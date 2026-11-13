Disney Animation trae de vuelta a Lilo y Stitch para un nuevo cortometraje: todo sobre 'Lilo & Scratch'

La trama presenta a Scratch, una gatita destructiva que queda a cargo de Stitch en ausencia de Lilo.

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Disney Animation estrenará el cortometraje Lilo & Scratch junto a la cinta Hexed, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 25 de noviembre. La producción será el primer proyecto de Lilo & Stitch realizado por el estudio desde la película original de 2002 y su primer cortometraje en cinco años.

Dirigido por Malcolm Pierce y Fawn Veerasunthorn, el corto de seis minutos presentó a Scratch, una gatita que quedó al cuidado de Stitch cuando Lilo salió de casa. El personaje mostró una capacidad destructiva que rivalizó con la de Stitch.

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Pierce explicó que el equipo buscó recuperar el costado conflictivo de Stitch, más allá de su presencia recurrente en mercancía. “Queríamos recordarle a la gente lo duro que puede ser, cómo rompe cosas, cómo se pone gruñón y que tiene un lado filoso”, dijo el director.

Disney Animation combinó animación 2D y modelos CG para el cortometraje

Jared Bush, director creativo de Walt Disney Animation Studios, planteó a Veerasunthorn y Pierce la realización de un corto de comedia que mostrara las posibilidades de la animación.

Veerasunthorn, Pierce y el productor Nathan Curtis redujeron sus ideas a una pregunta: qué ocurriría si Stitch, un personaje caótico, tuviera que cuidar a una gatita aparentemente tierna y misteriosa. El equipo definió que Scratch debía funcionar como una oponente capaz de llevar los conflictos al mismo nivel que Stitch.

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La primera versión del montaje duró cerca de 10 minutos, debido a la cantidad de gags que desarrolló el equipo. Veerasunthorn dijo que tuvieron que recortar secuencias para llegar a la duración final. “Teníamos muchos más chistes y tuvimos que reducirlo y despedirnos de algunas de nuestras ideas”, señaló.

El equipo de dirección busca recuperar la faceta caótica y conflictiva de Stitch frente a su imagen comercial.

El supervisor de efectos visuales Jeremy Sikorski explicó que el estudio desarrolló una herramienta para integrar la estética 2D de la etapa conocida como el Renacimiento de Disney con su proceso actual de animación por computadora. El objetivo fue permitir que artistas con distintas técnicas trabajaran incluso dentro del mismo encuadre.

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“Fue una oportunidad para llevar más lejos esas estéticas que el público ha querido durante tantos años”, dijo Sikorski. El equipo tomó como referencias trabajos anteriores de formato corto como Paperman y Once Upon a Studio.

Scratch permitió probar transiciones entre dibujo a mano y animación digital

La producción realizó una prueba inicial con una Scratch dibujada a mano y un Stitch generado por computadora que sostenía un bláster. Durante la secuencia, el arma cambió de animación CG a dibujo tradicional cuando la gata se la comió.

Sikorski afirmó que esa prueba confirmó que el planteamiento visual podía sostenerse durante todo el corto. “Cuando vimos el resultado terminado, estuvimos convencidos de que podíamos hacerlo y supimos que funcionaría”, dijo.

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Los fondos combinaron acuarelas pintadas directamente sobre papel con otros escenarios creados de forma digital en Photoshop para reproducir esa textura. Los personajes, en cambio, podían aparecer como esculturas tridimensionales sobre esos fondos.

Veerasunthorn señaló que la decisión permitió a los artistas elegir el medio con el que querían trabajar. También destacó la convivencia entre animadores especializados en dibujo a mano y artistas de CG dentro del mismo proyecto.

El estudio combinó animación tradicional en dos dimensiones con modelos digitales generados por computadora.

Los compositores Haim Mazar y Grace Fisher desarrollaron la identidad sonora de Scratch para distinguirla de Stitch. Fisher describió el registro del personaje como una “voz de heavy metal”, un recurso específico del cortometraje.

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La música de las secuencias de acción tomó referencias de Carl Stalling y los cortos de Tom y Jerry. Mazar explicó que el reto consistió en crear una partitura que sonara contemporánea, pero que conservara una conexión reconocible con el universo de Lilo & Stitch.

El dúo grabó una orquesta y pequeños ensambles con instrumentos de percusión registrados a corta distancia, además de guitarras hawaianas. Mazar indicó que la combinación buscó dar un tratamiento actual a esos elementos junto con la orquesta.

Las continuaciones fueron producidas por otras divisiones de Disney

Cabe mencionar que la franquicia tuvo otras películas y una serie animada, aunque estuvieron a cargo de distintas unidades de la compañía.

Stitch! The Movie, estrenada en 2003, fue producida por Walt Disney Television Animation y sirvió como punto de partida para Lilo & Stitch: The Series. La producción se emitió por Disney Channel entre 2003 y 2006, tuvo 65 episodios y siguió los intentos de Lilo y Stitch por encontrar un hogar para los experimentos de Jumba.

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Las series y secuelas previas de la franquicia pertenecieron a divisiones externas al estudio de animación original.

Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch, lanzada directamente en video en 2005, fue realizada por DisneyToon Studios y Disney Animation Australia. La historia transcurre antes de Stitch! The Movie dentro de la cronología de la franquicia.

El telefilme Leroy & Stitch, producido por Walt Disney Television Animation y emitido en 2006, cerró la historia de la serie. Estos títulos ampliaron el universo de los personajes, pero no fueron desarrollados por el estudio que produjo el largometraje original.