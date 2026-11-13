Mundo

La salida de Jensen Huang sigue golpeando a Nvidia y arrastra al sector tecnológico en Wall Street

La renuncia del fundador y CEO del gigante de los chips precipitó una ola de ventas que golpeó a semiconductores, neoclouds y centros de datos

La salida de Jensen Huang desploma a Nvidia y arrastra al sector tecnológico en Wall Street (EFE/SARAH YENESEL)
La salida de Jensen Huang desploma a Nvidia y arrastra al sector tecnológico en Wall Street (EFE/SARAH YENESEL)
Guardar

La renuncia de Jensen Huang como presidente ejecutivo de Nvidia desató una ola de ventas que sacudió este viernes a las acciones tecnológicas en Wall Street, con el índice de semiconductores de Filadelfia cayendo un 5% y el Nasdaq retrocediendo más de un 1,5% en la jornada.

Los papeles de Nvidia cedían un 3,3% y se encaminaban a su racha de pérdidas semanales más prolongada desde octubre de 2012, según informó Reuters. La salida de Huang estuvo precedida por el escrutinio de su relación con una empresaria a quien las autoridades estadounidenses sospechan que realizaba tareas de espionaje para los servicios de inteligencia chinos.

PUBLICIDAD

El golpe se extendió con fuerza a toda la cadena del sector. Advanced Micro Devices (AMD) perdía un 9,4% y Broadcom caía un 5,8%, mientras que las plataformas de computación en la nube de nueva generación —las llamadas “neoclouds”— sufrían desplomes aún más pronunciados: CoreWeave retrocedía un 10% y Nebius, un 13,7%. Empresas ligadas a centros de datos como IREN, Applied Digital y Core Scientific también registraban fuertes bajas.

La renuncia de Jensen Huang como presidente ejecutivo de Nvidia desató una ola de ventas que sacudió este viernes a las acciones tecnológicas en Wall Street (REUTERS/Manami Yamad)
La renuncia de Jensen Huang como presidente ejecutivo de Nvidia desató una ola de ventas que sacudió este viernes a las acciones tecnológicas en Wall Street (REUTERS/Manami Yamad)

Las “Siete Magníficas” se dividen: Apple y Meta resisten mientras Microsoft tropieza

Dentro del grupo de las denominadas “Siete Magníficas”, el panorama fue dispar. Apple y Meta avanzaban más de un 1% cada una y se posicionaban como los únicos refugios del segmento.

PUBLICIDAD

En el lado opuesto, Microsoft perdía un 0,6% tras sufrir una interrupción de más de 12 horas en sus servicios de Outlook y Teams.

La agitación en torno a Nvidia encendió alertas más amplias sobre el futuro de la inteligencia artificial como industria. El fabricante de chips ocupa un lugar central en el ecosistema del sector y mantiene vínculos financieros con múltiples empresas relacionadas, lo que amplificó el efecto cascada de la noticia.

La Reserva Federal (REUTERS/Ken Cedeno)
La Reserva Federal (REUTERS/Ken Cedeno)

La inflación mayorista y las tasas de la Fed

En el plano macroeconómico, los datos de precios al productor de octubre se ubicaron levemente por debajo de las estimaciones del mercado, una señal que podría moderar en alguna medida la presión sobre la Reserva Federal (Fed) para endurecer la política monetaria de forma agresiva.

Sin embargo, los operadores ya tienen descontada una suba de tasas para diciembre. En los últimos días, funcionarios de la Fed introdujeron en el debate la posibilidad de un incremento de 50 puntos básicos, en lugar de los 25 esperados. Según la herramienta FedWatch del CME Group, las probabilidades de ese escenario más agresivo se ubican en torno al 7%.

A las 16:45 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 170,66 puntos (0,33%), a 52126,43 unidades; el S&P 500 perdía 75,92 puntos (1,00%), a 7.516,48 unidades; y el Nasdaq Composite cedía 421,74 puntos, equivalentes a un 1,66%, para quedar en 24.944,36 unidades.

