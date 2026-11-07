Estados Unidos

Estados Unidos lanzó la operación “Puerta de Hierro” para bloquear el comercio terrestre del régimen iraní

La medida se complementa al bloqueo naval que Washington mantiene sobre los puertos iraníes y las rutas de exportación de crudo

El Mando Central estadounidense calculó que el despliegue naval evitó exportaciones iraníes de crudo por más de 25.000 millones de dólares (Comando Central de EEUU)
El Mando Central estadounidense calculó que el despliegue naval evitó exportaciones iraníes de crudo por más de 25.000 millones de dólares (Comando Central de EEUU)
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Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunció la operación Puerta de Hierro para impedir que Irán utilice sus fronteras terrestres y el mar Caspio en el traslado de armas, tecnología y materiales sometidos a sanciones. La medida complementará el bloqueo naval que Washington mantiene sobre los puertos iraníes y las rutas de exportación de crudo.

El comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), almirante Brad Cooper, ordenó este sábado la formación. El grupo estará integrado por cerca de 20 empleados civiles y militares y tendrá su sede en Tampa, Florida.

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La creación de la Fuerza de Tarea Puerta de Hierro refuerza el éxito de nuestro férreo bloqueo por mar contra Irán”, declaró Cooper. Además, sostuvo que la cooperación con las agencias federales restringirá la capacidad iraní para financiar el terrorismo, reconstruir instalaciones de producción militar y reabastecer sus fuerzas.

La decisión extendió el alcance de la presión estadounidense sobre Teherán después de meses de operaciones en el estrecho de Ormuz y el mar Arábigo. CENTCOM calculó que el despliegue naval evitó exportaciones iraníes de petróleo crudo por más de USD 25.000 millones.

El mando estadounidense afirmó que continúa aplicando controles estrictos sobre todos los barcos que entran o salen de los puertos iraníes. La Fuerza de Tarea Puerta de Hierro sumará ahora un dispositivo dedicado a las rutas que no atraviesan esas aguas.

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El bloqueo naval en el estrecho de Ormuz impidió exportaciones iraníes (Reuters)
El bloqueo naval en el estrecho de Ormuz impidió exportaciones iraníes (Reuters)

El mar Caspio figura entre los espacios que vigilará el nuevo equipo. Ese corredor conecta a Irán con proveedores y vías de abastecimiento situadas al norte de su territorio, fuera de las rutas marítimas controladas por la Armada estadounidense en el golfo Pérsico.

Una investigación periodística reveló que Irán creó una red de organismos militares que importó, desde enero de 2025, al menos USD 2.000 millones en equipos, explosivos y camiones pesados. Parte de esos suministros llegó por barco desde Rusia a través del mar Caspio.

Otros cargamentos ingresaron en camiones procedentes de Asia Central y en aviones de carga desde China. Esas operaciones eludieron tanto el bloqueo marítimo estadounidense como las sanciones occidentales, según la investigación.

Asimismo, un funcionario militar estadounidense señaló, bajo condición de anonimato, que la coordinación de la nueva fuerza incluirá previsiblemente a los departamentos del Tesoro, Estado y Justicia, además de la comunidad de inteligencia. Esos organismos participarán en el seguimiento de compras, transferencias financieras y movimientos logísticos vinculados con Irán.

Una investigación reveló que Teherán importó insumos militares y explosivos desde Rusia a través del mar Caspio (Reuters)
Una investigación reveló que Teherán importó insumos militares y explosivos desde Rusia a través del mar Caspio (Reuters)

Por otro lado, las gestiones de mediación para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán se intensificaron durante los últimos días. Los contactos se desarrollan ante la posibilidad de que la confrontación vuelva a escalar tras las elecciones legislativas de mitad de mandato estadounidenses.

El presidente Donald Trump amenazó con lanzar una nueva ofensiva contra Irán. Teherán, por su parte, advirtió que responderá contra infraestructuras ubicadas en los países del golfo Pérsico si se produce otro ataque.

(Con información de AFP y Reuters)

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