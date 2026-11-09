Clonaban voces de CEOs con IA y ahora enfrentan la justicia de Estados Unidos por un megafraude de USD 129 millones

El Departamento de Justicia tramita la extradición de tres hombres detenidos en España y Reino Unido tras montar engaños telefónicos ultrarrealistas que derivaron transferencias millonarias a cuentas bancarias encubiertas. (Fuente: CBS Mornings)

Guardar

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció el 5 de noviembre de 202 cargos contra tres personas acusadas de haber operado un esquema internacional de fraude con superinteligencia (SI) —el término oficial para la inteligencia artificial (IA) avanzada— que utilizó voces e imágenes falsas de directivos corporativos y abogados para engañar a empleados de empresas de todo el mundo y sustraerles más de USD 129 millones entre 2024 y 2026.

Los acusados son Jacob Soall, de 41 años; Sharon Hazan, de 54; y Guy Sheetrit, de 42. Según el pliego de cargos presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva York, los tres hombres —con vínculos en España, Reino Unido, Israel y Emiratos Árabes Unidos— apuntaron a miles de empresas en distintos países y canalizaron el dinero hacia criptomonedas para ocultar su rastro.

PUBLICIDAD

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a tres personas de liderar una red de fraude que sustrajo más de 129 millones de dólares. (REUTERS/Al Drago/File Photo)

Se encuentran detenidos en Europa y aguardan su extradición a territorio estadounidense.

Cómo funcionaba el fraude con superinteligencia

El método que describen los documentos judiciales combina ingeniería social con tecnología de simulación de voz e imagen. El primer contacto llegaba por correo electrónico: el empleado objetivo —casi siempre del área contable— recibía un mensaje aparentemente enviado por el director ejecutivo de su propia empresa, que le pedía colaboración en una transacción financiera confidencial y urgente.

El esquema criminal empleó herramientas de superinteligencia para simular la voz y la imagen de directores ejecutivos corporativos. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Luego venía el paso decisivo. Los acusados coordinaban una llamada en la que, de acuerdo con la acusación, utilizaban SI para imitar la voz y, en algunos casos, la imagen del CEO. Una vez que el trabajador accedía a colaborar, el falso directivo le indicaba que se pusiera en contacto con abogados de grandes estudios jurídicos internacionales que supuestamente participaban en la operación. Esos abogados, sin embargo, también formaban parte del esquema.

PUBLICIDAD

Soall se especializó en suplantar letrados del Reino Unido y contaba con un guion manuscrito titulado “Lawyer Call”, que según la fiscalía utilizaba para parecer un abogado real e instruir a las víctimas a no comentar nada con sus colegas.

Quiénes son los tres acusados en el caso de fraude

Los tres operaron bajo apodos. Soall usaba los alias “Rocky Balboa” y “Seba Clarke”; Hazan respondía a “Superman Cash”, “Impossible Mission”, “Fat Boy” y “Ron”. Soall, residente de Marbella y del Reino Unido, fue detenido en España el 17 de junio de 2026 por la Policía Nacional española.

Hazan, de Israel, quedó arrestado también en España el 5 de agosto. Sheetrit, de Israel y de los Emiratos Árabes Unidos, cayó detenido en el Reino Unido el 7 de septiembre con la intervención de la Agencia Nacional del Crimen británica.

PUBLICIDAD

Las fuerzas de seguridad arrestaron a los tres sospechosos en España y el Reino Unido a la espera de su extradición a Estados Unidos. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Hazan carga además con un antecedente relevante: en 2008 fue condenado por un tribunal federal de Manhattan por conspiración para cometer fraude bancario, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Los tres enfrentan siete cargos en total: conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico, robo de identidad agravado en dos instancias, y conspiración de lavado de dinero junto con dos imputaciones adicionales por ese mismo delito.

Las empresas y sectores afectados por la estafa

El pliego acusatorio identifica víctimas de distintos sectores en al menos dos continentes. Según los fiscales, el esquema sustrajo USD 11.578.474 de una empresa de tecnología financiera del Reino Unido; USD 5.242.747 de una compañía de alimentos para mascotas de Florida; USD 4.829.580 de un sistema hospitalario de Misuri; y USD 4.639.918 de una firma de fondos mutuos de Massachusetts.

PUBLICIDAD

El fraude afectó a empresas financieras, firmas comerciales, hospitales y entidades bancarias en Estados Unidos y el Reino Unido. (REUTERS/Al Drago/File Photo/File Photo)

También sustrajo USD 2.968.497 de un hospital de California y USD 2.684.580 de un banco de Rhode Island, entre otras víctimas. El total acumulado supera los USD 129 millones.

El uso de criptomonedas y las acusaciones de lavado de dinero

Una vez que las víctimas transferían los fondos, el dinero se enviaba a cuentas bancarias controladas por los conspiradores en distintos países: Estados Unidos, España, Portugal, Grecia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Austria, Eslovaquia y China, según los documentos judiciales. Luego, de acuerdo con la acusación, los acusados convertían ese dinero en criptomonedas para ocultar el origen y la titularidad de los fondos y distribuir las ganancias entre ellos y sus cómplices.

PUBLICIDAD

Los acusados dispersaron los fondos robados en cuentas bancarias internacionales y los convirtieron en criptomonedas para ocultar su origen. (REUTERS/Marco Bello)

Los fiscales señalan a Hazan como el principal encargado del lavado dentro del esquema. Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia, Hazan se habría jactado de ser “el número uno en todo el mundo” entre los lavadores de dinero profesionales y de haber movido más de USD 400 millones en los últimos tres años.

Qué penas enfrentan los acusados en Estados Unidos

Cada uno de los siete cargos prevé una pena máxima de 20 años de prisión federal, con una excepción: el robo de identidad agravado contempla una condena adicional obligatoria de dos años. El Departamento de Justicia aclaró que cualquier sentencia definitiva la determinará el juez interviniente.

PUBLICIDAD

“La tecnología de SI ofrece un enorme potencial. Pero el público debe reconocer que hay quienes buscan usar esta tecnología emergente para cometer delitos”, afirmó el fiscal Jamie McDonald en el comunicado oficial.

Los tres permanecen detenidos en Europa mientras avanzan los trámites de extradición.