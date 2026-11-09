Estados Unidos

El sospechoso de asesinar a la corredora salvadoreña en Nueva York admitió que estaba armado con un cuchillo

Sayed Mohassib, acusado de matar a Katie Suarez, declaró que temía por su familia y negó haberla atacado. Los registros judiciales señalan que luego eliminó evidencia en su departamento

Un hombre con chaqueta roja camina escoltado por dos hombres vestidos de traje y corbata frente a una puerta de rejas
Sayed Mohassib se declaró no culpable del asesinato de Katie Suarez y quedó bajo custodia sin derecho a fianza en Nueva York (ABC News)
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El sospechoso del asesinato de Katie Suarez, la corredora salvadoreña de 28 años apuñalada en Brooklyn, admitió ante los investigadores que fue al camino donde ocurrió el ataque llevando consigo un cuchillo, según documentos judiciales presentados luego de su arresto el sábado.

Sayed Mohassib, de 27 años, compareció ante la justicia la noche del sábado con una expresión indiferente y se declaró no culpable de los cargos de asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas y posesión ilegal de arma en cuarto grado. El juez dispuso su detención sin posibilidad de fianza, informaron medios como CBS News.

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Una mujer con ropa deportiva y dorsal en un parque invernal, con el escudo de la Policía de Nueva York y un número telefónico superior
Katie Suarez falleció en el Hospital NYU Langone días después de recibir dos puñaladas en el cuello en Brooklyn (X/@Crime_In_NYC)

Mohassib dijo que fue al camino porque temía por la vida de su familia

De acuerdo con la denuncia penal, Mohassib les explicó a los investigadores que llevó el cuchillo a la ciclovía de Shore Parkway porque creía que “gente iba a venir a matar a su familia”. Sin embargo, negó haber apuñalado a alguien.

Según los documentos, afirmó que se sentó en un banco y que en un momento “se encontró cubierto de sangre”.

La comparecencia recogió que el sospechoso reconoció haber regresado a su casa tras el ataque, haberse deshecho de la ropa ensangrentada y del cuchillo, y haber intentado limpiar una mancha rojiza que un detective encontró en una pared de su apartamento.

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Mohassib habría arrojado la ropa por el ducto de basura del edificio, vestido únicamente con ropa interior, según consta en los registros de las cámaras de seguridad.

Varios agentes de policía de espaldas junto a una barandilla durante la noche, uno de ellos con el brazo extendido mientras señala
Las cámaras de vigilancia registraron los movimientos del sospechoso en la ciclovía y en el edificio donde reside (NBC New York)

Las cámaras de vigilancia conectaron a Mohassib con la escena del crimen

La acusación se apoya en parte en imágenes de videovigilancia que captaron al sospechoso caminando hacia la ciclovía momentos antes del ataque y alejándose a paso veloz después. Otras grabaciones lo mostraron llegando a su apartamento y saliendo unos 15 minutos más tarde en ropa interior para arrojar bolsas por el ducto.

Suarez fue apuñalada dos veces en el cuello la noche del viernes 30 de octubre mientras trotaba por la Shore Parkway Greenway, en Nueva York, una zona lindante con la Belt Parkway.

Había salido a correr luego de su turno en el TD Bank y planeaba encontrarse con sus padres al terminar. Su padre la halló herida bajo un árbol cuando no llegó al punto acordado. La joven fue trasladada al Hospital NYU Langone en estado crítico y murió días después, según detalló públicamente su familia.

Un sendero pavimentado junto a una barandilla metálica y el agua, con vegetación y varias figuras humanas en la distancia
El acusado afirmó ante los investigadores que llevó un cuchillo a la ciclovía porque temía ataques contra su familia (NBC New York)

El cuchillo fue rastreado hasta un vertedero en Staten Island

Según fuentes policiales citadas por ABC7, el arma mortal fue localizada en un vertedero de Staten Island luego de que Mohassib les indicara a los investigadores dónde la había descartado.

Las autoridades creen que el ataque fue aleatorio: el único vínculo conocido entre el acusado y la víctima es que ambos estudiaron en el mismo momento en Brooklyn College.

Mohassib es empleado del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE, por sus siglas en inglés), donde se desempeñaba como asistente de maestro en la Escuela Pública 200, a tres cuadras de la ciclovía donde ocurrió el crimen.

