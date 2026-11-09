Los tres casos de megamillonarios que fueron infieles y qué sucedió con sus empresas ante la crisis matrimonial

Las crisis matrimoniales de Bill Gates, Jeff Bezos y Jensen Huang pusieron bajo revisión el patrimonio y la gobernanza corporativa en el sector tecnológico.

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La historia comenzó con una investigación interna en Microsoft y siguió, años después, con un acuerdo que repartió miles de millones de dólares en activos. Pasó también por la división accionaria de Amazon y, ahora, por una pesquisa abierta en Nvidia. Tres crisis matrimoniales vinculadas a infidelidades colocaron bajo revisión el patrimonio, la gobernanza o la continuidad corporativa de Bill Gates, Jeff Bezos y Jensen Huang.

Los desenlaces no fueron iguales. En los dos primeros casos, los divorcios se tradujeron en transferencias patrimoniales de gran escala sin alterar el control ejecutivo de las compañías. El episodio más reciente aún no tiene esa definición: la relación extramatrimonial admitida por Huang derivó en una investigación de su directorio ante informes que la vinculan con una presunta operación de inteligencia china.

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Bill Gates dejó juntas directivas mientras avanzaba una investigación interna

A fines de 2019, la junta directiva de Microsoft recibió una carta de una ingeniera que afirmó haber mantenido desde 2000 una relación íntima y prolongada con Bill Gates. La empresa contrató a un bufete externo para investigar el caso. En marzo de 2020, antes de que el proceso concluyera formalmente, Gates renunció a su puesto en el directorio de Microsoft y también dejó el de Berkshire Hathaway.

El acuerdo de separación de Bill Gates y Melinda French Gates distribuyó miles de millones de dólares en acciones sin alterar el control ejecutivo de la empresa. (REUTERS/Nic Bothma/File Photo)

En mayo de 2021, cuando se anunció la separación de Gates y Melinda French Gates después de 27 años de matrimonio, una portavoz del empresario reconoció ante The Wall Street Journal que había existido “un romance hace casi 20 años que terminó amistosamente”. Investigaciones de The New York Times también describieron invitaciones de Gates a empleadas de Microsoft y de la fundación que él dirigía.

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La ruptura se formalizó en agosto de 2021 en el condado de King, en el estado de Washington, donde la pareja residía. Su patrimonio conjunto rondaba entonces entre USD 130.000 millones y USD 140.000 millones. Sin un acuerdo prenupcial rígido, definieron una separación privada para dividir los activos.

El vehículo inversor Cascade Investment transfirió a Melinda participaciones por más de USD 2.400 millones en los primeros días posteriores al anuncio. Las transferencias públicas posteriores superaron los USD 6.000 millones e incluyeron acciones de Canadian National Railway, AutoNation, Coca-Cola FEMSA y Grupo Televisa. El patrimonio de Melinda quedó estimado entre USD 11.000 millones y USD 13.000 millones en activos e inversiones líquidas.

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Bill Gates renunció a las juntas directivas de Microsoft y Berkshire Hathaway en marzo de 2020 tras la denuncia de una ingeniera. (EFE/Julien de Rosa/Archivo)

La estructura empresarial de Gates no perdió su control operativo por el divorcio. La consecuencia corporativa más visible fue su salida de las juntas directivas. En mayo de 2024, Melinda dejó además la copresidencia de la Gates Foundation y recibió USD 12.500 millones adicionales, acordados desde 2021, para sus iniciativas filantrópicas a través de Pivotal Ventures.

Jeff Bezos cedió acciones, pero conservó los votos de Amazon

El 9 de enero de 2019, Jeff Bezos y MacKenzie Scott anunciaron que terminaban su matrimonio de 25 años. Horas más tarde, el National Enquirer divulgó que tenía registros de una relación extramatrimonial entre el fundador de Amazon y la ex presentadora Lauren Sánchez.

