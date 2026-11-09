Entretenimiento

Russell Brand es condenado a más de 10 años de prisión por violación y agresiones sexuales

El comediante y actor británico recibió la sentencia este lunes en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres

Russell Brand recibió una condena de diez años y seis meses de prisión por una violación y tres agresiones sexuales cometidas entre 2004 y 2009. (REUTERS/Toby Shepheard)
Russell Brand recibió una condena de diez años y seis meses de prisión por una violación y tres agresiones sexuales cometidas entre 2004 y 2009. (REUTERS/Toby Shepheard)
Guardar

Russell Brand fue condenado este lunes a 10 años y seis meses de prisión por una violación y tres agresiones sexuales cometidas entre 2004 y 2009.

El juez Joel Bennathan, del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, dictó la sentencia y precisó que el actor cumplirá dos tercios de la condena en reclusión antes de quedar en libertad condicional.

PUBLICIDAD

El comediante de 51 año, fue declarado culpable el 5 de noviembre tras tres días de deliberaciones del jurado.

El magistrado impuso penas separadas por cada cargo: nueve meses por la primera agresión, 18 meses por la segunda —reducida de dos años— y ocho meses por la tercera. La condena por violación fue de nueve años.

Brand fue absuelto de otros dos cargos de violación y de un intento de agresión indecente.

El tribunal británico absolvió al actor de otros dos cargos de violación y de una acusación por intento de agresión indecente. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)
El tribunal británico absolvió al actor de otros dos cargos de violación y de una acusación por intento de agresión indecente. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

Bennathan describió al actor como un depredador sexual que creyó que “la fama le permitía actuar como quisiera, cuando quisiera, sin las reglas por las que viven las personas decentes”.

PUBLICIDAD

El magistrado señaló que Russell Brand abusó de su posición como figura pública para ejercer poder sobre sus víctimas y aludió al entorno del comediante como factor que permitió y alentó su comportamiento.

No obstante, aclaró que las directrices legales no contemplan el abuso de celebridad como agravante y que no lo juzgó de manera diferente a como lo haría con cualquier ciudadano.

Antes de la sentencia, el acusado escuchó sin mostrar emoción las declaraciones de sus cuatro víctimas. Una de ellas compareció en persona ante el tribunal; las otras tres fueron leídas por los fiscales.

La mujer que fue violada analmente en 2009 en el domicilio del acusado en Londres afirmó que el trauma del ataque “es algo que cargo conmigo cada día y con frecuencia se siente interminable”.

El juez detalló que la víctima quedó “angustiada, con dolor y aterrorizada de haber contraído el VIH”.

Una de las cuatro denunciantes expuso ante la corte el impacto psicológico continuo que padece tras el ataque ocurrido en 2009. (REUTERS/Jack Taylor/File Photo/File Photo)
Una de las cuatro denunciantes expuso ante la corte el impacto psicológico continuo que padece tras el ataque ocurrido en 2009. (REUTERS/Jack Taylor/File Photo/File Photo)

Russell Brand condenado por violación: qué dijo el juez y qué pena enfrenta el comediante británico

Al escuchar la condena, Russell Brand permaneció impasible. Sin embargo, cuando los oficiales lo condujeron fuera del estrado, dirigió un “te amo” en silencio a su esposa, Laura, quien lo acompañó durante todo el juicio junto a dos amigas y un asistente.

El artista británico estuvo casado anteriormente con la cantante Katy Perry entre 2010 y 2012.

El abogado defensor, Ian Winter, sostuvo ante el tribunal que su cliente —quien ha hablado públicamente sobre su recuperación de la adicción al alcohol y las drogas, y sobre su fe cristiana— “es una persona fundamentalmente diferente hoy, y lo ha sido durante mucho tiempo”.

La condena no cierra el caso judicial de Brand. La Policía Metropolitana de Londres confirmó que el comediante está bajo investigación por otros dos presuntos casos de violación, uno de ellos involucrando a una joven de 16 años en el momento de los hechos.

El jefe de la fuerza policial señaló el viernes pasado que “no se sorprendería si muchas más personas se presentaran”.

Russell Brand y su esposa, Laura, durante el juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. (REUTERS/Toby Shepheard)
Russell Brand y su esposa, Laura, durante el juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. (REUTERS/Toby Shepheard)

El actor protagonizó filmes como Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek y Arthur antes de alejarse del circuito artístico convencional en los últimos años.

