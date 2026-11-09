El petróleo cae por las esperanzas de una salida diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Irán

Buques en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, en Omán, el 2 de octubre de 2026. (Foto de archivo: REUTERS/Stringer)

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El precio del petróleo cayó más de 5% este lunes ante la esperanza de que se abran negociaciones diplomáticas para terminar la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Hacia las 11:30 de Argentina, el barril de Brent, la referencia europea, bajaba 5,5% y cotizaba a 92,90 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), el referente en Estados Unidos, retrocedía 4,9%, a 86,34 dólares.

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Los mercados leen cualquier señal de distensión con Irán como una menor amenaza al suministro de crudo. El presidente Donald Trump dijo en una entrevista con CNN que una reanudación de los combates con Irán es “muy poco probable”. Está previsto que este lunes se reúna con el primer ministro de Qatar, país que actúa como mediador en el conflicto.

Las bolsas rebotan

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Las acciones tecnológicas recuperaron parte de las fuertes pérdidas de la semana pasada. Las empresas vinculadas al auge de la inteligencia artificial habían caído tras las elecciones legislativas del martes en Estados Unidos, en las que los demócratas ganaron ambas cámaras del Congreso, lo que alimentó especulaciones sobre una mayor regulación al sector.

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Wall Street abrió en alza. Alrededor de las 11:30, el Dow Jones subía 1,1% (51.858,65 puntos), el S&P 500, 0,8% (7.438,80) y el Nasdaq, 0,9% (24.792,85). El índice de semiconductores de Filadelfia ganaba 1,9%.

Patrick O’Hare, analista de Briefing.com, atribuyó el rebote a algo más que el petróleo: “Lo que tenemos esta mañana también es una inclinación a comprar la debilidad de la semana pasada, y específicamente las grandes pérdidas del comercio de IA”. Steve Sosnick, de Interactive Brokers, dijo que el mercado “decidió implícitamente que lo que pasó la semana pasada fue un evento de un día”.

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Más problemas para Nvidia

La excepción fue Nvidia, la mayor fabricante de chips para inteligencia artificial, cuyas acciones llegaron a caer más de 8%. La empresa informó que su directorio investigará si su CEO Jensen Huang, de 63 años, fue blanco de una trama de espionaje extranjero, después de que él admitiera en un mensaje a sus empleados que le fue infiel a su esposa y pidiera disculpas.

Grabaciones registran al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un establecimiento gastronómico junto a varios asistentes, entre ellos la empresaria Alice Huang.

The New York Times había informado el mes pasado que funcionarios de inteligencia estadounidenses concluyeron que una ejecutiva china vinculada a Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur, enviaba información a Beijing. Según el diario, ella tenía una relación cercana con Huang. China calificó las acusaciones de “infundadas”.

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O’Hare dijo que los inversores tratan por ahora el caso como algo aislado: “La acción está siendo penalizada por la transgresión personal de Jensen Huang, que introdujo mucha incertidumbre, pero el mercado no cree que esto tendrá un efecto dominó sistémico”. Dan Ives, de Yorkville Ives, anticipó investigaciones en el Congreso y un mayor escrutinio sobre la venta de chips a China.

En Europa y Asia

Las bolsas europeas subieron: Londres, 0,7%; París, 1,1%; Fráncfort, 1,2%. En Asia, Tokio ganó 2,3%, Shanghái 0,3%, y Seúl y Hong Kong bajaron 0,8% y 0,1%. El dólar retrocedió frente a sus principales rivales: el euro subió a 1,1197 dólares.

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Esta semana se publicarán los datos de octubre sobre inflación al consumidor y mayorista en Estados Unidos.