Un muerto y cuatro heridos tras un gran incendio en un edificio residencial en Manhattan

Un incendio en un edificio de Hamilton Heights dejó un saldo de un fallecido y cuatro heridos en Manhattan (CBS New York)

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Un hombre de 80 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas —incluyendo dos bomberos— tras un incendio de dos alarmas que destruyó un departamento en Hamilton Heights, en el norte de Manhattan, en las primeras horas de este lunes.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) recibió el llamado a las 11:30 de la noche del domingo, minutos antes de la 1:30 de la madrugada del lunes, en 660 Riverside Drive, entre las calles West 143 y West 144.

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Las llamas se originaron en el tercer piso de un edificio de seis plantas y, en aproximadamente 20 minutos, el siniestro escaló a dos alarmas —impulsado por la acumulación extrema de objetos—. Más de 140 efectivos del FDNY y del servicio de emergencias médicas (EMS) fueron movilizados al lugar.

Más de 140 bomberos y miembros del personal de emergencias médicas acudieron al operativo en el norte de Manhattan (CBS New York)

El adulto mayor fue hallado muerto en la escena y una mujer fue hospitalizada

El hombre de 80 años fue declarado muerto en el lugar. Una mujer de 52 años fue trasladada al New York-Presbyterian Hospital/Columbia con heridas graves, aunque algunas coberturas de medios locales indicaron que se encuentra en condición estable.

Un tercer residente sufrió lesiones leves y rechazó atención médica. Dos bomberos también fueron hospitalizados con lesiones menores.

El desorden dentro del departamento dificultó las tareas de extinción

El jefe adjunto del FDNY, Stephen Sullivan, describió las condiciones internas del departamento en diálogo con ABC7: “Había un desorden severo, desde la cintura hasta la altura del hombro en algunos sectores”.

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Para combatir el fuego, un bombero rociaba agua desde adentro mientras otro, encaramado en una escalera, utilizaba una pica para arrojar objetos por la ventana hacia la calle.

La acumulación severa de objetos dentro de la vivienda siniestrada dificultó las labores de extinción del FDNY (CBS New York)

El fuego se extendió a dos departamentos vecinos y dañó la escalera

Las llamas del incendio se propagaron a unidades contiguas y comprometieron la escalera principal, lo que obligó a evacuar la totalidad del edificio, con sus 54 departamentos. Algunos residentes bajaron por las escaleras internas; otros usaron la escalera de incendios.

Un vecino del edificio, identificado como Danilo, relató que fue el olor a humo lo que lo alertó: “Empecé a oler algo y luego la alarma se activó. Llamé al 911 y me dijeron que me quedara, pero el humo seguía aumentando, así que tuve que bajar por las escaleras de seguridad”.

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Una pareja del cuarto piso describió que un vecino golpeó su puerta para avisarles; tomaron a su perro y huyeron escaleras abajo mientras el humo ya llenaba los pisos inferiores.

La propagación del humo y el daño en la escalera principal forzaron la evacuación de 54 departamentos del inmueble (CBS New York)

Varias unidades no podrán ser reocupadas y la causa del incendio está bajo investigación

El oficial Sullivan indicó que algunos residentes podrán regresar a sus departamentos, aunque precisó que “varios están severamente dañados y no podrán ser reocupados”, según ABC7.

La Cruz Roja Americana asistió a los afectados en el lugar, y un autobús de la MTA fue habilitado como refugio temporal para quienes permanecían en la calle desde las primeras horas de la madrugada.

Mientras que el Departamento de Edificios de la ciudad inició una inspección para determinar la integridad estructural del inmueble. La causa del incendio permanece bajo investigación.

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