Durante el juicio, el magistrado recordó al tribunal que existe una prohibición legal estricta sobre la divulgación de las identidades de las víctimas. También precisó que, al momento de fijar la condena, tuvo en cuenta que el resultado global de los cargos fuera “justo”.

Russell Brand se alejó del cine y la televisión convencionales en los últimos años y construyó una audiencia en plataformas digitales, donde abordaba temas de política, espiritualidad y conspiración.

Temas Relacionados

Russell BrandAgresión Sexualviolaciónreino unidoEstrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El grave deterioro mental de Bruce Willis a tres años de su diagnóstico de afasia: “A veces parece un bebé”

El protagonista de ‘Duro de matar’ permanece cada vez más aislado de su entorno cotidiano, según personas cercanas

El grave deterioro mental de Bruce Willis a tres años de su diagnóstico de afasia: “A veces parece un bebé”

El hijo de Arnold Schwarzenegger se clasifica entre los cinco primeros en su debut profesional en el culturismo natural

Joseph Baena, de 29 años, compitió en la categoría Classic Physique Open del INBA/PNBA Pro/Am World Cup en El Segundo, California

El hijo de Arnold Schwarzenegger se clasifica entre los cinco primeros en su debut profesional en el culturismo natural

Kaia Gerber comparte una reflexión sobre el duelo a menos de dos meses de la muerte de su hermano Presley

La modelo y actriz publicó un fragmento sobre el dolor de 'El año del pensamiento mágico', escrito por Joan Didion

Kaia Gerber comparte una reflexión sobre el duelo a menos de dos meses de la muerte de su hermano Presley

El actor que interpreta Pennywise en ‘It’ asegura que sería un buen villano para el próximo James Bond: “Creo que lo haría bien”

Bill Skarsgård, famoso por su papel de payaso en la famosa franquicia que adapta las novelas de Stephen King, ha verbalizado su deseo en convertirse en el malo de las películas de 007

El actor que interpreta Pennywise en ‘It’ asegura que sería un buen villano para el próximo James Bond: “Creo que lo haría bien”

Robert Pattinson hizo una prueba para convertirse en James Bond

Fuentes citadas por The Hollywood Reporter señalaron que el protagonista de Batman participó en las evaluaciones junto a otros candidatos

Robert Pattinson hizo una prueba para convertirse en James Bond

DEPORTES

La separación entre dos figuras de la Fórmula 1 que generó sorpresa en el final de la temporada

La separación entre dos figuras de la Fórmula 1 que generó sorpresa en el final de la temporada

Recuperó la pelota, tiró contra su propio aro y anotó: la insólita jugada en un partido de básquet que recorre el mundo

El video que muestra como Gasly esperó detenido hasta que los mecánicos de Alpine trabajaron en el auto de Colapinto en el GP de Brasil de F1

La estremecedora lesión que desfiguró la cara de un boxeador: “Es lo peor que he visto en mi vida”

La cruda confesión de un jugador que conmocionó al tenis: "Llegué a un punto donde intenté quitarme la vida"

TELESHOW

“No paro de llorar”: la emoción de Georgina Barbarossa por la cobertura de la misa del papa León XlV en el Monumento de los Españoles

“No paro de llorar”: la emoción de Georgina Barbarossa por la cobertura de la misa del papa León XlV en el Monumento de los Españoles

“Enamoradísima”: el mensaje de Daniela Christiansson para Maxi López en medio de una polémica que la toca de cerca

Soledad dio un show sorpresa antes de la misa e interpretó una emocionante versión de una clásica canción católica

Uno por uno, qué famosos verán entre las primeras filas la misa del papa León XlV en el Monumento de los Españoles

Karina Mazzocco celebró los 20 años de su hijo Malek con una dedicatoria emotiva: “Que te sobren motivos para ser feliz”

INFOBAE AMÉRICA

Nicaragüense ocupará la silla de Mario Vargas Llosa en la Real Academia Española

Nicaragüense ocupará la silla de Mario Vargas Llosa en la Real Academia Española

Costa Rica pone a prueba su respuesta ante un hongo que amenaza las plantaciones de banano

Honduras y El Salvador crean cámara empresarial con 25 compañías para ampliar negocios e inversiones

Costa Rica alcanza cifra récord de mamografías en la seguridad social: más de 151 mil estudios realizados en ocho meses, pero 53 mil citas siguen pendientes

Denuncian la venta de medicamentos próximos a vencer tras meses de escasez en Cuba