El Salvador

Jubilados con TPS entran en un nuevo limbo jurídico por la suspensión de sus pensiones y órdenes de devolver el último pago

Salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal denunciaron dificultades para cobrar la jubilación en Estados Unidos. Algunos recibieron cartas que les exigen reintegrar el pago de septiembre en un plazo de 30 días

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos exige a jubilados salvadoreños con TPS la devolución de sus pensiones en un plazo de 30 días. (Foto AP/Jenny Kane, Archivo)
La Administración del Seguro Social de Estados Unidos exige a jubilados salvadoreños con TPS la devolución de sus pensiones en un plazo de 30 días. (Foto AP/Jenny Kane, Archivo)
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Los jubilados salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) vuelven a quedar atrapados entre la incertidumbre migratoria y la presión económica.

Algunos no pudieron cobrar su pensión en octubre y otros recibieron cartas de la Administración del Seguro Social (SSA), de Estados Unidos con la exigencia de devolver, en 30 días, el pago correspondiente a septiembre.

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La medida afecta a personas que trabajaron y aportaron durante décadas al sistema estadounidense. La Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL) recibió consultas y denuncias de beneficiarios a quienes se les suspendió la jubilación bajo el argumento de que carecen de “presencia legal vigente”, pese a que el futuro del TPS para El Salvador continúa sin una definición oficial.

Teresa Tejada Galvan, directora ejecutiva de ASOSAL, describió la situación como un “limbo jurídico” que impide ofrecer respuestas certeras a quienes dependen de ese ingreso para cubrir sus gastos mensuales.

“Estamos haciendo cabildeo para determinar la extensión del problema, estamos haciendo todo lo que se puede, pero realmente no tenemos una respuesta como para poder decirle a la comunidad”, dijo Tejada Galvan en entrevista con Infobae. “Estamos mal”.

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ASOSAL también sigue de cerca las elecciones de medio término de Estados Unidos, que se celebran este 3 de noviembre, ante la posibilidad de que una nueva correlación de fuerzas políticas influya en el debate sobre el TPS.

Una mujer mayor vista de espaldas camina con un bastón y un bolso por un sendero de tierra en un parque arbolado con hojas secas.
El Seguro Social suspendió los pagos de retiro bajo el argumento de que los beneficiarios carecen de presencia legal vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cartas con reclamos por pagos ya recibidos

ASOSAL tuvo acceso a una de las cartas enviadas a jubilados con TPS. El documento solicita reintegrar en un plazo de 30 días el pago recibido en septiembre, bajo el criterio de que el beneficiario ya no reúne las condiciones migratorias para recibir la pensión.

Un asesor jurídico de la organización, explicó que la comunicación informa que el pago fue emitido de forma provisional y que el monto reclamado depende de la jubilación de cada persona.

“Como no son residentes ni ciudadanos, ya no se les podrá estar brindando el beneficio”, explicó. “Aparte de ello, les están cobrando lo que se les otorgó en el mes de septiembre”.

Según los casos conocidos por ASOSAL, los montos que la Administración del Seguro Social solicita devolver rondan entre $1.000 y $1.500, aunque la cifra varía en función del pago asignado a cada jubilado.

“Normalmente ese dinero lo utilizan para pago de rentas. Hoy no tienen entonces el beneficio como tal para poder pagarlo y aparte de ello, tienen que regresar un dinero que ya no tienen”, afirmó el asesor.

Tejada Galvan cuestionó que las autoridades reclamen recursos a personas que cotizaron durante años. “Trabajadores con más de dos décadas dando su dinero, aportando para su jubilación, los descuentos que se le hizo en cada pago, ahora lo peor no solo es que no se les dé. Lo peor es que se les están mandando cartas donde les están cobrando lo que les han dado”, sostuvo.

Una mano sostiene una tarjeta con las siglas TPS entre las banderas de El Salvador y Estados Unidos, sobre siluetas de familias.
El programa de Estatus de Protección Temporal respalda la permanencia de familias salvadoreñas en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro del TPS sigue sin una decisión definitiva

La última extensión formal del TPS para salvadoreños concluyó el 9 de septiembre de 2026. Ese beneficio permite a los migrantes cubiertos residir temporalmente en Estados Unidos, solicitar autorización de empleo y quedar protegidos de la deportación durante el período de vigencia, aunque no concede residencia permanente ni ciudadanía.

Ese mismo día, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos indicó que los salvadoreños bajo TPS mantendrían la protección, incluida la autorización laboral, hasta que hubiera un nuevo anuncio. A casi dos meses de esa comunicación, no existe una determinación oficial sobre la continuidad o cancelación del programa.

La falta de una resolución genera efectos en distintos ámbitos. Algunos trabajadores enfrentan dificultades para acreditar su autorización laboral y los jubilados denuncian que la Administración del Seguro interpreta que ya no tienen presencia legal para recibir sus pagos.

“Esta es una incertidumbre que vive la gente”, afirmó Tejada Galvan. “Realmente no hay una respuesta concreta de parte del Departamento de Seguridad Nacional”.

Manos sostienen un cartel blanco con el mapa de El Salvador en colores, el texto "EL SALVADOR" arriba y "NEW TPS" abajo.
Un manifestante sostiene un cartel con el mapa de El Salvador y la solicitud de un nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS). (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación crece entre quienes evalúan salir de Estados Unidos

La directora de ASOSAL indicó que varias personas consideran regresar a El Salvador o trasladarse a otro país ante la pérdida de ingresos, aunque advirtió que no hay claridad sobre la continuidad de sus pensiones fuera de Estados Unidos ni sobre una eventual restitución del TPS.

“No se le puede aconsejar a una gente: Sí, váyase y allá ve cómo arregla, porque las leyes no están claras”, señaló.

La legislación estadounidense condiciona el pago mensual de jubilaciones a personas no ciudadanas que viven en el país a que mantengan presencia legal. ASOSAL busca establecer cuántos beneficiarios recibieron las cartas y si la suspensión alcanza a todos los jubilados salvadoreños inscritos en el TPS.

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