De acuerdo con las fuentes policiales, habría regresado a trabajar con niños días después del ataque, y colegas notaron que hablaba de forma incoherente y actuaba de manera errática.

Dos agentes de policía junto a una barandilla metálica delimitada con cinta policial amarilla frente al agua
Los agentes policiales recuperaron el arma del ataque en un vertedero de Staten Island tras la confesión del detenido (NBC New York)

El DOE lo suspendió y el Senado estatal pide revisar los procesos de contratación

El DOE confirmó la suspensión de Mohassib y anunció que iniciará los trámites para su despido “a la espera del resultado de la condena”.

El senador estatal Stephen Chan, que representa al Distrito 17 de Brooklyn, reclamó una revisión de los procesos de contratación del organismo e impulsa legislación para “establecer evaluaciones psicológicas obligatorias para paraprofesionales, auxiliares y suplentes en las escuelas”.

El acusado tiene un historial de vínculos breves con instituciones que lo consideraron psicológicamente no apto. En 2022 formó parte del NYPD durante aproximadamente un mes, en entrenamiento de campo en el Bronx.

Luego se alistó en los Marines, cuerpo del que fue dado de baja después de menos de un mes de servicio. La institución confirmó que “su desempeño fue incongruente con las expectativas y estándares del Cuerpo de Marines”.

Cuando intentó reincorporarse a la policía, fue rechazado y trasladado al Hospital Bellevue por presentarse de manera desorganizada y agitada.

Un hombre viste uniforme negro de policía con placa y gorra, situado frente a la bandera de Estados Unidos y la bandera oficial de la ciudad
El sospechoso registra antecedentes de bajas tempranas en el Departamento de Policía y en el Cuerpo de Marines por razones de aptitud (Facebook)

La madre del acusado habló de su historial de salud mental

Fatma Mohassib, la madre del sospechoso, habló públicamente desde el hogar familiar en Bensonhurst y describió a su hijo como una persona con una trayectoria positiva: cinturón negro, participante en los Boy Scouts, jugador de básquet en Brooklyn College y practicante religioso.

Sin embargo, reconoció que lleva años con problemas de salud mental y que fue hospitalizado en instalaciones psiquiátricas en varias ocasiones, con una internación que se extendió por cerca de dos meses.

“Estoy en un profundo dolor, en una situación muy difícil. Espero que todo salga bien”, dijo Fatma en declaraciones a ABC7, y agregó que comparte el dolor de los padres de Suarez: “Como ellos, perdí un hijo”.

Un amigo de la familia señaló al mismo medio que Mohassib tomaba medicación y que en ocasiones le costaba controlarse, aunque aseguró que nunca lo habían visto ser violento.

Un hombre con chaqueta roja y barba corta camina escoltado por un agente vestido con traje azul y corbata frente a una puerta
El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York suspendió a Mohassib de su puesto de asistente en una escuela pública (ABC News)

Katie Suarez salvó cuatro vidas con órganos donados

En medio del dolor, la familia de la víctima encontró un espacio de consuelo: Suarez era donante de órganos registrada, y sus órganos —páncreas, hígado, riñones y corazón— permitieron salvar la vida de cuatro personas, según confirmó LiveOnNY, la organización sin fines de lucro que coordina la donación de órganos en el área metropolitana de Nueva York.

“Tomar esa oscuridad, esa tragedia, y poder ver algo positivo que emerge de ella es el sentido de todo lo que hacemos”, dijo Leonard Achan, presidente y director ejecutivo de LiveOnNY, en declaraciones recogidas por CBS News.

Una mujer joven con cabello largo y oscuro lleva una camiseta de color lila y un colgante en una terraza con plantas al aire libre
La donación de cuatro órganos de Katie Suarez salvó la vida de igual número de personas tras su muerte (LinkedIn)

Suarez se había graduado en 2020 de Brooklyn College con una licenciatura en televisión y radio, trabajaba como cajera en el TD Bank y se preparaba para correr la maratón de Nueva York ese fin de semana.

Mohassib permanece detenido en la Corte Suprema del Condado de Kings y tiene prevista una nueva comparecencia judicial el martes por la mañana.

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