Las acciones de Nvidia caen tras la investigación sobre los vínculos de Jensen Huang con una empresaria china

Nvidia abrió una investigación interna sobre una presunta operación de inteligencia extranjera contra su director ejecutivo, Jensen Huang. (Foto: NetThunder/LinkedIn)

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Las acciones de Nvidia NVDA.O caían el lunes en las plataformas electrónicas, después de que una investigación interna sobre si su director ejecutivo, Jensen Huang, había sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera cuestionara su futuro en el fabricante de chips para IA.

La investigación interna se abrió tras una información periodística según la cual Huang había mantenido una estrecha relación con una empresaria china que presuntamente transmitía información a Beijing. Huang dijo a los empleados de Nvidia que había sido infiel a su esposa, sin revelar detalles de la relación.

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La investigación, anunciada el domingo, ha centrado la atención en el futuro de Huang, dada la condición de Nvidia como el fabricante de chips de mayor valor bursátil del mundo y el papel de su director ejecutivo como el vendedor más prolífico del auge de la IA.

Jensen Huang admitió ante los empleados de la compañía que fue infiel a su esposa. (REUTERS/Lisi Niesner)

Las repercusiones se extendieron a Corea del Sur, donde Madison Huang, hija de Huang y ejecutiva de Nvidia, canceló una visita prevista a Seúl para asistir a una conferencia de la compañía que debía comenzar el lunes, según las empresas con las que tenía programado reunirse.

Las cotizaciones de los futuros perpetuos en la plataforma Hyperliquid y de las acciones negociadas fuera del horario habitual en el sistema Blue Ocean situaban los títulos de Nvidia en torno a los 180,30 dólares por acción, alrededor de un 3,4% por debajo del precio de cierre del viernes en el Nasdaq, de 186,64 dólares.

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“Probablemente, el mercado te está diciendo ahora que esto no favorece en absoluto a la acción en un momento en que hay muchas conjeturas sobre la expansión de los centros de datos”, dijo Chris Weston, director de análisis de la firma de corretaje Pepperstone, en Melbourne.

Sin embargo, Weston dijo que no creía que Huang, a quien describió como el “padrino de la IA”, fuera a ser reemplazado.

“Si realmente pensáramos que va a dimitir, (...) la acción se desplomaría; sería una auténtica sangría, para ser sincero”, afirmó.

Las acciones de Nvidia cayeron más de un 3% en las plataformas electrónicas fuera del horario habitual. (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

The New York Times informó el mes pasado de que Jensen Huang había mantenido una relación con Alice Huang, una exdirectiva de la empresa Megaspeed, con sede en Singapur, con quien no tiene parentesco. Las autoridades estadounidenses la investigaron y concluyeron que era una colaboradora de los servicios de inteligencia chinos.

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Megaspeed no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes, día festivo en Singapur.

Alice Huang no respondió a The New York Times el mes pasado, cuando el diario informó por primera vez de su relación con Huang, y Reuters no pudo localizarla para solicitarle comentarios el lunes.

Socios asiáticos sin repercusiones

Las acciones de los principales proveedores asiáticos de chips de Nvidia, TSMC 2330.TW, Samsung Electronics 005930.KS y SK Hynix 000660.KS, rebotaban el lunes tras las ventas masivas de títulos vinculados a la IA de la semana pasada. Las acciones de TSMC subían un 6,5%, mientras que las de Samsung y SK Hynix avanzaban un 2,9% y un 4,7%, respectivamente.

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Algunas figuras destacadas se pronunciaron sobre la admisión de Huang. El inversor multimillonario Bill Ackman, fundador de Pershing Square Capital Management, dijo en la red social X que el director ejecutivo de Nvidia era un “ser humano increíble”, pero que, si “esto realmente va más allá de una aventura, entonces es obviamente un verdadero problema”.

“Espero que se trate de una simple aventura, no de un riesgo para nuestra seguridad nacional”, añadió.

Las autoridades de Estados Unidos identificaron a la empresaria Alice Huang como colaboradora de los servicios de inteligencia chinos. (CTI via REUTERS TV)

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo que estaba “de acuerdo” en una publicación del socio de Sequoia Shaun Maguire, quien afirmó que Huang “hizo algo increíblemente estúpido” que era “malo para Estados Unidos”, pero que “Jensen es irremplazable para el liderazgo estadounidense en IA”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que no había hablado con Huang sobre las acusaciones, pero lo calificó de buena persona. “Espero que todo esté bien. Ha hecho un trabajo increíble”, añadió.

Preguntado sobre si creía que debería haber actuado cuando se le comunicaron los hallazgos de inteligencia, Trump dijo: “No, no lo creo. Creo que es un hombre honorable. Creo que probablemente tenga una explicación. Hay que escucharla”.

The New York Times informó de que Trump fue informado de los hallazgos de inteligencia hace aproximadamente un año y decidió no hacer nada con esa información.

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(REUTERS)