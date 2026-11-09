Boicot a restaurantes judíos en Filadelfia: una protesta pro-Palestina dejó tres arrestos en Rittenhouse Square

Un grupo de ciclistas propalestinos bloqueó locales en el centro de Pensilvania. La tensión dejó tres detenidos, masivas filas de vecinos en apoyo a los comercios afectados y el repudio de las autoridades, que tildaron el acto de antisemita. (Fuente: CBS News)

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Un grupo de ciclistas propalestinos convocó el domingo un boicot contra seis restaurantes de propietarios judíos en el barrio de Rittenhouse Square, en Filadelfia, Pensilvania. La movilización atrajo a cerca de 300 manifestantes y a unos 200 contramanifestantes, derivó en tres arrestos y movilizó a cientos de vecinos que formaron largas filas frente a los locales afectados en señal de apoyo, según informó la Policía de Filadelfia a NBC News.

Los dos grupos intercambiaron insultos en las inmediaciones de la plaza, donde agentes formaron una línea para mantenerlos separados. Al mediodía todos se habían retirado sin daños materiales.

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Las tres personas detenidas fueron: una mujer acusada de agresión, un hombre por alteración del orden público y un adolescente de 17 años al que se le imputó la agresión a un agente, de acuerdo con un vocero de la fuerza.

Philly Bike On Your Left lideró la convocatoria y fijó seis restaurantes como blanco del boicot

La movilización, denominada “Boycott Bike Ride” (Vuelta Ciclista del Boicot), partió y concluyó en Rittenhouse Square con un recorrido por calles del centro de la ciudad. Philly Bike On Your Left, el colectivo que lideró la convocatoria y se define como “antifascista y antisionista”, distribuyó en redes sociales un volante con los nombres de seis restaurantes marcados en rojo y tachados.

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El colectivo Philly Bike On Your Left convocó una marcha ciclista de boicot contra seis restaurantes de propietarios judíos en Filadelfia. (ABC)

Los establecimientos incluidos fueron Mac Mart, K’Far Café, Huda, Goldie, Schlesinger’s y Dizengoff, todos ubicados en las cercanías de Rittenhouse Square. Tres de ellos pertenecen al grupo gastronómico CookNSolo, cuyos propietarios de origen israelí recaudaron fondos públicamente en apoyo a Israel, según NBC News.

El grupo ya había sido blanco de una campaña previa denominada “Boycott CookNSolo” (Boicot a CookNSolo), que acusa a sus fundadores de apoyar “material e ideológicamente” lo que esa campaña describe como la ocupación y el genocidio del pueblo palestino.

Cientos de vecinos hicieron fila frente a los restaurantes para contrarrestar el boicot

La respuesta popular fue visible desde temprano. En K’Far, sobre la calle 19 sur, la fila desbordó la vereda. David Elkins, quien viajó desde Nueva York, contó a ABC7 que se enteró por redes sociales y decidió desplazarse con su esposa e hija. Allan Domb, propietario de Schlesinger’s, calificó la jornada de “realmente especial” y destacó la concurrencia del vecindario.

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Michael Balaban, presidente y director ejecutivo de la Federación Judía del Gran Filadelfia, afirmó al mismo medio que “la única manera de responder al odio es con amor”.

La Policía de Filadelfia detuvo a tres personas por agresión y alteración del orden durante la movilización en Rittenhouse Square. (ABC)

Tras la dispersión, Marti Lieberman, dueña de Mac Mart, escribió en un correo electrónico que clientes, vecinos y agentes “nos protegieron del alboroto” y que la multitud que acudió durante todo el día la dejó “absolutamente abrumada”.

Alcaldesa, gobernador y fiscal general condenaron la protesta como antisemita

Antes de que la movilización tuviera lugar, varios funcionarios estatales y locales la rechazaron públicamente. La alcaldesa Cherelle Parker reconoció el derecho a la protesta pacífica, pero sostuvo que “señalar negocios porque sus dueños son judíos es inaceptable y no tiene cabida en nuestra ciudad”.

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El gobernador Josh Shapiro escribió en X que “el odio y el antisemitismo no tienen lugar en nuestra mancomunidad” e indicó que la Policía Estatal de Pensilvania colaboró con las autoridades locales. El fiscal general Dave Sunday calificó el boicot de “blatante antisemitismo diseñado para intimidar y expulsar a los negocios judíos de las comunidades”.

La Liga Antidifamación (ADL) instó a la ciudadanía a comer en los restaurantes afectados y su director ejecutivo, Jonathan Greenblatt, tildó la convocatoria de “absolutamente vil”. JewBelong, una organización sin fines de lucro, instaló carteles en 14 puntos de la ciudad con la consigna “Atropellar negocios judíos no es un plan de paz” y el llamado a “boicotear el boicot”.

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Los organizadores negaron la acusación de antisemitismo y apuntaron al apoyo empresarial a Israel

Philly Bike On Your Left sostuvo en un comunicado que la protesta fue “groseramente tergiversada” y que el colectivo se opone “firmemente al racismo y la opresión en todas sus formas, incluidos el fascismo, el antisemitismo, la islamofobia y el colonialismo”.

Sobre el blanco elegido, el grupo explicó: “La razón por la que convocamos al boicot de estos negocios es su apoyo a Israel”, y citó que algunos propietarios recaudaron fondos para las fuerzas armadas israelíes o acogieron a soldados israelíes en sus locales.

La alcaldesa Cherelle Parker y el gobernador Josh Shapiro repudiaron la protesta y rechazaron el hostigamiento a los negocios judíos. (ABC)

Grupos pro palestinos locales publicaron una declaración conjunta de respaldo antes de la movilización y argumentaron que las críticas “conflacionan de forma deshonesta el sionismo con el judaísmo”.

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La protesta coincidió con la víspera del 88.° aniversario de la Noche de los Cristales Rotos

La jornada tuvo lugar un día antes de que se cumplieran 88 años de la Noche de los Cristales Rotos (Kristallnacht), los pogromos del 9 y 10 de noviembre de 1938 en los que el régimen nazi organizó ataques contra sinagogas, hogares y comercios judíos en Alemania, Austria y la región de Sudetenlandia.

El fiscal general Sunday señaló expresamente esa coincidencia como uno de los elementos más perturbadores de la convocatoria. Philly Bike On Your Left rechazó cualquier vínculo deliberado: “Los palestinos necesitan nuestro apoyo ahora”, dijeron, y atribuyeron la elección del día a las posibilidades de agenda de los participantes.

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La rabina Jill Maderer, de la congregación Rodeph Shalom, invitó a sus fieles a mantenerse alejados de Rittenhouse Square y participar en una conmemoración de Kristallnacht en la Plaza Memorial del Holocausto Horwitz-Wasserman.

Los organizadores anunciaron una nueva edición del Boycott Bike Ride para el domingo siguiente.