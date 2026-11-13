Estados Unidos

La caída de Microsoft desató el ingenio de sus competidores: las marcas que aprovecharon el caos

Empresas de distintos sectores utilizaron la suspensión de correos electrónicos y reuniones para difundir mensajes ligados a sus productos, servicios e identidades de comunicación

La interrupción de los servicios de Outlook, Teams y Microsoft 365 comenzó el jueves 12 de noviembre y continuó durante el viernes 13. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
La interrupción de los servicios de Outlook, Teams y Microsoft 365 comenzó el jueves 12 de noviembre y continuó durante el viernes 13. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
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La interrupción de los servicios de Microsoft derivó en una ola de publicaciones de marcas que convirtieron la caída de Outlook, Teams y Microsoft 365 en una oportunidad de comunicación en redes sociales. Desde cadenas de comida rápida hasta aerolíneas y plataformas digitales, las empresas apelaron al humor sobre la suspensión de correos y reuniones.

La falla comenzó el jueves 12 de noviembre y se extendió durante el viernes 13. Mientras Microsoft trabajaba para restablecer sus servicios, usuarios y marcas compartieron memes sobre una jornada laboral liberada, en forma imprevista, de emails, videollamadas y calendarios.

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KitKat llevó su “break” a la caída de Outlook

La reacción que más se ajustó al contexto fue la de KitKat, cuya comunicación histórica gira alrededor de la idea de “tomarse un descanso”. La cuenta estadounidense de la marca publicó en Instagram un carrusel y un video que presentaron la interrupción de Outlook como una pausa involuntaria para los trabajadores.

Una de las placas simuló un aviso de error con el mensaje: “Algo salió mal. Comete un KIT KAT e inténtalo de nuevo más tarde”. La publicación también incluyó la frase “Entonces, ¿todos vamos a desconectarnos por hoy, no?”.

La cuenta global de la marca amplió la broma en X, donde negó de forma humorística cualquier responsabilidad en la caída. Un comunicado distribuido por la empresa afirmó que apoyaba todo lo que permitiera al mundo hacer una pausa, aunque expresó respaldo para los técnicos de Microsoft que trabajaban en la recuperación del sistema.

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Wendy’s usó la interrupción para apuntar contra su rival

La cadena Wendy’s apeló a su competencia directa con McDonald’s. En X, la compañía difundió un diagrama de Venn en el que “Outlook” y “la carne de McDonald’s” coincidían en una misma palabra: “Congelado”.

La pieza retomó la estrategia de Wendy’s de diferenciarse por el uso de carne fresca en sus hamburguesas y trasladó esa disputa de producto a una conversación centrada en la caída de los servicios de Microsoft.

Burger King, por su parte, dirigió su mensaje a los equipos que intentaban reparar la falla. La marca sugirió que se tomaran su tiempo y aprovecharan para comer un Whopper.

Captura de pantalla de un mensaje en redes sociales de Burger King con texto sobre el personal que atiende una falla informática
La cadena Burger King publica un mensaje en redes sociales dirigido a los técnicos que trabajan para solucionar la interrupción en los servicios de Microsoft. (X: @BurgerKing)

De los supermercados a las aerolíneas, las marcas compartieron el humor de los usuarios

La comparación entre la falla tecnológica y un día libre inesperado se repitió en las publicaciones de distintas compañías. Aldi definió la situación como un “día de nieve” para adultos, una referencia a la suspensión de actividades cotidianas por condiciones climáticas. Lidl, KFC, McVitie’s y Always también difundieron contenidos vinculados con la caída, de acuerdo con medios locales.

En el rubro gastronómico, Panera publicó que los usuarios quizá no podían recibir emails, pero sí podían pedir sopa. Mattel recurrió a su Magic 8 Ball, que respondió “Outlook not so good” ante la pregunta de si habría correos durante el día.

Las aerolíneas tomaron otro camino. Emirates publicó una imagen de un Airbus A380 sobre las nubes junto con el mensaje de que los cielos seguían abiertos aunque el correo electrónico no funcionara. Air India sugirió a sus seguidores considerar un cambio de “Outlook” y planificar una escapada.

Royal Mail también se sumó con una imagen de uno de sus buzones rojos y la frase “Sin bandeja de entrada, no hay problema”. La empresa postal contrapuso así el correo físico a la interrupción de las plataformas digitales.

Canva convirtió la caída en una comparación con sus propios servicios

La reacción de Canva tuvo un tono distinto. La compañía utilizó una imagen inspirada en la pantalla azul de error de Windows y destacó que su plataforma seguía disponible. Además, remarcó que Canva Docs permite abrir archivos .docx.

La publicación combinó el humor que predominó en las redes con una referencia directa a un servicio alternativo durante una caída que afectó las herramientas de productividad de Microsoft.

Las reacciones se multiplicaron al mismo ritmo que los memes de usuarios que pedían que Outlook no volviera a funcionar antes del final de la jornada laboral. Para las marcas, la interrupción abrió una conversación de alcance global que permitió asociar productos, servicios y mensajes de identidad con la pausa forzada de millones de trabajadores.

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