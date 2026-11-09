Russell Brand es condenado a más de 10 años de prisión por violación y agresiones sexuales

Russell Brand recibió una condena de diez años y seis meses de prisión por una violación y tres agresiones sexuales cometidas entre 2004 y 2009. (REUTERS/Toby Shepheard)

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Russell Brand fue condenado este lunes a 10 años y seis meses de prisión por una violación y tres agresiones sexuales cometidas entre 2004 y 2009.

El juez Joel Bennathan, del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, dictó la sentencia y precisó que el actor cumplirá dos tercios de la condena en reclusión antes de quedar en libertad condicional.

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El comediante de 51 año, fue declarado culpable el 5 de noviembre tras tres días de deliberaciones del jurado.

El magistrado impuso penas separadas por cada cargo: nueve meses por la primera agresión, 18 meses por la segunda —reducida de dos años— y ocho meses por la tercera. La condena por violación fue de nueve años.

Brand fue absuelto de otros dos cargos de violación y de un intento de agresión indecente.

El tribunal británico absolvió al actor de otros dos cargos de violación y de una acusación por intento de agresión indecente. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

Bennathan describió al actor como un depredador sexual que creyó que “la fama le permitía actuar como quisiera, cuando quisiera, sin las reglas por las que viven las personas decentes”.

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El magistrado señaló que Russell Brand abusó de su posición como figura pública para ejercer poder sobre sus víctimas y aludió al entorno del comediante como factor que permitió y alentó su comportamiento.

No obstante, aclaró que las directrices legales no contemplan el abuso de celebridad como agravante y que no lo juzgó de manera diferente a como lo haría con cualquier ciudadano.

Antes de la sentencia, el acusado escuchó sin mostrar emoción las declaraciones de sus cuatro víctimas. Una de ellas compareció en persona ante el tribunal; las otras tres fueron leídas por los fiscales.

La mujer que fue violada analmente en 2009 en el domicilio del acusado en Londres afirmó que el trauma del ataque “es algo que cargo conmigo cada día y con frecuencia se siente interminable”.

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El juez detalló que la víctima quedó “angustiada, con dolor y aterrorizada de haber contraído el VIH”.

Una de las cuatro denunciantes expuso ante la corte el impacto psicológico continuo que padece tras el ataque ocurrido en 2009. (REUTERS/Jack Taylor/File Photo/File Photo)

Russell Brand condenado por violación: qué dijo el juez y qué pena enfrenta el comediante británico

Al escuchar la condena, Russell Brand permaneció impasible. Sin embargo, cuando los oficiales lo condujeron fuera del estrado, dirigió un “te amo” en silencio a su esposa, Laura, quien lo acompañó durante todo el juicio junto a dos amigas y un asistente.

El artista británico estuvo casado anteriormente con la cantante Katy Perry entre 2010 y 2012.

El abogado defensor, Ian Winter, sostuvo ante el tribunal que su cliente —quien ha hablado públicamente sobre su recuperación de la adicción al alcohol y las drogas, y sobre su fe cristiana— “es una persona fundamentalmente diferente hoy, y lo ha sido durante mucho tiempo”.

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La condena no cierra el caso judicial de Brand. La Policía Metropolitana de Londres confirmó que el comediante está bajo investigación por otros dos presuntos casos de violación, uno de ellos involucrando a una joven de 16 años en el momento de los hechos.

El jefe de la fuerza policial señaló el viernes pasado que “no se sorprendería si muchas más personas se presentaran”.

Russell Brand y su esposa, Laura, durante el juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. (REUTERS/Toby Shepheard)

El actor protagonizó filmes como Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek y Arthur antes de alejarse del circuito artístico convencional en los últimos años.

Durante el juicio, el magistrado recordó al tribunal que existe una prohibición legal estricta sobre la divulgación de las identidades de las víctimas. También precisó que, al momento de fijar la condena, tuvo en cuenta que el resultado global de los cargos fuera “justo”.

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Russell Brand se alejó del cine y la televisión convencionales en los últimos años y construyó una audiencia en plataformas digitales, donde abordaba temas de política, espiritualidad y conspiración.