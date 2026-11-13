Entretenimiento

Sale a la luz un video de Gérard Depardieu acosando a una actriz en pleno rodaje: “Me sentí atacada”

El actor, considerado una de las grandes figuras del cine francés, aparece en imágenes inéditas de una filmación de 2011

Gérard Depardieu
Gérard Depardieu tenía 62 años cuando ocurrieron los hechos registrados durante el rodaje de Turf, en noviembre de 2011. (REUTERS/Captura de video)
Guardar

Un video inédito del rodaje de la película Turf, filmada en 2011, muestra al actor francés Gérard Depardieu tocando reiteradamente a una figurante que intenta apartar sus manos. Las imágenes, difundidas por los medios franceses Mediapart y Le Média, salieron a la luz en medio de las denuncias por violencia sexual que enfrenta el intérprete de 77 años y pocos después de su renuncia a la apelación de una condena por agresión sexual.

El material corresponde a una grabación del detrás de cámaras de la película dirigida por Fabien Onteniente. La escena fue filmada el 2 de noviembre de 2011 en el hipódromo de Auteuil, en París, donde participaban alrededor de 150 figurantes.

PUBLICIDAD

En las imágenes, Depardieu aparece junto a una joven y se observa cómo toca repetidamente sus muslos, glúteos y entrepierna, mientras ella intenta retirar su mano en varias ocasiones. Según Mediapart, que verificó la autenticidad del video publicado inicialmente por Le Média, esos gestos no estaban contemplados en el guion de la película.

Gérard Depardieu
El video difundido por Mediapart y Le Média muestra a una figurante que trata de bloquear la mano del actor que intenta levantarle la falda durante una escena (Captura de video)

La publicación también recogió el testimonio de Olivia, la figurante que aparece en la grabación y que tenía 22 años cuando ocurrieron los hechos. La mujer decidió hablar públicamente por primera vez y describió los tocamientos que, según su relato, no se limitaron a lo que quedó registrado por las cámaras.

PUBLICIDAD

“Me pone la mano en las nalgas. En ambas. Durante mucho tiempo. [...] Varias veces él intentó tocar lo que podríamos llamar mi entrepierna”, relató a Mediapart. También aseguró que el actor introdujo su mano en su escote y le tocó los senos en varias ocasiones.

Olivia explicó que trató de apartarlo por todos los medios, pero que Depardieu volvía a hacerlo. “Me sentí atacada”, expresó al recordar la experiencia. Según su testimonio, llegó a sentir que ni siquiera su ropa interior era suficiente para protegerla de los tocamientos.

La investigación también recogió las declaraciones de Fany Touya-Calmon, directora de casting de Turf, quien aseguró que tuvo que intervenir para evitar que el actor alcanzara a otras figurantes. Ella recurrió a reorganizar la ubicación de las mujeres y calcular la longitud del brazo de Depardieu para impedir que pudiera tocarlas. Incluso permaneció agachada junto al intérprete durante las siguientes tomas para vigilar su comportamiento.

En una entrevista publicada en 2023, Depardieu negó las acusaciones de violencia sexual relacionadas con once producciones cinematográficas (Foto AP/Aurelien Morissard, archivo)
En una entrevista publicada en 2023, Depardieu negó las acusaciones de violencia sexual relacionadas con once producciones cinematográficas (Foto AP/Aurelien Morissard, archivo)

Touya-Calmon afirmó que comunicó lo sucedido al equipo de producción y al director de la película. Fabien Onteniente confirmó a Mediapart que reprendió al actor después de que Olivia acudiera a él llorando. “Le dije: ‘No vuelvas a hacer eso. Se acabó, no quiero más problemas con todas tus tonterías. ¡Compórtate!’”, recordó el cineasta.

Consultado por el medio, el protagonista de Cyrano de Bergerac no respondió sobre el video que se hizo público. En 2023, cuando fue interrogado sobre denuncias de violencia sexual durante el rodaje de once películas, entre ellas Turf, el actor manifestó, a través de su abogado, que negaba todas las acusaciones que pudieran constituir delitos.

La situación judicial de Gérard Depardieu

La difusión del video coincide con un momento decisivo para el intérprete. El 12 de noviembre, la agencia EFE informó que Depardieu renunció al recurso que había presentado contra su condena de mayo de 2025 a 18 meses de prisión exentos de cumplimiento, por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de Les Volets verts, en 2021. La decisión de desistir de la apelación hace que la sentencia se reafirme.

El actor recibió una condena firme de 18 meses de prisión, cuya ejecución no contempla su ingreso a la cárcel (Foto AP/Aurelien Morissard)
El actor recibió una condena firme de 18 meses de prisión, cuya ejecución no contempla su ingreso a la cárcel (Foto AP/Aurelien Morissard)

Las denunciantes eran una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34. Durante el juicio, ambas relataron episodios de tocamientos sin su consentimiento.

