Estados Unidos

Un caimán de dos metros irrumpió en un estacionamiento tras las inundaciones en Florida

El reptil, de hasta 2,1 metros de longitud, fue capturado y trasladado en camioneta hacia una zona pantanosa para su liberación

Un caimán atado con cuerdas sobre la hierba junto a un remolque abierto y dos personas que sujetan los cabos
Efectivos de la Oficina del Sheriff del Condado de Indian River inmovilizaron al reptil con pértigas de captura (Captura de video: Indian River County Sheriff's Office).
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Una escena insólita sorprendió a los residentes de Sebastian, Florida: un caimán desplazado por las inundaciones apareció en un estacionamiento. Agentes policiales lo retiraron y reubicaron el viernes 30 de octubre, sin que hubiera personas heridas ni lesiones para el animal.

El reptil, de entre 1,8 y 2,1 metros de largo (6 a 7 pies), se encontraba bajo un edificio residencial cuando un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Indian River acudió al lugar, cerca de las 12:30, hora local.

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Por consiguiente, un segundo agente se sumó poco después para colaborar en la captura. Ambos utilizaron pértigas de captura para aproximarse al animal, que había quedado fuera de su hábitat a causa del avance de las aguas, precisó Fox Weather.

Un caimán atado con cuerdas sobre la hierba junto a un remolque abierto y dos personas que sujetan los cabos
Un caimán de hasta dos metros apareció en el estacionamiento de un edificio residencial de Sebastian a causa de las inundaciones (Captura de video: Indian River County Sheriff's Office).

Durante el operativo, el caimán se resistió y siseó al advertir la presencia de los efectivos. Cuando uno de los lazos quedó alrededor de su cabeza, el reptil se abalanzó y obligó al agente a retroceder unos pasos.

Mientras el segundo agente se acercaba por detrás, el animal agitó la cola y continuó con su siseo. Luego de que ambos lazos quedaran asegurados, el caimán hizo giros sobre sí mismo durante la maniobra. Finalmente, consiguieron inmovilizarlo e introducirlo en una jaula instalada en una camioneta.

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La Oficina del Sheriff del Condado de Indian River informó en un comunicado en Facebook que el animal fue trasladado a un área más adecuada dentro de la jurisdicción.

Un caimán atado con cuerdas sobre la hierba junto a un remolque abierto y dos personas que sujetan los cabos
El animal siseó y se abalanzó contra los oficiales antes de su traslado a una jaula (Captura de video: Indian River County Sheriff's Office).

Las mareas altas alteraron el entorno en el sur de Florida

La captura ocurrió después de una semana de inundaciones asociadas a un evento de mareas altas récord en el sur de Florida, de acuerdo con Fox Weather.

El jueves anterior, equipos de medios locales como CBS12 que cubrían inundaciones en zonas residenciales de Port St. Lucie recibieron la indicación de retirarse luego de que se confirmara la presencia de caimanes en las calles.

El desborde de agua desplazó tanto a residentes como a fauna silvestre. En consecuencia, estos reptiles no fueron los únicos animales que sorprendieron a los residentes: también avistaron una nutria.

Ron DeSantis declaró la emergencia en condados de Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia el lunes 2 de noviembre en varios condados del sur del estado afectados por las inundaciones, entre ellos Indian River, Martin y St. Lucie. La orden ejecutiva 26-227 también incluyó a Brevard, DeSoto, Hardee y Highlands, reportó WPBF 25.

Posteriormente, el 4 de noviembre, el funcionario actualizó la disposición para incorporar a los condados de Okeechobee y Palm Beach.

La medida tendrá una vigencia de 60 días, salvo que sea prorrogada y habilita recursos estatales de la División de Manejo de Emergencias para tareas logísticas, de rescate y evacuación. A su vez, las agencias estatales, regionales y locales deberán brindar apoyo a los condados afectados.

Por su parte, los condados de St. Lucie e Indian River, así como la ciudad de Port St. Lucie, declararon emergencias locales.

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