Alan Faena puso en marcha sus torres sobre el río de Miami: USD 817 millones de préstamo y entrega en 2030

El grupo Faena inició la construcción de Faena Residences Miami, un complejo de dos torres y 434 viviendas en el centro de la ciudad. (Faena Miami)

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Alan Faena encabezó el jueves 12 de noviembre, en Miami, el acto de inicio de obra de Faena Residences Miami, dos torres de 68 pisos sobre el Miami River. Lo acompañaron los desarrolladores Edgardo Defortuna, de Fortune International Group, y Shahab Karmely, de KAR Properties, junto a autoridades de la ciudad.

El proyecto llega a esta etapa con el financiamiento cerrado. A fines de octubre, Fortune y KAR firmaron un préstamo de USD 817 millones con la firma neoyorquina Tyko Capital. Según las dos empresas, es el mayor crédito para construir un edificio de departamentos en la historia de Florida.

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Alan Faena encabezó el inicio de obra de Faena Residences Miami junto a los desarrolladores Edgardo Defortuna y Shahab Karmely sobre el Miami River. (Faena Miami)

El récord anterior del estado era de USD 772 millones, para dos torres de oficinas en West Palm Beach.

Casi la mitad de los departamentos ya tiene comprador

Las torres tendrán 434 unidades y unos 244 metros de altura (800 pies). El 45% ya está vendido, de acuerdo con los desarrolladores, que informaron preventas por más de USD 500 millones. La entrega está prevista para 2030.

El proyecto residencial comprende dos torres de 68 pisos y 434 unidades con entrega programada para el año 2030. (Faena Miami)

Entre esas operaciones figura un penthouse dúplex de USD 30 millones, en el último nivel de la torre este. Según los desarrolladores, es el mayor precio que se haya pactado por una vivienda sobre ese río. El contrato se firmó en julio y la venta se completará cuando el edificio esté terminado.

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El diseño es de Rafael Viñoly, el arquitecto uruguayo que murió en 2023. Los interiores están a cargo de Faena Design Studio junto al estudio de Bryan O’Sullivan, y habrá murales e instalaciones de los artistas argentinos Andrés Reisinger y Juan Gatti.

Alan, Grace y Rubi Roses Faena participaron del evento. (Faena Miami)

Un club cultural que une las dos torres

Entre los pisos 61 y 64, un puente conectará los dos edificios. Ahí funcionará la primera sede fija de Faena Rose, el club cultural privado de la marca: unos 4.180 metros cuadrados con pileta, restaurante, bar, biblioteca, sala de cine y salones para comidas privadas.

A nivel del agua, el complejo sumará más de 91 metros de muelles privados. También están previstas mejoras en el Miami Riverwalk, el paseo público que bordea el río y une a pie Brickell con el centro de la ciudad.

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Edgardo Defortuna, Alan Faena, Shahab Karmeley, Commissioner Damian Pardo y Pablo De Ritis. (Faena Miami)

De Puerto Madero al río de Miami

Las torres serán el centro de un distrito de 5,7 hectáreas que Faena proyecta sobre la ribera, con arte, gastronomía y vivienda. Es la primera vez que la marca cruza de Miami Beach a la ciudad de Miami.

El empresario argentino repite un camino que ya recorrió. Empezó en Puerto Madero, en Buenos Aires, siguió con el Faena District de Miami Beach y sumó un hotel en Nueva York, junto al High Line.

“Hoy comenzamos a transformar un sueño en realidad”, dijo Faena en el acto. Explicó que la idea es llevar al Miami River la misma visión con la que trabajó en esas tres ciudades.

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Con el crédito firmado y casi la mitad de las unidades colocadas, lo que queda por delante es la obra. Tiene hasta 2030 para levantar los dos edificios.