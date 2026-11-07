"La Odisea" tendrá un nuevo estreno en diciembre: dónde podrá verse y qué formatos estarán disponibles

Universal Pictures programó el reestreno de La Odisea en más de 1.000 pantallas de Estados Unidos y Canadá para el 11 de diciembre de 2026. (Universal Pictures)

Guardar

Universal Pictures confirmó que La Odisea, la película dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon, tendrá una nueva etapa en cartelera en América del Norte. La producción, basada en el poema épico atribuido a Homero, volverá a las carteleras después de su recorrido comercial iniciado en julio de 2026.

La decisión permitirá que el público tenga otra oportunidad de ver la historia en pantalla grande, incluidos formatos de proyección de gran tamaño. El anuncio contempla funciones en distintos tipos de salas, aunque todavía quedan por conocerse detalles sobre la distribución de las exhibiciones y los complejos que participarán.

PUBLICIDAD

Regreso a más de 1.000 pantallas en Estados Unidos y Canadá desde el 11 de diciembre

El comunicado de NBCUniversal Media, publicado el 5 de noviembre, establece que La Odisea regresará a los cines el viernes 11 de diciembre de 2026. La nueva exhibición abarcará más de 1.000 pantallas en Estados Unidos y Canadá, con proyecciones en los formatos disponibles, incluidos IMAX e IMAX 70 mm.

La cifra corresponde al conjunto de los dos países y no exclusivamente al territorio estadounidense. Universal no precisó cuántas pantallas estarán habilitadas en cada mercado ni cómo se distribuirán las funciones entre las distintas cadenas de exhibición.

La compañía anunció un reestreno de alcance nacional en Estados Unidos. Esto significa que la película tendrá presencia en diferentes mercados del país, aunque no garantiza que llegue a todas las ciudades ni que esté disponible en todos los complejos cinematográficos. La programación dependerá de los acuerdos y las decisiones de cada exhibidor.

PUBLICIDAD

Para quienes quieran asistir a las funciones, todavía falta conocer qué cadenas incorporarán la producción a sus carteleras y cuándo comenzará la venta anticipada de entradas. La distribuidora no adjuntó un listado de ubicaciones al anuncio del 5 de noviembre.

La película dirigida por Christopher Nolan acumuló 1.800 millones de dólares en la taquilla mundial y superó el récord histórico de Universal Pictures. (Universal Pictures)

Regreso al IMAX 70 mm con disponibilidad limitada

Uno de los aspectos destacados del reestreno será la posibilidad de volver a ver La Odisea en IMAX 70 mm, un formato que utiliza película de gran tamaño y proyectores especializados. Su disponibilidad es más limitada que la de las salas digitales, debido a los equipos específicos que requiere para funcionar.

Universal destacó que la producción fue filmada íntegramente con cámaras IMAX, un hecho que la compañía presentó como un hito en la historia del formato. La decisión de incluir nuevamente estas funciones permitirá que los espectadores podrán ver la película en las condiciones de proyección para las que fue concebida.

PUBLICIDAD

El desempeño comercial también estuvo relacionado con este sistema. Según la información difundida durante el anuncio del reestreno, la película superó los USD 550 millones de recaudación en pantallas IMAX. Ese resultado corresponde únicamente a las exhibiciones de dicha compañía y no debe confundirse con los ingresos acumulados en todos los cines del mundo.

La diferencia entre IMAX digital e IMAX 70 mm será clave para quienes busquen una función específica. Aunque ambos formatos forman parte de la nueva programación anunciada, no todas las salas IMAX cuentan con proyectores para utilizar copias de película de 70 mm. Por ello, la disponibilidad de esta versión dependerá de los complejos que dispongan de esa tecnología.

PUBLICIDAD

Universal no publicó junto con el comunicado una lista de los establecimientos que ofrecerán estas proyecciones. Los espectadores interesados deberán esperar la información de las cadenas cinematográficas y de los canales oficiales de distribución.

La Odisea alcanzó USD 1.800 millones en la taquilla mundial

Universal informó que la película dirigida por Christopher Nolan acumuló aproximadamente USD 1.800 millones en recaudación mundial desde su estreno. De acuerdo con el balance presentado por el estudio, USD 626 millones corresponden al mercado doméstico —Estados Unidos y Canadá— mientras que USD 1.174 millones proceden de los mercados internacionales.