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Jensen Huang continúa en su cargo de director ejecutivo de Nvidia mientras un comité evalúa posibles riesgos para los secretos comerciales. (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

Según la información conocida entonces, el tabloide accedió a mensajes, itinerarios de viajes privados y fotografías íntimas. Reportes de The Wall Street Journal y declaraciones judiciales atribuyeron a Michael Sánchez, hermano de Lauren, la venta de acceso a ese material. Bezos publicó el 7 de febrero un texto en Medium en el que acusó a American Media Inc., propietaria del tabloide, de intentar extorsionarlo con la amenaza de divulgar fotos íntimas.

El acuerdo de divorcio puso en primer plano el peso accionarial de la pareja. Bezos y Scott se habían casado en 1993, un año antes de la fundación de Amazon, y vivían en Washington, un estado donde los bienes generados durante el matrimonio se consideran compartidos. No tenían un acuerdo prenupcial.

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Los términos presentados el 4 de abril de 2019 establecieron que Scott recibiría el 25 % del paquete de acciones de Amazon que tenía el matrimonio, cerca del 4 % de la empresa, valorado entonces en aproximadamente USD 38.300 millones. Bezos conservó el 75 % restante del paquete conjunto, cerca del 12 % de Amazon, con un valor aproximado de USD 110.000 millones.

FILE - In this March 4, 2018 file photo, then-MacKenzie Bezos arrives at the Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills, Calif. A donation from author and philanthropist MacKenzie Scott to Virginia State University has become the largest single donor gift in the historically Black college’s history. The $30 million donation by Scott was announced Tuesday, Dec. 15, 2020, in a post that detailed the nearly $4.2 billion in gifts given to nonprofit organizations by the philanthropist in 2020. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)

La decisión que evitó un cambio en la gobernanza fue la cesión de los derechos de voto de Scott a Bezos. El fundador mantuvo el 100 % de esos derechos, además de la propiedad de The Washington Post y Blue Origin. La transferencia de 19,7 millones de acciones le hizo perder de forma temporal el primer lugar entre las mayores fortunas del mundo, pero Amazon mantuvo sin cambios su control ejecutivo.

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Nvidia abre una investigación mientras Jensen Huang continúa como director ejecutivo

El caso de Jensen Huang es el más reciente y todavía está en desarrollo. El 8 de noviembre, el directorio de Nvidia anunció una investigación independiente sobre su fundador y director ejecutivo, después de informes de inteligencia de Estados Unidos que señalaron que había sido objetivo de una operación extranjera.

Nvidia CEO Jensen Huang arrives for a state dinner held by US President Donald Trump and first lady Melania Trump for Chinese President Xi Jinping and his wife, Peng Liyuan, in Washington, D.C., US, September 24, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz

Huang reconoció en un borrador de mensaje a los empleados que fue infiel a su esposa. “Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice”, decía el texto difundido por Axios. La investigación se abrió después de publicaciones de The New York Times y el Financial Times sobre una relación con Alice Huang, una empresaria china sin parentesco con el ejecutivo.

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Jensen Huang admitió en un borrador de mensaje interno que incurrió en una infidelidad matrimonial con la empresaria Alice Huang.

Los informes indicaron que Alice Huang, también conocida como Huang Le y hasta hace poco ejecutiva de Megaspeed International, habría sido reclutada para reunir información sobre el líder de Nvidia y sobre los chips de inteligencia artificial de Estados Unidos. Beijing rechazó la acusación, y el directorio de Nvidia afirmó que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos comerciales o la seguridad nacional.

Un comité de directores independientes, asistido por asesores jurídicos externos, revisará la información disponible. La empresa indicó que Huang respaldaba la pesquisa y que cooperaría. El ejecutivo continúa al frente de Nvidia mientras avanza la investigación, sin sucesor anunciado.

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Por ahora, el efecto empresarial no es una división patrimonial ni una modificación de la estructura accionaria. La cuestión que examina el directorio es si la relación personal expuso a la compañía a riesgos relacionados con información estratégica. Nvidia prevé presentar sus resultados trimestrales el 17 de noviembre, con una proyección propia de USD 108.000 millones en ingresos.