Nvidia cae 5% y queda expuesto su problema de fondo: la empresa más valiosa de la IA depende de un solo hombre

Grabaciones registran al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un establecimiento gastronómico junto a varios asistentes, entre ellos la empresaria Alice Huang. En las tomas se observa al ejecutivo vistiendo camiseta negra, interactuando con los presentes en el interior del recinto y levantando la mano en señal de saludo al retirarse mientras transporta una bolsa plástica.

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La acción de Nvidia caía cerca de 5% antes de la apertura del lunes, según CNBC. Los futuros ya habían bajado más de 4% a la madrugada, según los precios de CME Group recogidos por The New York Times.

Es la primera reacción del mercado al anuncio del domingo: el directorio investiga a Jensen Huang, su fundador y CEO, después de que él mismo admitiera una infidelidad con una ejecutiva china a la que la inteligencia de Estados Unidos considera una espía.

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Jensen Huang, CEO de Nvidia, junto a su esposa, Lori Huang (izquierda), y con una empresaria china señalada por Estados Unidos como presunta espía (derecha). (Composición fotográfica Reuters/captura de video )

El raconto es corto. Hace diez días, Nvidia dijo que no había nada raro en la relación. El viernes, el Financial Times informó que el gobierno creía que el vínculo era sentimental.

El domingo, Huang escribió a sus empleados: “Fui infiel a mi esposa.” Y agregó que no hay excusa para lo que hizo. Ese mismo día, el directorio armó un comité de directores independientes para investigar si hubo secretos comprometidos. Dice que no tiene motivos para creerlo, pero va a mirar todo.

La acción de Nvidia cayó cerca del 5% en las operaciones previas a la apertura tras el anuncio de la pesquisa corporativa. (REUTERS/Lisi Niesner)

Hasta ahí, la noticia. Lo que sigue es el problema de fondo, y lo contó el Times: la empresa más importante de la inteligencia artificial está construida alrededor de una sola persona, y el sistema que debería controlarla lo diseñó esa persona.

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Huang tiene más de 60 reportes directos y la última palabra en todo

Según el Times, Huang maneja Nvidia con una estructura plana y más de 60 ejecutivos que responden ante él sin intermediarios.

Dice leer varios miles de correos por día de gente de toda la compañía. En 2023, en un podcast, despachó los organigramas tradicionales con una frase: “Nada de eso tiene sentido para mí”. Es el mayor accionista individual, con el 3,56%.

El directorio de Nvidia abrió una investigación sobre Jensen Huang tras admitir una relación extramatrimonial con una ejecutiva señalada como espía por Estados Unidos. (Obtained by Reuters/via REUTERS)

Los analistas de Bernstein lo escribieron el lunes sin vueltas, según recogió el Times: “Nvidia no es una empresa común y Jensen no es un CEO común.”

Y le pusieron el nombre técnico: riesgo de hombre clave, la dependencia de una compañía de un solo individuo. Lo que en una pyme se llama “el dueño”, en una empresa que vale más de USD 4 billones se llama vulnerabilidad.

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Dan Ives, un analista conocido por su optimismo constante con las tecnológicas, lo llamó “un golpe a la imagen de Jensen” y anticipó “múltiples investigaciones en el Congreso como mínimo”. Cuando el optimista de la clase dice eso, el resto ya lo pensó.

El directorio que lo juzga está lleno de viejos socios

Acá está el dato que a mi lectura define la historia. Según el Times, dos de los diez miembros del directorio tienen vínculos con los fondos que invirtieron en Nvidia en 1993. Otros dos fueron ejecutivos de una empresa de chips que trabajó con Nvidia en los noventa.

Completan la mesa un ex presidente de Taco Bell, la ex cabeza de marketing de la liga de fútbol americano y un profesor de ingeniería.

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Cámaras registraron a Jensen Huang junto a la mujer identificada como Alice Huang en un restaurante de Taipéi durante la feria tecnológica Computex de 2025. (Reuters)

Tres ex empleados le dijeron al diario que Huang siempre vio al directorio como un trámite de gobierno corporativo, no como parte de la estrategia. Ese directorio es el que ahora tiene que decidir si el fundador sigue.

Un vocero aclaró que Huang no va a participar en la elección del abogado externo. Es la única distancia que la empresa pudo mostrar.

No hay villano en esto. Un fundador que construyó la empresa más valiosa del mundo tiene todo el derecho a rodearse de gente de confianza. El problema aparece el día en que esa confianza es lo que hay que investigar.

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No hay sucesor, salvo que se apellide Huang

Nvidia carece de un candidato visible para la sucesión ejecutiva ante una eventual salida del fundador de la compañía.

El Times lo dice con todas las letras: si el directorio decide castigarlo, no hay sucesor obvio ni candidato interno visible. En Apple, Tim Cook tomó el mando sin sobresaltos poco antes de la muerte de Steve Jobs. Nvidia no tiene a nadie así.

Lo que sí tiene es familia. Según cinco empleados y ex empleados consultados por el diario, los hijos de Huang ganaron poder en los últimos años.

Spencer es director de producto y lidera parte de la apuesta en robótica. Madison es directora senior de marketing de producto. El yerno, Nico Caprez, trabaja en desarrollo de negocios. Algunos clientes y proveedores, dice el Times, ya empezaron a cultivar relación con ellos.

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El diario cierra con una línea que vale más que cualquier análisis: entre los posibles sucesores están sus hijos.

Wall Street castiga al hombre y sigue creyendo en la empresa

Hay un dato que no cierra. La acción viene de caer casi 9% la semana pasada y está más de 21% debajo del récord de principios de octubre: un billón de dólares de valor borrado antes de que estallara esto.

Y aun así, según FactSet, más del 90% de los analistas que la siguen recomienda comprar, con un precio objetivo casi 80% por encima del cierre del viernes.

El mercado separa al hombre de la compañía. La nota del Times dice que no se pueden separar. Uno de los dos está equivocado, y lo vamos a saber el 17 de noviembre, cuando Huang presente resultados con una investigación abierta sobre su propia conducta.

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Nvidia convenció al mundo de que vendía el futuro. Lo que nunca vendió fue un plan para el día en que el futuro no dependiera de Jensen Huang.