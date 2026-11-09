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El grave deterioro mental de Bruce Willis a tres años de su diagnóstico de afasia: “A veces parece un bebé”

El protagonista de ‘Duro de matar’ permanece cada vez más aislado de su entorno cotidiano, según personas cercanas

Bruce Willis
Bruce Willis registra un deterioro cognitivo tres años después de la detección de su demencia frontotemporal. (Instagram)
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Tres años después de conocerse su diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT), Bruce Willis vive cada vez más abstraído del mundo exterior y ha registrado un marcado deterioro cognitivo, según fuentes cercanas a su entorno.

“Ha decaído mucho mentalmente y vive en su propio mundo”, señaló una persona cercana al actor.

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La misma fuente describió una imagen que ilustra el estado actual del protagonista de Duro de matar: “A veces parece un bebé que mira un objeto con curiosidad, simplemente absorbiéndolo. Pero si lo observás, parece un hombre de mediana edad perfectamente saludable”.

Según el mismo testimonio, el artista—que cumplió 71 años— sabe que su vida es distinta, pero no percibe la magnitud del cambio.

“No habla del tema ni se queja demasiado. Siente que algo está mal, pero no tiene una comprensión cabal de lo que ocurre”, indicó la fuente.

Bruce Willis
El actor muestra un comportamiento más apacible y sereno que en su época de actividad en la industria del cine. (Instagram)

Su personalidad también ha cambiado. El hombre que en su época activa era conocido por su energía y su carácter extrovertido es descrito hoy como “Mr. Mellow”: más tranquilo, más sereno. “Se ha vuelto más apacible”, sostuvo el mismo informante.

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Bruce Willis fue diagnosticado con DFT en febrero de 2023, aproximadamente un año después de que su familia anunciara su retiro de la actuación tras un primer diagnóstico de afasia, un trastorno del lenguaje.

Ambos diagnósticos fueron un golpe para quienes habían conocido al actor como el arquetipo del héroe de acción.

¿Qué es la demencia frontotemporal?

La DFT es la forma más frecuente de demencia en personas menores de 60 años. A diferencia del alzhéimer, no ataca la memoria de inmediato, sino que provoca cambios graduales en la personalidad, el comportamiento y el lenguaje.

No existe cura ni tratamiento que frene su avance, aunque algunos fármacos y terapias pueden aliviar los síntomas. La expectativa de vida tras el inicio de los síntomas se ubica entre 8 y 12 años.

Bruce Willis
La demencia frontotemporal carece de cura y presenta una expectativa de vida de entre 8 y 12 años tras el inicio de los síntomas. (Instagram)

La esposa del actor, Emma Heming Willis, describió el momento en que supo que no había tratamiento posible como “una de las experiencias más traumáticas, sintiéndome completamente sola”, según sus propias declaraciones.

Heming Willis se ocupa de coordinar la atención integral de su marido, quien vive en una casa de un solo piso con cuidadores presenciales las 24 horas.

Según fuentes cercanas al entorno del actor, el costo del cuidado supera los USD 30.000 mensuales. “Es una suerte que tenga una fortuna, porque el seguro médico no cubre mucho”, indicó el informante. Se estima que el patrimonio de Willis asciende a unos 250 millones de dólares.

“En última instancia, pude volver a ser su esposa. Y eso es un regalo”, expresó Heming Willis al The Sunday Times al referirse a la decisión de instalar a su marido en un hogar separado con atención especializada.

El círculo íntimo de Bruce Willis es el que sostiene su rutina. Sus cinco hijas —Mabel, de 14 años, y Evelyn, de 12, que tuvo con Heming Willis; y Rumer, de 38, Scout, de 35, y Tallulah, de 32, fruto de su matrimonio con la actriz Demi Moore— visitan al actor con frecuencia.

Las hijas de Bruce Willis y Emma Heming
Demi Moore y las cinco hijas de Bruce Willis integran el círculo familiar que visita al actor con frecuencia. (Instagram/@emmahemingwillis)

“Cada una de ellas construyó un vínculo único con él”, dijo Heming Willis en septiembre a Hello!, donde también precisó una distinción médica que suele prestarse a confusión: “Bruce no tiene alzhéimer. Tiene demencia frontotemporal, que afecta una parte completamente diferente del cerebro”.

Moore, quien estuvo casada con Willis entre 1987 y 2000, también lo visita regularmente. En 2024, la actriz reflexionó sobre ese vínculo ante el público del Festival Internacional de Cine de los Hamptons: “Cuando uno se aferra a lo que fue, creo que es una batalla perdida”. Prefería, dijo, “compartir lo que tenemos, por el tiempo que lo tengamos”.

A pesar del avance de la enfermedad, Willis mantiene una rutina activa dentro de sus posibilidades. Según fuentes cercanas, su gran placer cotidiano es tomar un helado o dar una vuelta en auto, y escucha con frecuencia música de Neil Diamond.

No es casual: antes de consagrarse como actor, Willis tuvo una breve carrera musical tocando armónica en bares de blues.

La enfermedad también devolvió un rasgo que el actor había superado en su infancia: la tartamudez. De niño, el apodo que le ponían sus compañeros era “Buck-Buck” justamente por ese motivo, y fue al unirse al club de teatro de su escuela que aprendió a manejarlo.

El servicio de cuidadores permanentes para Bruce Willis demanda un costo superior a los 30.000 dólares mensuales. (Instagram/Vogue)
El servicio de cuidadores permanentes para Bruce Willis demanda un costo superior a los 30.000 dólares mensuales. (Instagram/Vogue)

Hoy, según la fuente, “hace pausas largas, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Pero en realidad está tratando de encontrar las palabras”.

En una entrevista publicada en octubre de 2025 por Vogue Australia, Emma Heming Willis habló del duelo que atraviesan sus hijas menores.

“Se pierden hitos importantes; eso es duro para ellas”, admitió. Y reconoció que no sabe si sus hijas “alguna vez se recuperarán del todo, pero están aprendiendo, igual que yo”.

Aun así, destacó la importancia de los momentos de conexión que aún existen. “¿Creo que él sabe ‘esta es Emma y llevamos tantos años casados’? No sé cómo es ese proceso para él”, dijo al The Sunday Times. “Pero cuando me abraza, se siente como Bruce. No es diferente en ese sentido. Y eso es hermoso y, al mismo tiempo, muy, muy doloroso”.

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