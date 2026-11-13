Cancillería confirma la muerte de un guatemalteco tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó el fallecimiento de Edgar Sapón Gutiérrez en el derrumbe de un edificio en Brooklyn. (Infobae América)

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (MINEX) confirmó la muerte de Edgar Sapón Gutiérrez, un guatemalteco de 26 años, tras el derrumbe de un edificio residencial en Brooklyn, Nueva York.

El joven, originario de Totonicapán, figura entre las ocho personas fallecidas por el colapso ocurrido el 11 de noviembre en el barrio de Flatbush.

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La cartera indicó que el Consulado General de Guatemala en Nueva York estableció contacto con los familiares de Sapón Gutiérrez y les ofrece acompañamiento consular. La misión también realizó consultas con hospitales cercanos y con la Oficina del Médico Forense de la ciudad, que confirmó el fallecimiento.

El inmueble de tres plantas se derrumbó mientras había residentes en su interior y cayó sobre una construcción adyacente, según la información difundida por las autoridades locales. Equipos de emergencia continuaban el jueves 12 de noviembre con las labores de búsqueda entre los escombros.

El Consulado de Guatemala en Nueva York asesora a la familia de la víctima para gestionar la repatriación mediante un fondo oficial de asistencia. (Redes Sociales)

El consulado asesora a la familia para la repatriación

El MINEX informó que los familiares del joven recibieron orientación sobre el Fondo para la Asistencia del Guatemalteco Migrante en Situación de Vulnerabilidad y Fallecidos en el Exterior, un mecanismo destinado a apoyar la repatriación de los restos de connacionales que mueren fuera del país.

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Además, el consulado realiza consultas ante autoridades de Nueva York para determinar si el caso reúne las condiciones para recibir algún tipo de asistencia económica. La institución expresó sus condolencias a la familia de Sapón Gutiérrez y al resto de las personas afectadas por la tragedia.

Edgar Sapón Gutiérrez era originario de Totonicapán, Guatemala, pero residía en Estados Unidos. (Redes Sociales)

“El MINEX expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos del connacional, así como a todas las familias afectadas por esta tragedia”, señaló la entidad en un comunicado emitido el 12 de noviembre.

La representación diplomática guatemalteca indicó que mantendrá el acompañamiento a los parientes del fallecido durante los trámites posteriores al siniestro. El joven era originario de Totonicapán, en el occidente de Guatemala.

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Mientras que familiares de la víctima no dan crédito de lo ocurrido y piden apoyo a las autoridades guatemaltecas para repatriar los restos del joven. Además, solicitaron a vecinos y amigos aportes económicos para sobrellevar lo ocurrido.

Conmoción ha causado la muerte de Edgar Sapón Gutiérrez entre familiares y amigos residentes en Totonicapán. (Redes Sociales)

Ocho muertos y 17 heridos tras el colapso en Flatbush

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que ocho personas murieron como consecuencia del derrumbe. Cuatro víctimas fueron localizadas sin vida bajo los restos de la estructura, mientras que otras dos fallecieron en hospitales. Las autoridades declararon muertas a dos personas más durante las primeras horas del 12 de noviembre.

Hasta ese momento, seis de los ocho fallecidos no habían sido identificados por las autoridades locales. La confirmación del MINEX permitió establecer que Edgar Sapón Gutiérrez es uno de los muertos en el colapso.

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El balance oficial también registró 17 personas heridas, entre ellas cuatro en estado grave y siete niños. Más de 250 bomberos y miembros de los servicios de emergencia participaron en las tareas de rescate, remoción de escombros y revisión de la zona ante la posibilidad de hallar sobrevivientes.

El Departamento de Bomberos de Nueva York registró ocho personas fallecidas y diecisiete heridos a causa del desplome. (REUTERS/Brendan McDermid)

Imágenes compartidas por los bomberos mostraron una acumulación de restos de concreto, madera y estructuras metálicas. Las cuadrillas utilizaron excavadoras y otros equipos para despejar el área y facilitar el acceso a los sectores donde podrían haber quedado personas atrapadas.

Las autoridades investigan qué provocó el derrumbe

Las causas del colapso del edificio en Flatbush permanecen bajo investigación. Las autoridades no habían informado, hasta el momento, qué originó la caída de la estructura ni si existían antecedentes de fallas en el inmueble.

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Las autoridades locales investigan las causas del siniestro y las condiciones edilicias de las dos estructuras afectadas. (REUTERS/Angelina Katsanis)

El derrumbe ocurrió en un sector residencial de Brooklyn y afectó también a un edificio en construcción ubicado junto a la vivienda que se desplomó. La investigación deberá establecer las condiciones de ambas estructuras y determinar si hubo responsabilidades vinculadas con obras, mantenimiento o eventuales deficiencias edilicias.

El MINEX afirmó que continuará atento al caso por medio de su consulado en Nueva York, mientras la familia de Edgar Sapón Gutiérrez recibe asesoramiento para definir los procedimientos de repatriación y las posibles ayudas disponibles.