleno rodaje: “Me sentí atacada”

Gérard Depardieu tenía 62 años cuando ocurrieron los hechos registrados durante el rodaje de Turf, en noviembre de 2011. (REUTERS/Captura de video)

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Un video inédito del rodaje de la película Turf, filmada en 2011, muestra al actor francés Gérard Depardieu tocando reiteradamente a una figurante que intenta apartar sus manos. Las imágenes, difundidas por los medios franceses Mediapart y Le Média, salieron a la luz en medio de las denuncias por violencia sexual que enfrenta el intérprete de 77 años y pocos después de su renuncia a la apelación de una condena por agresión sexual.

El material corresponde a una grabación del detrás de cámaras de la película dirigida por Fabien Onteniente. La escena fue filmada el 2 de noviembre de 2011 en el hipódromo de Auteuil, en París, donde participaban alrededor de 150 figurantes.

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En las imágenes, Depardieu aparece junto a una joven y se observa cómo toca repetidamente sus muslos, glúteos y entrepierna, mientras ella intenta retirar su mano en varias ocasiones. Según Mediapart, que verificó la autenticidad del video publicado inicialmente por Le Média, esos gestos no estaban contemplados en el guion de la película.

El video difundido por Mediapart y Le Média muestra a una figurante que trata de bloquear la mano del actor que intenta levantarle la falda durante una escena (Captura de video)

La publicación también recogió el testimonio de Olivia, la figurante que aparece en la grabación y que tenía 22 años cuando ocurrieron los hechos. La mujer decidió hablar públicamente por primera vez y describió los tocamientos que, según su relato, no se limitaron a lo que quedó registrado por las cámaras.

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“Me pone la mano en las nalgas. En ambas. Durante mucho tiempo. [...] Varias veces él intentó tocar lo que podríamos llamar mi entrepierna”, relató a Mediapart. También aseguró que el actor introdujo su mano en su escote y le tocó los senos en varias ocasiones.

Olivia explicó que trató de apartarlo por todos los medios, pero que Depardieu volvía a hacerlo. “Me sentí atacada”, expresó al recordar la experiencia. Según su testimonio, llegó a sentir que ni siquiera su ropa interior era suficiente para protegerla de los tocamientos.

La investigación también recogió las declaraciones de Fany Touya-Calmon, directora de casting de Turf, quien aseguró que tuvo que intervenir para evitar que el actor alcanzara a otras figurantes. Ella recurrió a reorganizar la ubicación de las mujeres y calcular la longitud del brazo de Depardieu para impedir que pudiera tocarlas. Incluso permaneció agachada junto al intérprete durante las siguientes tomas para vigilar su comportamiento.

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En una entrevista publicada en 2023, Depardieu negó las acusaciones de violencia sexual relacionadas con once producciones cinematográficas (Foto AP/Aurelien Morissard, archivo)

Touya-Calmon afirmó que comunicó lo sucedido al equipo de producción y al director de la película. Fabien Onteniente confirmó a Mediapart que reprendió al actor después de que Olivia acudiera a él llorando. “Le dije: ‘No vuelvas a hacer eso. Se acabó, no quiero más problemas con todas tus tonterías. ¡Compórtate!’”, recordó el cineasta.

Consultado por el medio, el protagonista de Cyrano de Bergerac no respondió sobre el video que se hizo público. En 2023, cuando fue interrogado sobre denuncias de violencia sexual durante el rodaje de once películas, entre ellas Turf, el actor manifestó, a través de su abogado, que negaba todas las acusaciones que pudieran constituir delitos.

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La situación judicial de Gérard Depardieu

La difusión del video coincide con un momento decisivo para el intérprete. El 12 de noviembre, la agencia EFE informó que Depardieu renunció al recurso que había presentado contra su condena de mayo de 2025 a 18 meses de prisión exentos de cumplimiento, por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de Les Volets verts, en 2021. La decisión de desistir de la apelación hace que la sentencia se reafirme.

El actor recibió una condena firme de 18 meses de prisión, cuya ejecución no contempla su ingreso a la cárcel (Foto AP/Aurelien Morissard)

Las denunciantes eran una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34. Durante el juicio, ambas relataron episodios de tocamientos sin su consentimiento.

Por otra parte, el actor continúa involucrado en el proceso relacionado con la denuncia de violación presentada por la actriz Charlotte Arnould, quien lo acusa de hechos ocurridos en 2018. Depardieu está imputado en esa causa y la justicia francesa debe resolver si será llevado a juicio.

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Según Mediapart, 22 mujeres lo han acusado de violencia sexual desde 2018. El actor, que tiene derecho a la presunción de inocencia respecto de las acusaciones que aún no cuentan con una sentencia, ha negado reiteradamente las imputaciones en su contra.