Temas Relacionados

NvidiaJensen HuangWall StreetInteligencia artificial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El curioso experimento que reveló el impacto oculto de la risa en la memoria de los grandes simios

Un equipo de la Universidad de Indiana, liderado por el investigador Daan Laméris, diseñó una tarea de aprendizaje con comida escondida para observar si las vocalizaciones de juego podían alterar las decisiones posteriores de estos primates

El curioso experimento que reveló el impacto oculto de la risa en la memoria de los grandes simios

Los líderes europeos debaten en Dublín cómo acelerar el desarrollo de la IA y reducir la dependencia tecnológica de EEUU y China

Los mandatarios buscarán determinar cómo potenciar la inversión europea, superar los obstáculos burocráticos y garantizar que el bloque pueda competir con las principales potencias tecnológicas sin descuidar la protección de sus ciudadanos y empresas

Los líderes europeos debaten en Dublín cómo acelerar el desarrollo de la IA y reducir la dependencia tecnológica de EEUU y China

Japón confirmó que Sanae Takaichi participará en la APEC en su primer viaje a China como primera ministra

La jefa de Gobierno nipón expondrá sobre “el comercio y la inversión, la integración económica regional, la resiliencia económica y energética y la economía digital” frente a líderes internacionales

Japón confirmó que Sanae Takaichi participará en la APEC en su primer viaje a China como primera ministra

Trump aseguró que el régimen de Irán “se está desmoronando” y advirtió que podría reanudar los ataques si la situación empeora

“Tienen una inflación del 301%. Su economía ha desaparecido. No pagan a sus soldados. Su Ejército ha sido aniquilado. Su Armada ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Su defensa antiaérea ha desaparecido y han perdido el estrecho de Ormuz”, enumeró el mandatario

Trump aseguró que el régimen de Irán “se está desmoronando” y advirtió que podría reanudar los ataques si la situación empeora

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que atacó un radar de alerta temprana del Ejército de Estados Unidos en Bahréin

El cuerpo militar de élite indicó que la operación respondió a una ofensiva aérea estadounidense contra las infraestructuras de telecomunicaciones de Sirik. Ni Washington ni las autoridades bareiníes confirmaron la ofensiva

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que atacó un radar de alerta temprana del Ejército de Estados Unidos en Bahréin
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: ante un mar de personas en Pimentel, Santo Padre oficia histórica misa en ‘su ciudad’

Cómo eliminar el olor a humedad de un termo o vaso térmico

De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES en noviembre 2026

Secretaria de Cultura adelanta dato sorpresa en La Mañanera y vive momento incómodo con Shienbaum: “Ese dato apenas lo íbamos a comentar”

DEPORTES

Boca Juniors confirmó una importante baja de cara a la semifinal de Copa Argentina contra Banfield

Boca Juniors confirmó una importante baja de cara a la semifinal de Copa Argentina contra Banfield

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

Tras el arribo de Pochettino, Manchester United apunta a una nueva estrella de la selección argentina en su plan para resurgir

“Acá nada de ropa cara”: la broma de Nicolás Tagliafico por los “desfiles de moda” de los jugadores de la selección argentina

Así quedó el historial de clubes que ganaron un título nacional a través de un solo partido tras la victoria de Estudiantes sobre Independiente Rivadavia

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2026 revela su nueva corona de lujo: 3.150 diamantes y oro blanco de 18 quilates

Miss Universo 2026 revela su nueva corona de lujo: 3.150 diamantes y oro blanco de 18 quilates

Mon Laferte pasa por mal momento y reconoce que no le gustó como cantó en su última presentación

‘Kpop Demon Hunters’ anuncia su gira mundial: países confirmados, fechas y venta de entradas

Janet Jackson sorprendió a Daddy Yankee en los Latin Grammy 2026: “Tu música ha inspirado a toda una generación”

Tip Toe, la miniserie que expone el avance del odio en la vida cotidiana