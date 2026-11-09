Una espada de bronce de 3.300 años emerge de un lago volcánico italiano con el filo intacto

Junto a la espada, los arqueólogos rescataron hachas, puntas de lanza, dagas, agujas y una navaja de bronce. La proximidad entre el arma y la navaja llevó a los investigadores a vincular los objetos con un guerrero de élite de la Edad de Bronce tardía. (Foto: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale)

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Una espada de bronce del siglo XIII a. C. conserva el filo tras más de tres milenios en el fondo de un lago volcánico del centro de Italia. Arqueólogos del Servicio de Arqueología Subacuática de la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje para la Provincia de Viterbo y la Etruria Meridional la recuperaron del lago Mezzano, un pequeño cráter inundado en la región de Tuscia, en el Lacio septentrional, a unos 100 kilómetros al noroeste de Roma. Es la tercera espada hallada en ese lago en los últimos cincuenta años.

El arma pertenece al Bronce Final, el último período de la Edad del Bronce en la Italia central, cuando las comunidades de la península mantenían redes de intercambio que se extendían por todo el Mediterráneo. Su estado de conservación llama la atención: el filo sigue intacto, protegido por la capa de arcilla que cubría los objetos en el lecho del lago. Según el comunicado de la Superintendencia, el hallazgo constituye “una adición importante a nuestra comprensión de las comunidades que frecuentaron la cuenca lacustre hace más de tres mil años”.

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La misma campaña de excavación sacó a la superficie vasijas de cerámica en perfecto estado, así como un conjunto de bronces que incluye hachas, puntas de flecha, dagas, lanzas, alfileres y una navaja de afeitar. La variedad y el buen estado de las piezas resultan poco habituales para un yacimiento de esta antigüedad, donde lo más frecuente es encontrar fragmentos.

La espada apareció junto a una navaja, un detalle que apunta a un guerrero de élite

Un arqueólogo muestra la espada de bronce recién recuperada del lago Mezzano, en la región italiana de Tuscia. El arma data del siglo XIII a. C. y conserva el filo después de más de tres milenios bajo el agua. (Foto: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale)

Uno de los hallazgos que más atención ha concentrado es la posición de la espada: yacía junto a la navaja de afeitar, muy cerca la una de la otra. Esa asociación entre arma y utensilio de aseo personal está documentada en otros yacimientos del Bronce europeo y se vincula habitualmente con individuos de alto rango social, posiblemente miembros de élites guerreras. “En este contexto, las armas de bronce no eran solo instrumentos de combate, sino también símbolos de prestigio, identidad y poder”, indicó la Superintendencia en su comunicado.

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La tipología de la espada, dicho de otro modo, su forma y proporciones, encaja dentro de la producción armamentística del centro de Italia en ese período. Para los investigadores, esto es señal del alto grado de especialización metalúrgica que habían alcanzado las comunidades de la zona. La pieza fue encontrada en la orilla sur del lago, un sector que hasta ahora había recibido poca atención arqueológica.

El lago Mezzano guarda los restos de un poblado construido sobre pilotes que estuvo habitado durante más de cinco siglos

Bajo las aguas del lago Mezzano se conservan los vestigios de un asentamiento palafítico, es decir, un poblado cuyos habitantes construían sus viviendas sobre estructuras de madera hincadas en el lecho del lago o en la orilla, lo que les permitía vivir sobre el agua. El lugar fue frecuentado desde comienzos del segundo milenio a. C. y siguió habitado a lo largo de las distintas fases de la protohistoria, el período previo a la aparición de la escritura en la región. Las fechas del yacimiento abarcan desde aproximadamente 1700 hasta alrededor de 1150 a. C.

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El sitio fue identificado a comienzos de los años setenta por el geólogo Lamberto Ferri Ricchi, quien ya había trabajado en el cercano lago Bolsena. En el invierno de 1971 localizó los restos de tres aldeas palafíticas en Mezzano. Las excavaciones recientes, retomadas en 2025, permitieron cartografiar más de 600 postes de madera que sobresalen del fondo arcilloso del lago, y eso solo en alrededor de un tercio de la extensión conocida del poblado. La aldea se extiende entre 2,5 y 10 metros de profundidad, lo que sugiere que las estructuras fueron desplazadas en distintas épocas a medida que el nivel del agua variaba.

El lago Mezzano ocupa el cráter de un volcán extinto en el norte del Lacio, a unos 100 kilómetros al noroeste de Roma. Bajo sus aguas se conservan los restos de un poblado palafítico que estuvo habitado durante más de cinco siglos. (Foto: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale)

Las armas en el fondo del lago podrían ser ofrendas rituales, aunque los investigadores no descartan otras explicaciones

La concentración de armas en el fondo de un lago no es un fenómeno exclusivo de Mezzano. La Superintendencia señala que espadas, hachas y otros objetos metálicos aparecen en lagos de varios sitios europeos, y que esta práctica se interpreta habitualmente como el resultado de depósitos intencionales vinculados a rituales relacionados con el agua. Algo similar se conoce en el estuario de Huelva, en España, donde el dragado del siglo XX sacó a la luz un gran conjunto de bronces del final de la Edad del Bronce, incluidas varias espadas.

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Sin embargo, la campaña de 2025 ofreció una hipótesis alternativa para al menos una parte del material: algunos objetos podrían haber caído desde una estructura de madera parcialmente quemada, ya que varios bronces presentan huellas de fuego. Ambas explicaciones no se excluyen entre sí. Un dato que podría ayudar a distinguirlas es que los metales aparecen a profundidades muy similares en distintos sectores del área excavada, un detalle que la Superintendencia considera relevante para reconstruir cómo se formó el depósito.

La Superintendencia anunció que las investigaciones en el lago Mezzano continuarán en los próximos años en colaboración con el municipio de Valentano, con el objetivo de ampliar la excavación estratigráfica subacuática, que consiste en retirar el sedimento del lecho capa por capa para registrar la posición exacta de cada pieza. Está previsto además que una selección de los bronces recuperados se exhiba en una futura muestra, aunque aún no se ha fijado fecha.

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