Por otra parte, el actor continúa involucrado en el proceso relacionado con la denuncia de violación presentada por la actriz Charlotte Arnould, quien lo acusa de hechos ocurridos en 2018. Depardieu está imputado en esa causa y la justicia francesa debe resolver si será llevado a juicio.

Según Mediapart, 22 mujeres lo han acusado de violencia sexual desde 2018. El actor, que tiene derecho a la presunción de inocencia respecto de las acusaciones que aún no cuentan con una sentencia, ha negado reiteradamente las imputaciones en su contra.

Temas Relacionados

Gérard DepardieuDenunciasEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El sable de luz de Darth Vader alcanza un millonario récord de venta en subasta

La pieza utilizada en El Imperio contraataca y El regreso del Jedi superó los 3.75 millones de dólares pagados en julio por el arma de Luke Skywalker y un mecanismo de efectos de su mano cercenada

El sable de luz de Darth Vader alcanza un millonario récord de venta en subasta

Disney Animation trae de vuelta a Lilo y Stitch para un nuevo cortometraje: todo sobre 'Lilo & Scratch'

La pieza de seis minutos marca el regreso del estudio a esa franquicia desde la cinta original de 2002 y representa su primera obra breve en cinco años para la compañía

Disney Animation trae de vuelta a Lilo y Stitch para un nuevo cortometraje: todo sobre 'Lilo & Scratch'

Russell Brand enfrenta acusaciones de otras seis mujeres días después de su condena a prisión

Una investigación periodística recoge testimonios de presuntos abusos, encuentros sexuales sin consentimiento y comportamientos intimidatorios

Russell Brand enfrenta acusaciones de otras seis mujeres días después de su condena a prisión

La madre de RJ Mitte le rinde homenaje a un mes de la muerte del actor: “Qué no daría por abrazarte otra vez"

Dyna compartió en Instagram una imagen tomada con su hijo en un festival del Renacimiento y describió el dolor de adaptarse a una vida sin el intérprete de Breaking Bad

La madre de RJ Mitte le rinde homenaje a un mes de la muerte del actor: “Qué no daría por abrazarte otra vez"

Miss Universo 2026 revela su nueva corona de lujo: 3.150 diamantes y oro blanco de 18 quilates

La sucesora de Fátima Bosch recibirá una pieza diseñada por el venezolano George Wittels junto a una casa de alta joyería de París

Miss Universo 2026 revela su nueva corona de lujo: 3.150 diamantes y oro blanco de 18 quilates

DEPORTES

El argentino Thiago Tirante derrotó a Alejandro Tabilo en Estocolmo y jugará por primera vez una final ATP

El argentino Thiago Tirante derrotó a Alejandro Tabilo en Estocolmo y jugará por primera vez una final ATP

Se confirmó quién será el árbitro para la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro

Duras declaraciones de Insua contra Moretti: “Nunca pasó de ver un dirigente guardándose dinero en el saco y tirarse de palomita en un patrullero”

“Fueron minutos de auténtico terror”: estremecedor relato del violento robo que sufrió el arquero argentino Matías Dituro en España

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La Joaqui se tapó el tatuaje que tenía por Luck Ra: el nuevo diseño que eligió

La Joaqui se tapó el tatuaje que tenía por Luck Ra: el nuevo diseño que eligió

“Charly García me salvó la vida”: la increíble anécdota de Hernán Lirio sobre la entrevista que evitó que muriera en un accidente

Por qué editaron el video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: el motivo detrás de la decisión

El conmovedor mensaje de la familia de Paolo el Rockero luego de su muerte: “Un consuelo inmenso en medio del dolor”

Maru Botana se molestó por una actitud de Juli Poggio en MasterChef y le dio una lección: “Hay que ser humilde en la vida”

INFOBAE AMÉRICA

La estafa de Elizabeth Holmes: prometió revolucionar los análisis de sangre, conquistó Wall Street y terminó condenada por fraude

La estafa de Elizabeth Holmes: prometió revolucionar los análisis de sangre, conquistó Wall Street y terminó condenada por fraude

El régimen cubano busca socios en China para producir fármacos en medio de una escasez de medicamentos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designa como terroristas a Los Mendoza, Los Lorenzana y Los Huistas por sus nexos con cárteles mexicanos

Más de 7.000 migrantes han cruzado Panamá rumbo a Sudamérica en 2026

Asfura agradece respaldo del FMI y busca impulsar inversiones y crecimiento económico en Honduras