Kyle Larson se coronó campeón de NASCAR por tercera vez y se sumó a un selecto grupo de pilotos

Kyle Larson aseguró su tercer título de la NASCAR Cup Series en Homestead-Miami y logró el primer bicampeonato consecutivo de la categoría desde 2010 (Sam Navarro-Imagn Images)

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Kyle Larson se consagró campeón de la NASCAR Cup Series por tercera vez en su carrera al asegurar matemáticamente el título durante la etapa inaugural de la final de temporada disputada este domingo en el Homestead-Miami Speedway, en Florida.

Con este logro, el piloto de 34 años se convirtió en el primer bicampeón consecutivo de la categoría desde que Jimmie Johnson completara su racha de cinco coronas seguidas en 2010.

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Larson, quien conduce el Chevrolet N° 5 de Hendrick Motorsports, aseguró el título al acumular siete puntos de etapa tras finalizar cuarto en el primer segmento de la carrera de 400 millas (643 kilómetros). Dado que su principal rival, Christopher Bell, no ganó esa etapa, el piloto californiano quedó matemáticamente fuera de alcance.

La confirmación llegó por radio de parte del jefe de boxes Cliff Daniels, a lo que Larson respondió con ironía, ante la falta de dramatismo: “Qué anticlimático”.

El piloto de Hendrick Motorsports selló la consagración matemática al finalizar cuarto en la etapa inaugural de la carrera (Sam Navarro-Imagn Images)

Larson llegó 12° en la carrera pero la fiesta fue suya

La victoria en pista correspondió a Ryan Blaney, de Team Penske, quien superó a Tyler Reddick de 23XI Racing con poco más de una vuelta por disputarse, con la leyenda del baloncesto Michael Jordan observando desde el pit road como uno de los propietarios del equipo.

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Reddick finalizó segundo, seguido de William Byron, Bell (rival directo de Larson), Bubba Wallace y Denny Hamlin. Larson, que protagonizó un toque en boxes y cortó un neumático trasero derecho durante el segundo segmento y terminó en la posición 12ª.

“Me llegó la palabra de que habíamos asegurado el título y empecé a manejar como un idiota”, admitió Larson tras bajar del auto. “Estoy más enojado conmigo mismo”.

Pese al resultado en carrera, la celebración para él. Detuvo el Chevrolet cerca de la línea de largada para un vistoso burnout y luego subió al capó junto a sus tres hijos. Owen, de 11 años, tomó la bandera del campeonato y la agitó en el aire; Audrey, de 8, arrojó confeti a sus hermanos; y el pequeño Cooper, de 3, que posó para las fotos.

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Kyle Larson festejó el campeonato sobre el capó de su Chevrolet junto a sus tres hijos en la pista de Florida (Vasha Hunt-Imagn Images)

El título llegó después de una temporada regular sin victorias

El camino de Larson hacia la tercera corona resultó singular: estuvo 51 carreras sin ganar y atravesó toda la temporada regular de 26 fechas sin subir al podio más alto, algo inusual para un piloto de su nivel.

Sin embargo, una vez comenzado el Chase —el sistema de playoffs de NASCAR—, el piloto de California encadenó tres victorias en diez fechas y finalizó en el top 10 en ocho de ellas. “Merecen todos los frutos de la victoria. Se desempeñaron de manera absolutamente increíble en estas últimas diez carreras”, destacó el piloto Hamlin.

El punto de inflexión llegó en Talladega Superspeedway (Alabama), donde Larson, sin victorias previas en sus 58 arranques en pistas de superspeedway, lideró 23 vueltas, sumó 16 puntos de etapa y protagonizó una remontada en el tramo final para obtener su primera victoria en ese tipo de circuitos. Ese resultado catapultó su ventaja en la clasificación de 5 a 73 puntos.

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La última prueba antes de la final, en Martinsville Speedway (Virginia), lo complicó: quedó una vuelta abajo en el primer segmento y no sumó puntos de etapa. Llegó a Homestead (Florida) con una ventaja de 67 unidades sobre Bell y 70 sobre Hamlin.

El éxito en Talladega Superspeedway representó la primera victoria de Larson en esa clase de trazados tras 58 participaciones previas (Vasha Hunt-USA TODAY Sports)

Hendrick Motorsports consiguió su 16° campeonato

El título es también un hito para el propietario del equipo, Rick Hendrick, quien suma su 16ª corona en la Cup Series. “Creo que hay que considerarlo uno de los más grandes de todos los tiempos”, afirmó Hendrick en su rueda de prensa de campeón.

Jeff Gordon, actualmente vicepresidente del equipo, no ocultó su convencimiento de que Larson terminará superando sus propias cuatro coronas. “Va a pasarme”, dijo Gordon a medios presentes en el Homestead-Miami Speedway. Además añadió: “Ya llegué a esa conclusión. Más o menos lo supe cuando venía a Hendrick Motorsports. Es especial”.

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Jeff Gordon, cuatro veces campeón de NASCAR y hoy vicepresidente de Hendrick Motorsports, anticipó que Larson lo superará (John David Mercer-USA TODAY Sports)

Con tres títulos, Larson integra la élite histórica del automovilismo

Con tres campeonatos en la Cup Series —obtenidos en 2021, 2025 y 2026—, Larson se convirtió en el undécimo piloto de la historia con al menos tres coronas en la categoría.

Lo acompañan en ese selecto grupo Richard Petty, Dale Earnhardt y Johnson (siete cada uno), Gordon (cuatro) y Lee Petty, David Pearson, Cale Yarborough, Darrell Waltrip, Tony Stewart y Joey Logano (tres cada uno).

Fuera de NASCAR, el historial de Larson incluye dos participaciones en las 500 Millas de Indianápolis, una victoria en las 24 Horas de Daytona, tres títulos en el Chili Bowl y cuatro en el Knoxville Nationals, lo que lo coloca en la misma conversación que figuras históricas como Parnelli Jones, Mario Andretti, A.J. Foyt y Stewart, pilotos reconocidos por su capacidad de ganar en disciplinas y vehículos completamente distintos.

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Con esta consagración, Larson se convirtió en el undécimo piloto con al menos tres títulos en la historia de la competición (Randy Sartin-Imagn Images)

“Gana en todo lo que hace, y todos son autos y pistas completamente diferentes”, señaló el ex piloto y analista de NBC Sports, Jeff Burton. Y concluyó: “Está compitiendo contra los mejores en cada disciplina”.