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El actor que interpreta Pennywise en ‘It’ asegura que sería el mejor villano para el próximo James Bond: “Creo que lo haría bien”

Bill Skarsgård, famoso por su papel de payaso en la famosa franquicia que adapta las novelas de Stephen King, ha verbalizado su deseo en convertirse en el malo de las películas de 007

IT: Welcome to Derry - S1E5
Bill Skarsgård caracterizado como el payaso Pennywise en 'IT: Bienvenidos a Derry'.
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El actor Bill Skarsgård ha lanzado una broma sobre uno de los temas de moda, los candidatos para interpretar al nuevo James Bond. Eso sí, aclaró que aunque nunca estuvo en la lista de los posibles 007, sí que aceptaría con mucho gusto encarnar al villano de la saga en la próxima entrega.

El intérprete de origen sueco, hijo de Stellan Skarsgård y hermano de Alexander Skarsgård, hizo estas declaraciones durante una conversación con Josh Horowitz en el podcast Happy Sad Confused, en la que también habló sobre su cansancio a la hora de encarnar de forma repetida los papeles de antagonista.

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Skarsgård, de 36 años, admitió que nunca fue contactado para las pruebas del próximo 007, un proceso que lidera el director Denis Villeneuve. “No me llamaron para James Bond. No sé qué pasó con eso”, bromeó el actor.

Bill Skarsgård acompañó a su hermano Alexander en la premiere de 'Wicker'. (Reuters/Mario Anzuoni).
Bill Skarsgård acompañó a su hermano Alexander en la premiere de 'Wicker'. (Reuters/Mario Anzuoni).

Mientras tanto, la búsqueda del nuevo agente secreto sigue su curso. Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor ya hicieron pruebas de pantalla, a las que se sumaron recientemente Robert Pattinson y Nicholas Hoult como candidatos evaluados para el papel.

Pese a quedar fuera de la carrera por el papel principal, Skarsgård se mostró abierto a sumarse a la franquicia desde otro lugar. El actor coincidió con Horowitz en que no querría comprometerse una década o más con el personaje de 007, pero sí aceptaría un papel de villano en una sola película, siguiendo el camino que ya recorrieron Mads Mikkelsen en Casino Royale y Javier Bardem en Skyfall. “Solo quiero entrar y hacer un villano a lo Mads Mikkelsen, lo haría bien”, resumió.

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Villanos que ya interpretó

El actor sueco ha construido buena parte de su carrera encarnando personajes oscuros. Ha dado vida a Pennywise en las dos películas de It y en la serie derivada It: Bienvenidos Derry, de HBO.

También interpretó al conde Orlok en Nosferatu, de Robert Eggers, y a Eric Draven en El cuervo. En John Wick: Capítulo 4 encarnó al marqués Vincent Bisset de Gramont, antagonista de esa entrega de la saga.

It: Bienvenidos A Derry presenta un nuevo tráiler.

Con esa trayectoria como telón de fondo, Skarsgård explicó por qué ahora elige con más cuidado estos papeles: “Para un villano, tendría que ser algo que me resultara original, algo que no hubiera hecho antes. Me siento, de alguna manera, desgastado con ese tipo de papeles”.

Cómo elige sus proyectos

Durante la charla, el actor profundizó en el criterio que aplica para aceptar un papel. “No es algo que esté buscando activamente, pero si siento que algo me atrae, sí”, explicó sobre su disposición a sumar nuevos personajes oscuros a su filmografía.

Skarsgård reconoció que no sabe identificar con exactitud qué lo lleva a decidirse por un proyecto. “Mucha gente me pregunta qué hay detrás de la elección de mis papeles y realmente no sé cómo explicarlo, más allá de que me siento atraído o impulsado a hacerlo. Es algo que no se puede poner en palabras”, señaló.

El actor agregó que prefiere evitar la rutina de trabajar sin pausa. “También noté que no quiero volverme indiferente, lo que significa que probablemente podría pasar largos períodos sin trabajar, esperando algo lo suficientemente atractivo como para hacerlo”, afirmó.

Pennywise en casa y nuevos estrenos

La conversación con Horowitz también tocó un costado más personal. Skarsgård, quien tiene dos hijos junto a su pareja Alida Morberg, contó que a veces usa la voz de Pennywise en su vida cotidiana como padre: “si se portan mal”.

Welcome to Derry - S1E8
'it: Bienvenidos a Derry'

El actor bromeó sobre convivir con sus distintos personajes dentro de su propia casa. “Puede entrar, puede salir, y Nosferatu puede aparecer”, dijo sobre la posibilidad de alternar entre sus registros más siniestros frente a sus hijos.

Estos días, Skarsgård se encuentra promocionando Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra, película bélica dirigida por Peter Berg que forma parte del reparto junto a Nicholas Galitzine y Ray Nicholson. En 2027 lo veremos junto a Nicolas Cage en Lords of War, la secuela de El señor de la guerra, de Andrew Niccol y ya se prepara la segunda entrega de It: Bienvenidos a Derry.

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