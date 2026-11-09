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Kaia Gerber comparte una reflexión sobre el duelo a menos de dos meses de la muerte de su hermano Presley

La modelo y actriz publicó un fragmento sobre el dolor de 'El año del pensamiento mágico', escrito por Joan Didion

Kaia y Presley Gerber
Kaia Gerber compartió una reflexión sobre el duelo a menos de dos meses de la muerte de su hermano Presley. (Instagram/@kaiagerber)
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Kaia Gerber compartió un mensaje sobre el duelo a través de las redes sociales, menos de dos meses después de la muerte de su hermano Presley Gerber, fallecido a los 27 años en circunstancias que las autoridades investigan como una presunta sobredosis.

El domingo 8 de noviembre, la actriz y modelo publicó en su cuenta de Instagram la fotografía de una pila de libros junto a un fragmento extraído de El año del pensamiento mágico, obra de la escritora Joan Didion.

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El duelo, cuando llega, no es nada de lo que esperamos que sea. El duelo no tiene distancia. El duelo llega en oleadas, paroxismos, aprehensiones repentinas que debilitan las rodillas y ciegan los ojos y borran lo cotidiano de la vida”, reza la cita compartida por la actriz.

La publicación fue subida desde la cuenta oficial de Library Science, un programa literario conjunto fundado por Kaia y Alyssa Reeder, con presencia propia en Instagram.

Presley era hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, quienes contrajeron matrimonio en 1998.

Kaia Gerber comparte una reflexión sobre el duelo a menos de dos meses de la muerte de su hermano Presley
El fragmento de Joan Didion que eligió Kaia Gerber describe el duelo como algo que "llega en oleadas" y "borra la cotidianidad de la vida", extraído de 'El año del pensamiento mágico'. (Instagram/@kaiagerber)

Junto a su hermana, formó parte de campañas publicitarias de firmas como Dolce & Gabbana y Calvin Klein. A los 18 años, protagonizó junto a su madre una pieza de Pepsi que recreaba el célebre comercial del Super Bowl de 1992.

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El joven había hablado públicamente y con frecuencia sobre sus luchas contra la depresión y la adicción.

En su cuenta de Instagram impulsó un programa propio llamado “Mental Health Mondays”, donde abordaba esos temas con el objetivo de “despertar conversaciones reales sobre lo que la mayoría de la gente oculta”, en sus propias palabras.

En una entrevista con la revista Vogue, Kaia reflexionó sobre la apertura de su hermano. “Mis padres, durante la mayor parte de nuestras vidas, fueron muy, muy reservados y no compartían nada —y ahora tenemos a este maestro absoluto, mi hermano, que dice: ‘Voy a ser muy humano para todos’”, declaró.

Y agregó: “Solo puedes ocultar tanto del mundo. Intentar tapar algo solo hace que la persona sienta que te avergüenzas de ella”.

Kaia y Presley Gerber
El modelo impulsó el espacio Mental Health Mondays en redes sociales para visibilizar sus batallas contra la depresión y la adicción. (Instagram/@kaiagerber)

La causa de muerte de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford

Presley Gerber ingresó a una clínica de rehabilitación del sur de California horas antes de que las autoridades lo hallaran sin vida.

Según una fuente policial, el joven había ingresado a las 10 de la noche del sábado a la instalación Resolutions Living, ubicada en Santa Mónica.

Fue encontrado en la habitación donde había dormido y, de acuerdo con la misma fuente, probablemente llevaba tiempo muerto cuando fue descubierto.

La Policía de Santa Mónica indicó que respondió a un llamado por una posible sobredosis alrededor de las 9:35 de la mañana y que al llegar encontró a un hombre adulto sin vida. Las autoridades descartaron indicios de acto criminal.

“El Departamento Forense del Condado de Los Ángeles ha identificado al individuo como Presley Gerber, 27. Los detectives de la SMPD investigan la muerte como una presunta sobredosis. En este momento, no hay indicios de acto criminal. La causa oficial y la manera de la muerte serán determinadas por el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles”, señaló el departamento policial en un comunicado.

Kaia y Presley Gerber
La familia Gerber emitió un comunicado conjunto para honrar la memoria del joven tras su fallecimiento a los 27 años. (Instagram/@kaiagerber)

Un día después, el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que el cuerpo estaba “listo para su entrega”. La causa de muerte quedó registrada como “diferida” y el cuerpo fue cremado.

La muerte de Presley derivó en una investigación sobre la instalación tras la presentación de una queja formal por parte de un activista sin vinculación con la familia.

En octubre, el Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS) determinó que no había pruebas suficientes para confirmar irregularidades por parte de Resolutions Living.

La familia emitió un comunicado en el que expresó su dolor. “Estamos más que destrozados por perder a nuestro querido hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años”, escribieron. “Es un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y para siempre”.

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