Las acciones de Nvidia caen por una investigación a su líder

El directorio de Nvidia abrió una investigación independiente sobre los vínculos de Jensen Huang con una empresaria asociada a presuntas tareas de espionaje para China. REUTERS/Lisi Niesner

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Las acciones de Nvidia cayeron más de 6% el lunes, después de que su directorio abriera una investigación independiente sobre la relación de su director ejecutivo, Jensen Huang, con una empresaria a la que agencias de inteligencia de Estados Unidos vinculan con actividades de espionaje para China. La revisión elevó la incertidumbre sobre la continuidad del cofundador al frente de la compañía.

La caída se produjo mientras el mercado evaluaba el riesgo para la conducción de la empresa. El resto de las tecnológicas asiáticas repuntó el lunes tras las pérdidas del viernes, y también subieron las acciones de fabricantes estadounidenses de chips como AMD, Marvell, Arm, Intel y Qualcomm.

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Jensen Huang, CEO de Nvidia, junto a su esposa, Lori Huang (izquierda), y con una empresaria china señalada por Estados Unidos como presunta espía (derecha). (Composición fotográfica) (Composición Reuters/captura de video )

La investigación se abrió luego de que trascendiera que Huang habría sido blanco de un “esfuerzo de inteligencia extranjera”. Nvidia afirmó el domingo que el ejecutivo apoya plenamente la revisión y se comprometió a cooperar con el directorio.

Las agencias de inteligencia estadounidenses sostienen que Alice Huang, ejecutiva de la firma de computación en la nube MegaSpeed, transmitía información a Beijing, según publicaron The New York Times y The Financial Times. Los informes no precisaron la naturaleza de la relación entre Alice Huang y el CEO de Nvidia.

Huang reconoció ante los empleados que había incumplido su responsabilidad hacia sus colegas, el directorio, los socios y los accionistas de todo el mundo. En un correo interno, escribió: “Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”.

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La continuidad de Huang, bajo la mirada de los inversores

Las acciones de Nvidia cayeron más de un seis por ciento, mientras que fabricantes de chips como AMD, Intel y Qualcomm registraron subas en Wall Street.

La pesquisa abrió interrogantes sobre el futuro de Huang como director ejecutivo, aunque algunos analistas descartaron que su salida sea inminente. Dan Ives, de Yorkville Ives & Co., calificó la situación como un “momento de descrédito” para el empresario.

Cualquier conversación sobre reemplazarlo es “una comedia”, afirmó Ives a CNBC. Aun así, consideró que la investigación y la relación extramatrimonial cambian el escenario para el CEO y para la compañía.

“Nvidia sigue estando entre dos y tres años por delante de China en chips de inteligencia artificial”, sostuvo el analista. Sin embargo, advirtió que los inversores se preguntan si Huang continuará al frente de la empresa y que la revisión del directorio introduce una gran incertidumbre.

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“La visión de Wall Street sería que probablemente siga, pero, dada la investigación del directorio, cualquier cosa puede pasar”, dijo.

La presión sobre Nvidia coincidió con una semana de fuertes caídas para las tecnológicas, después de que los inversores revisaran sus expectativas sobre la expansión de los centros de datos tras la victoria de los demócratas en el control del Congreso.

Joachim Klement, estratega de inversiones de Panmure Liberum, consideró que el efecto por ahora está limitado a Nvidia. Pero señaló a CNBC que, si la posición de Huang quedara “en peligro”, la empresa podría reducir su respaldo a otras compañías de Asia o Estados Unidos, con posibles repercusiones en otros nombres del sector de semiconductores.

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La respuesta de China y los respaldos a Huang

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, afirmó el lunes que la “llamada narrativa del espía chino” carece de fundamentos. Reuters informó que el funcionario cuestionó la acusación formulada contra Alice Huang.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el domingo la gestión del CEO de Nvidia, aunque aclaró que no había hablado con él sobre la investigación. “Creo que es un hombre honorable. Creo que probablemente tenga una explicación. Hay que escucharla”, dijo a los periodistas.

Trump agregó que Huang “ha hecho un trabajo increíble para nuestro país”. Shaun Maguire, socio de Sequoia, también lo defendió en una publicación en X y lo describió como “uno de los mayores emprendedores de esta generación”.

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