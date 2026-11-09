Arrestan a un hombre por intento de violación a una anciana de 83 años en Manhattan

Agentes municipales capturaron al acusado en el metro tras la agresión contra una octogenaria en Inwood, mientras los tribunales ordenaron custodia preventiva bajo fianza económica. (Fuente: ABC7)

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La Policía de Nueva York capturó a un hombre de 33 años que intentó violar a una mujer de 83 años en su edificio residencial de Manhattan. El ataque ocurrió exactamente a las 8:55 de la mañana del lunes 26 de octubre en el vecindario de Inwood, en el cruce de la avenida Vermilyea y la calle 204 Oeste. La víctima opuso resistencia física, le cerró la puerta en la cara de un portazo al agresor y llamó de inmediato al 911 para alertar a las autoridades.

Personal de emergencias médicas acudió al lugar y asistió a la mujer por heridas leves que no requirieron traslado hospitalario. Las autoridades identificaron al sospechoso como Yahiness Holden, quien carece de vivienda fija.

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El arresto del individuo devolvió cierta calma a la comunidad del norte de la ciudad, según detalló ABC7 New York.

La víctima cerró la puerta y llamó al 911 para frustrar el ataque

Holden persiguió a la mujer por la vía pública y entró tras ella al inmueble. Al llegar a la puerta del domicilio, el atacante mostró sus partes íntimas, expresó insinuaciones explícitas e intentó forzar el ingreso. La mujer resistió el embate, logró cerrarle la entrada de un portazo y marcó el número de emergencias antes de que el agresor escapara a pie por las calles del sector, según consignó el New York Daily News.

La Policía de Nueva York arrestó a Yahiness Holden por el intento de violación contra una mujer de 83 años en Inwood. (ABC7)

Vecinos del área manifestaron profunda indignación ante la vulnerabilidad de la mujer y la audacia del agresor. Carolin Garcia, residente de la zona, calificó el hecho como repugnante en declaraciones a NBC New York y subrayó que la señora “tiene edad para ser su abuela”. Por su parte, Elizabeth Kennedy, habitante de Washington Heights, señaló que esta clase de agresiones guardan relación con el poder y el aprovechamiento de la indefensión, más que con la pulsión sexual, motivo por el cual los residentes reclaman mayor presencia policial en Inwood.

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El sospechoso fue identificado por cámaras de seguridad en el metro de Queens

Según reportó el New York Daily News, la captura de Holden ocurrió el sábado en un vagón de la línea E del metro, en la estación Kew Gardens, en Queens, donde agentes del NYPD lo interceptaron. Al ser abordado, el sospechoso dio un nombre falso, pero los efectivos cotejaron su fisonomía con las imágenes de seguridad que el departamento había difundido para solicitar colaboración ciudadana y confirmaron su identidad. Las autoridades lo retuvieron para interrogarlo y formalizaron los cargos un día después.

El agresor persiguió a la mujer por la vía pública e intentó forzar la puerta del domicilio tras exhibir sus partes íntimas. (ABC7)

Los registros judiciales del estado de Nueva York indican que el 10 de enero de 2026 un tribunal ya había procesado a Holden por lascivia pública (Public Lewdness) y acoso en segundo grado (Harassment in the Second Degree), conductas que coinciden en su modalidad con la agresión en Inwood.

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El acusado compareció ante la justicia con cargos por tentativa de violación

El acusado compareció ante el Tribunal Penal de Manhattan con un suéter rojo y lentes negros. Según NBC New York y el New York Post, la fiscalía le imputó cargos por tentativa de violación, agresión física, allanamiento de morada, acoso y abuso sexual en grado de tentativa.

Efectivos del NYPD interceptaron y detuvieron al sospechoso en la estación Kew Gardens de la línea E del metro en Queens. (ABC7)

Los vecinos de Inwood piden más presencia policial tras el ataque

El episodio reavivó el debate sobre la seguridad en las calles de Manhattan. Algunos residentes del sector manifestaron su deseo de ver más agentes en el barrio con mayor frecuencia, una demanda que ya circulaba entre la comunidad antes del arresto, según recogió NBC New York.

La investigación del caso continúa abierta, según indicó el NYPD.