Con estos resultados, la producción se convirtió en la película más taquillera de la carrera del cineasta y en el título con mayores ingresos de la historia de Universal Pictures, según los registros de la compañía. También superó a Rápidos y Furiosos 7 como el lanzamiento internacional más exitoso del estudio.

PUBLICIDAD

El resultado comercial representa uno de los principales hitos de la trayectoria de Nolan, cuya filmografía incluye producciones como Oppenheimer, Interestelar, El origen y la trilogía de El caballero de la noche. Sin embargo, La Odisea estableció una nueva marca para el director al superar los ingresos de sus anteriores películas en el conjunto de los mercados internacionales y domésticos.

La producción también consiguió una posición destacada en las salas IMAX. La recaudación de más de USD 550 millones en ese circuito la convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de la compañía especializada en proyecciones de gran formato, de acuerdo con los datos difundidos sobre su recorrido en cines.

PUBLICIDAD

El estreno original tuvo lugar el 17 de julio de 2026. Universal señaló que la película ocupó el primer puesto de la taquilla mundial durante sus dos primeras semanas en cartelera. El balance presentado en noviembre recoge los ingresos acumulados antes de la nueva programación de diciembre, por lo que el reestreno podría modificar el resultado final.

El largometraje se filmó íntegramente con cámaras IMAX y volverá a proyectarse en copias de 70 milímetros en complejos seleccionados. (Melinda Sue Gordon/Universal Pic)

Universal todavía no publicó la lista de cines participantes

Aunque la fecha y el alcance general de la nueva exhibición ya fueron confirmados, Universal Pictures todavía no detalló las ciudades ni los complejos cinematográficos que proyectarán La Odisea. Tampoco informó cuánto tiempo permanecerá en cartelera ni cuántas funciones diarias tendrá cada establecimiento.

PUBLICIDAD

Esta información será especialmente relevante para quienes busquen las versiones IMAX 70 mm. A diferencia de las proyecciones convencionales, estas requieren instalaciones específicas y no están disponibles en todos los mercados. Por ese motivo, la presencia de la película en una ciudad no significa necesariamente que allí pueda verse en ese formato.

Los espectadores podrán consultar las carteleras de las principales cadenas de cine estadounidenses cuando se habilite la programación. También deberán verificar si las funciones anunciadas corresponden a IMAX digital, IMAX 70 mm u otra modalidad, ya que se trata de experiencias de exhibición diferentes.

Otro dato pendiente es la venta anticipada de entradas. El comunicado del 5 de noviembre no incluyó información sobre el inicio de las reservas ni sobre los precios de los boletos para las distintas versiones. Estos detalles deberán ser comunicados por los exhibidores y los canales oficiales de distribución.

PUBLICIDAD

Por ahora, la confirmación se limita a Estados Unidos y Canadá. Aunque Universal indicó que la película continúa en exhibición en mercados internacionales, no anunció en ese comunicado una fecha adicional para un nuevo reestreno en otros países.

El elenco y la producción detrás de la película

La producción lleva a la pantalla la historia de La Odisea, el poema épico atribuido a Homero que relata el largo regreso de Odiseo a Ítaca después de la guerra de Troya. El protagonista debe superar distintos obstáculos durante su viaje para volver a su hogar, donde lo esperan su esposa Penélope y su hijo Telémaco.

Matt Damon interpreta a Odiseo, mientras que Tom Holland participa como Telémaco. El elenco también incluye a Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, John Leguizamo, Zendaya y Charlize Theron.

Christopher Nolan estuvo a cargo del guion y la dirección. La película fue producida por el cineasta y Emma Thomas a través de Syncopy, la compañía que ambos dirigen. Universal la presentó como una producción de acción mitológica rodada en distintas partes del mundo mediante tecnología de cámaras IMAX.

El proyecto representó una nueva colaboración entre Nolan y el estudio después del éxito de Oppenheimer. En esta ocasión, el director llevó una de las historias más conocidas de la literatura clásica a una producción cinematográfica de gran escala, con un reparto internacional y un despliegue técnico centrado en la experiencia de las salas.

El estreno del 17 de julio marcó el inicio de su recorrido comercial, que ahora tendrá una nueva etapa en América del Norte. Desde el 11 de diciembre, los espectadores de Estados Unidos y Canadá podrán volver a encontrar la película en cartelera, aunque las ciudades, los horarios y la disponibilidad de cada formato todavía están pendientes de confirmación.