La salida de Jensen Huang sigue golpeando a Nvidia y arrastra al sector tecnológico en Wall Street

La salida de Jensen Huang desploma a Nvidia y arrastra al sector tecnológico en Wall Street (EFE/SARAH YENESEL)

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La renuncia de Jensen Huang como presidente ejecutivo de Nvidia desató una ola de ventas que sacudió este viernes a las acciones tecnológicas en Wall Street, con el índice de semiconductores de Filadelfia cayendo un 5% y el Nasdaq retrocediendo más de un 1,5% en la jornada.

Los papeles de Nvidia cedían un 3,3% y se encaminaban a su racha de pérdidas semanales más prolongada desde octubre de 2012, según informó Reuters. La salida de Huang estuvo precedida por el escrutinio de su relación con una empresaria a quien las autoridades estadounidenses sospechan que realizaba tareas de espionaje para los servicios de inteligencia chinos.

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El golpe se extendió con fuerza a toda la cadena del sector. Advanced Micro Devices (AMD) perdía un 9,4% y Broadcom caía un 5,8%, mientras que las plataformas de computación en la nube de nueva generación —las llamadas “neoclouds”— sufrían desplomes aún más pronunciados: CoreWeave retrocedía un 10% y Nebius, un 13,7%. Empresas ligadas a centros de datos como IREN, Applied Digital y Core Scientific también registraban fuertes bajas.

La renuncia de Jensen Huang como presidente ejecutivo de Nvidia desató una ola de ventas que sacudió este viernes a las acciones tecnológicas en Wall Street (REUTERS/Manami Yamad)

Las “Siete Magníficas” se dividen: Apple y Meta resisten mientras Microsoft tropieza

Dentro del grupo de las denominadas “Siete Magníficas”, el panorama fue dispar. Apple y Meta avanzaban más de un 1% cada una y se posicionaban como los únicos refugios del segmento.

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En el lado opuesto, Microsoft perdía un 0,6% tras sufrir una interrupción de más de 12 horas en sus servicios de Outlook y Teams.

La agitación en torno a Nvidia encendió alertas más amplias sobre el futuro de la inteligencia artificial como industria. El fabricante de chips ocupa un lugar central en el ecosistema del sector y mantiene vínculos financieros con múltiples empresas relacionadas, lo que amplificó el efecto cascada de la noticia.

La Reserva Federal (REUTERS/Ken Cedeno)

La inflación mayorista y las tasas de la Fed

En el plano macroeconómico, los datos de precios al productor de octubre se ubicaron levemente por debajo de las estimaciones del mercado, una señal que podría moderar en alguna medida la presión sobre la Reserva Federal (Fed) para endurecer la política monetaria de forma agresiva.

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Sin embargo, los operadores ya tienen descontada una suba de tasas para diciembre. En los últimos días, funcionarios de la Fed introdujeron en el debate la posibilidad de un incremento de 50 puntos básicos, en lugar de los 25 esperados. Según la herramienta FedWatch del CME Group, las probabilidades de ese escenario más agresivo se ubican en torno al 7%.

A las 16:45 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 170,66 puntos (0,33%), a 52126,43 unidades; el S&P 500 perdía 75,92 puntos (1,00%), a 7.516,48 unidades; y el Nasdaq Composite cedía 421,74 puntos, equivalentes a un 1,66%, para quedar en 24.944,36 unidades.

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