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El video que expone a Jensen Huang y su presunta amante: la espía china que hizo bajar las acciones de NVIDIA

El CEO y la empresaria china compartieron una velada en Taiwán, antes de que las acusaciones contra Megaspeed pusieran el caso bajo escrutinio global. Un beso, un trato especial y el auto en el que se fueron juntos

Los videos que muestran al director ejecutivo de Nvidia con la empresaria Alice Huang, acusada de espiar para China
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Las grabaciones tomadas frente a un restaurante de Taipéi muestran a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, junto a la empresaria china Alice Huang o Huang Le durante una cena de mayo de 2025. Las imágenes cobran relevancia después de que The New York Times informara que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que ella obtenía información para Beijing mientras mantenía una relación con el jefe de la compañía de chips.

Los videos fueron registrados el 22 de mayo de 2025, durante Computex, la principal feria tecnológica de la isla. Equipos de prensa aguardaban afuera del local y filmaban en directo a través de los ventanales, mientras Huang recibía a invitados en una cena organizada por él.

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Las cámaras registraron a ambos dentro del restaurante y al salir juntos

En las secuencias, Alice Huang, identificada por la prensa local y vestida de rosa, conversa con otros asistentes cerca de Jensen Huang. En otra toma, el ejecutivo de Nvidia la rodea con un brazo y ella le da un beso en la mejilla derecha.

Las imágenes también muestran que ambos abandonaron el restaurante en el mismo automóvil.

Una mujer vestida de rosa y un hombre con camiseta negra y anteojos visto de espaldas detrás de una estructura de vidrio
Jensen Huang y Alice Huang cenaron juntos en Taipéi durante la feria tecnológica Computex de mayo de 2025.

La cena tuvo lugar en Taipéi en una semana en la que el director ejecutivo era una de las figuras más seguidas de Computex, la feria que concentra a fabricantes de semiconductores y empresas vinculadas con la inteligencia artificial. Un registro fotográfico de una fiesta del sector en 2024, publicado en LinkedIn, pareció situar también a ambos sentados juntos.

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La relación quedó bajo escrutinio tras las informaciones sobre inteligencia

Según The New York Times, funcionarios estadounidenses determinaron el año pasado que la empresaria china recababa información sobre Jensen Huang para Beijing. El diario señaló que los dos desarrollaron una relación estrecha; el ejecutivo admitió ante empleados haber sido infiel y pidió disculpas a su familia y al personal de la empresa.

No existe parentesco entre Jensen Huang y Alice Huang, pese a que comparten apellido. Ella también es conocida como Huang Le y los datos públicos sobre su trayectoria son limitados. Un perfil localizado en una base de datos china de fondos de inversión indica que trabajó en HSBC y en los medios CCTV y Hunan TV, aunque AFP no pudo verificar la autenticidad de esa información ni quién elaboró la ficha.

Una mujer con vestido rosa sonríe y extiende su mano hacia varias personas reunidas en una sala
Jensen Huang y Alice Huang no poseen ningún lazo de parentesco familiar a pesar de compartir el mismo apellido.

La acusación aparece en un momento de competencia estratégica entre Estados Unidos y China por los chips avanzados y los sistemas de inteligencia artificial, tecnologías con usos comerciales y militares. Washington restringe las ventas al mercado chino de los procesadores más sofisticados de Nvidia por razones de seguridad nacional.

Megaspeed quedó vinculada a una investigación sobre el traslado de chips a China

Cuando, según el diario estadounidense, Alice Huang mantenía el contacto con el jefe de Nvidia, ocupaba un cargo directivo en Megaspeed International, empresa de centros de datos con sede en Singapur. La firma alquila capacidad informática a otras compañías para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial y se presenta en su sitio web como un socio relevante del negocio de computación en la nube de Nvidia en Asia-Pacífico.

Tres personas caminan en un interior; un hombre con gafas y camiseta negra sostiene una bolsa plástica blanca delante de otros dos acompañantes
Los servicios de inteligencia de Estados Unidos determinaron que Alice Huang recopiló información para Beijing durante su vínculo con el jefe de Nvidia.

Las autoridades de Estados Unidos investigaban desde 2024 si Megaspeed intervino en el envío de chips de Nvidia a China, de acuerdo con la información publicada. Las autoridades de Singapur también habrían examinado a la compañía e interrogaron a Alice Huang en 2025.

Bloomberg informó el año pasado que Singapur había abierto una investigación por el presunto contrabando de chips de Nvidia hacia China. En diciembre de 2025, Megaspeed rechazó haber participado en transferencias ilegales de procesadores y afirmó que la información sobre el caso contenía datos engañosos e insinuaciones incorrectas.

Al contactar al número publicado en el sitio web de la compañía, AFP recibió la respuesta de una persona que dijo no conocer a Megaspeed y sostuvo que la línea era residencial.

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