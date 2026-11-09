Rescatan a un músico de crucero que sobrevivió nueve horas a la deriva en el océano Pacífico frente a la costa de California

Un tripulante del crucero Ovation of the Seas sobrevivió más de nueve horas en el océano Pacífico antes de su rescate. (Wikimedia)

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Un pianista de un crucero de Royal Caribbean sobrevivió más de nueve horas a la deriva en el océano Pacífico antes de ser rescatado por dos pescadores que lo encontraron a punto de agotarse, a unos 32 kilómetros (20 millas) de la costa de California. El hombre, tripulante del Ovation of the Seas, fue hallado el viernes 6 de noviembre de 2026 cerca de la isla Catalina y trasladado a un hospital en condición estable, según informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

El tripulante, cuya identidad no fue difundida, trabaja como músico a bordo de ese crucero. Las autoridades estiman que ingresó al agua alrededor de las 02:30, lo que implica que pasó aproximadamente nueve horas expuesto al Pacífico antes de ser avistado. Las circunstancias exactas de su caída permanecen bajo investigación.

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Dos pescadores encontraron al pianista a la deriva cerca de Catalina Island

Sean Norton y Grant Garrett, de Newport Beach, habían salido a primera hora de la mañana a pescar marlín cuando su jornada tomó un rumbo inesperado. Al mediodía, el capitán de la embarcación divisó una figura en el agua a entre 24 y 32 kilómetros de la orilla, según confirmó el jefe de batallón de los guardavidas de Newport Beach, Adam Yacenda, a CBS News: era prácticamente el medio del océano.

Los pescadores Sean Norton y Grant Garrett hallaron al náufrago a más de veinte kilómetros de la costa de California. (Wikimedia)

Los pescadores detuvieron el bote, recogieron las líneas y jalaron al hombre a bordo. “Yo decía: ‘Sí, es un ser humano. Paren el bote; metamos todas las líneas’”, relató Garrett al recordar el momento en que reconocieron que se trataba de una persona. Una vez en cubierta y recuperada la compostura, el rescatado se identificó como pianista del Ovation of the Seas.

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Las autoridades estiman que el pianista de la embarcación cayó al agua alrededor de las dos y media de la madrugada. (Wikimedia)

Las primeras palabras del tripulante quedaron grabadas en Norton. Lo único que me dijo fue: ‘Gracias. Pensé que iba a morir’, declaró el pescador, según recogió The Guardian.

De inmediato, la tripulación emitió una llamada de emergencia marítima. Los socorristas de Newport Beach respondieron al llamado, tomaron a su cargo al tripulante y lo trasladaron a un centro médico, donde fue atendido en condición estable.

Las temperaturas inusualmente cálidas del Pacífico pudieron haber favorecido la supervivencia

Norton atribuyó la supervivencia del músico, en parte, a las condiciones térmicas del agua. “Estamos en un año de super El Niño. Este hombre estuvo en el agua unas diez horas, pero el agua estaba a unos 24 ℃ (76 ℉)“, dijo el pescador. En otro año, de ninguna manera lo hubiera logrado, agregó, según The Guardian.

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Los socorristas de Newport Beach recibieron al hombre en el océano y coordinaron su traslado a un centro médico. (REUTERS/Alkis Konstantinidis/File Photo)

Los científicos que monitorean el Pacífico califican al actual fenómeno de El Niño como el más intenso que se haya registrado hasta la fecha, con temperaturas oceánicas que superan en aproximadamente 3,05 ℃ el promedio histórico. Sin embargo, la Guardia Costera no confirmó de manera oficial que ese factor haya sido determinante en la supervivencia del tripulante y la BBC señaló que las circunstancias siguen bajo análisis.

Qué investiga la Guardia Costera tras la caída al mar del tripulante

En un comunicado, la Guardia Costera indicó que recibió el aviso de un buen samaritano que rescató a una persona consciente del agua, según informó la BBC. La agencia confirmó que el tripulante fue entregado a los guardavidas de Newport Beach en condición estable y que la investigación sobre cómo cayó al mar continúa abierta.

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La Guardia Costera de Estados Unidos mantiene abierta una investigación sobre las circunstancias de la caída. (Wikimedia)

Royal Caribbean Group no aportó detalles sobre las circunstancias del incidente. “Brindamos apoyo y asistencia a nuestro tripulante en este momento difícil. Para respetar su privacidad, no tenemos detalles adicionales que compartir”, señaló un vocero de la compañía.