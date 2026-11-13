Estados Unidos

Acusan de terrorismo al hombre que disparó en la cena de corresponsales mientras Trump estaba adentro

Un gran jurado federal amplió la acusación contra Cole Tomas Allen, el californiano que abrió fuego en el Washington Hilton durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en abril

El intento de ataque contra Donald Trump ocurrió el 25 de abril de 2026 durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca (U.S. Attorney Jeanine Pirro via X/Handout via REUTERS)
El intento de ataque contra Donald Trump ocurrió el 25 de abril de 2026 durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca (U.S. Attorney Jeanine Pirro via X/Handout via REUTERS)
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Cole Tomas Allen, el hombre que abrió fuego en la cena de corresponsales de la Casa Blanca mientras el presidente Donald Trump estaba ahí, enfrenta ahora un cargo de terrorismo tras una acusación reformulada presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington.

Allen, de 31 años, de Torrance, California, acumula cinco cargos en total. El más grave es el intento de asesinato del presidente. Se había declarado no culpable por los cargos anteriores y aún no respondió a la nueva imputación. Si es condenado, enfrenta prisión perpetua.

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El nuevo cargo, vinculado a una ley local del Distrito de Columbia

Jeanine Ferris Pirro, fiscal federal para el Distrito de Columbia, anunció que el nuevo cargo corresponde a un acto de terrorismo mientras se portaban armas, vinculado al intento de asesinato en primer grado del mandatario.

La acusación se enmarca en una ley local del Distrito de Columbia —no en un estatuto federal— dado que esa fiscalía tiene competencia tanto sobre delitos federales como locales. Floyd Fee Corkins fue condenado con el mismo instrumento legal por el ataque al Family Research Council en 2012, según informó NBC News.

El ataque en el Washington Hilton: disparó contra un agente del Servicio Secreto

La justicia federal sumó un cargo de terrorismo armado contra Cole Tomas Allen, quien podría recibir una condena de cadena perpetua (DONALD J TRUMP via Truth Social/Handout via REUTERS)
La justicia federal sumó un cargo de terrorismo armado contra Cole Tomas Allen, quien podría recibir una condena de cadena perpetua (DONALD J TRUMP via Truth Social/Handout via REUTERS)

El ataque ocurrió el 25 de abril de 2026, poco después de las 20:30, en el Washington Hilton. Según la acusación, Allen se acercó a un puesto de control de seguridad del Servicio Secreto, atravesó corriendo un magnetómetro y se dirigió hacia las escaleras que conducían al salón de banquetes donde Trump participaba de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

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Mientras avanzaba, disparó una escopeta Mossberg Maverick 88 de calibre 12 e hirió a un agente del Servicio Secreto en el pecho. El oficial respondió con cinco disparos; Allen cayó al suelo y fue reducido y detenido. Sufrió solo una lesión menor en la rodilla. Trump fue evacuado de inmediato por su escolta.

Dos pistolas, cuatro dagas y munición al momento del arresto

Cuando fue detenido, Allen tenía consigo la escopeta con un cartucho percutido en la recámara, una pistola Rock Island Armory 1911 de calibre .38, decenas de cartuchos sin usar de ambos calibres, dos cuchillos, cuatro dagas, vainas, fundas, alicates de punta fina y cortaalambres, según informaron Fox 26 y 13WHAM.

Los cuatro cargos previos al reformulado eran: intento de asesinato del presidente, agresión a un funcionario federal con un arma letal, transporte interestatal de armas y munición con intención de cometer un delito y descarga de un arma de fuego durante un crimen violento.

Reservó la habitación semanas antes y programó correos explicando el ataque

Las autoridades confiscaron al acusado dos armas de fuego, dagas, municiones y herramientas que trasladó en tren desde California (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
Las autoridades confiscaron al acusado dos armas de fuego, dagas, municiones y herramientas que trasladó en tren desde California (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Según la declaración jurada del FBI, Allen reservó una habitación en el Washington Hilton el 6 de abril —casi tres semanas antes de la cena— y se hospedó en el hotel desde el día anterior al evento. Viajó desde California en tren. La noche del ataque, monitoreó los movimientos del presidente, incluida la cobertura en vivo de su llegada.

Los investigadores también hallaron que Allen programó correos electrónicos para enviar a familiares, amigos y su exempleador con una explicación de sus acciones, de acuerdo con NBC News.

Pirro declaró: “Hay pruebas de que este acusado tenía la intención de asesinar al presidente” y que “el uso de la violencia para expresar disidencia es antidemocrático en su esencia”. El entonces fiscal general interino Todd Blanche agregó: “Los actores políticos violentos nunca ganarán”.

El juicio está previsto para el 7 de septiembre de 2027 ante el juez federal Trevor N. McFadden. Una audiencia de seguimiento está programada para el 4 de diciembre.

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