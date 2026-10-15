Estados Unidos

Orquestó una megaestafa de USD 30 millones a los bancos, escapó a Dubái y el FBI ofrece USD 150.000 por su captura

Mary Carole McDonnell, exdirectora ejecutiva de Bellum Entertainment, fingió ser heredera de una fortuna aeronáutica para defraudar al sistema financiero en los condados de Los Ángeles y Orange. Las autoridades rastrean su paradero en los Emiratos Árabes Unidos

Retrato de una mujer sonriente junto a una persona con chaqueta azul con las letras FBI en amarillo frente a un ordenador
El FBI ofrece una recompensa de hasta 150.000 dólares por información que facilite la captura de Mary Carole McDonnell. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) busca a la prófuga Mary Carole McDonnell, de 75 años de edad, por su presunta responsabilidad en un esquema masivo de fraude bancario y robo de identidad agravado en los condados de Los Ángeles y Orange, California. La exdirectora ejecutiva de la empresa Bellum Entertainment LLC fue sumada a la nómina de “Estafadores más buscados” del FBI tras engañar a diversas instituciones financieras por una cifra cercana a los USD 30 millones entre julio de 2017 y mayo de 2018.

Ante la gravedad de los hechos, el organismo federal instauró una recompensa de hasta USD 150.000 para quien facilite su localización y condena. La lista de “Estafadores más buscados”, creada en junio de 2026 e independiente de los “Diez fugitivos más buscados”, busca impulsar la colaboración ciudadana para localizar prófugos por fraude. Desde su lanzamiento, el FBI capturó a seis integrantes.

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Fotografía de primer plano de una mujer de cabello rubio y pendientes de perla sobre un fondo azul
La acusada afirmó falsamente ser heredera de la familia McDonnell Aircraft para inventar un fideicomiso de 80 millones de dólares. (FBI)

La acusada construyó su imperio de mentiras sobre una falsa identidad aristocrática, al asegurar que era heredera de la célebre familia de aviación McDonnell Aircraft. Bajo este pretexto, afirmó falsamente que poseía un fideicomiso secreto con más de USD 80 millones.

El 12 de diciembre de 2018, la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Santa Ana, California, emitió una orden de arresto federal en su contra. Desde aquel momento, evadió la acción de la justicia y los informes del FBI ubican su refugio actual en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

La estafa al Banc of California y el modus operandi de Mary Carole McDonnell

El núcleo central de las maniobras delictivas de McDonnell tuvo como víctima principal al Banc of California. La mujer usó la mentira de su supuesta fortuna familiar para solicitar créditos, fondos y activos a los cuales sabía que no tenía derecho alguno. A través de este engaño premeditado, sustrajo de forma ilícita una cifra estimada en USD 14.7 millones de la entidad. A la fecha, la acusada jamás restituyó ese capital.

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Una captura de pantalla de un mensaje en redes sociales que muestra un aviso de búsqueda policial con la fotografía de una mujer
Los informes del FBI sitúan la residencia actual de McDonnell en Dubái bajo el uso de diversos alias. (FBI)

El afán delictivo afectó a otras entidades del sistema bancario regional. Investigaciones paralelas revelaron que aplicó la misma estrategia con diversos prestamistas, a los cuales despojó de otros USD 15 millones adicionales. En total, las pérdidas acumuladas por sus acciones delictivas rozan los USD 30 millones.

De productora de series sobre crímenes a prófuga de la justicia

Uno de los matices más llamativos del caso radica en el perfil profesional de McDonnell. Antes de su fuga, fungió como la máxima ejecutiva de Bellum Entertainment LLC, una compañía de producción y distribución de televisión con sede en Burbank que producía programas de crimen real.

La firma quebró y cerró en 2017 debido a graves problemas financieros. Investigaciones periodísticas de CBS Los Angeles revelaron que empleados de la firma denunciaron el impago de sus salarios por parte de la empresaria.

Perfil físico, alias y su presunto escondite en Dubái

La acusada nació el 28 de diciembre de 1951 en Misuri y recurre a múltiples identidades falsas para pasar desapercibida. Entre sus alias figuran Mary Carole Carroll, Mary Carol McDonnell, Mary Carroll McDonnell, Mary C. Carroll y Mary Carroll McDonald. La ficha técnica del FBI la describe con cabello rubio, ojos azules, una estatura de 5 pies y 7 pulgadas (1.70 metros) y un peso de 145 libras (66 kilos). Muestra una cicatriz distintiva en la rodilla derecha y las autoridades advierten sobre posibles cambios en su aspecto físico.

Ficha de búsqueda del FBI con la fotografía y datos personales de Mary Carole McDonnell bajo el título Most Wanted Fraudster
Un cartel de búsqueda del FBI ofrece una recompensa por información sobre Mary Carole McDonnell, acusada de fraude bancario y robo de identidad en Estados Unidos. (FBI )

Aunque conserva vínculos en Montgomery (Alabama) y el sur de California, el FBI confía en que reside en Dubái. Patrick Grandy, director asistente a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, declaró: “McDonnell es buscada por estafar a instituciones financieras por millones y se sabe que falsificó su herencia y antecedentes”.

Y agregó: “Es solo cuestión de tiempo antes de que sea capturada mientras trabajamos con nuestros socios internacionales para localizarla. Se ofrece una generosa recompensa a cambio de información que conduzca a su arresto y condena, y una pista del público podría resolver el caso”.

Canales oficiales del FBI para enviar denuncias confidenciales

Las autoridades mantienen abiertos diversos canales directos para receptar cualquier dato útil sobre el paradero de la acusada.

Las personas con información pueden llamar a la línea gratuita del FBI al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o acudir a la embajada o consulado estadounidense más cercano. Asimismo, el organismo habilitó la plataforma digital oficial tips.fbi.gov para la recepción de pistas de manera segura y confidencial.

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