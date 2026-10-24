Six Flags instalará cinturones de seguridad en algunas montañas rusas tras la muerte de un pasajero en Georgia

El presidente ejecutivo John Reilly anunció la contratación de especialistas independientes para revisar los protocolos en todos los parques (AP Foto/Mike Stewart).

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Six Flags instalará cinturones de seguridad en la montaña rusa Goliath de Georgia y en otras atracciones, luego de la muerte de Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, que fue expulsado de su asiento el 12 de octubre. La compañía mantiene cerrada la atracción mientras continúan las investigaciones estatales y locales.

El presidente ejecutivo de Six Flags Entertainment Corporation, John Reilly, expresó en un comunicado recogido por NBC News: “Sé que la confianza se gana con hechos, no con palabras. Como director ejecutivo de Six Flags, asumo esa responsabilidad personalmente”.

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El ejecutivo explicó que la empresa contrató a ingenieros independientes y especialistas en inspección de atracciones para revisar los protocolos de seguridad en todos sus parques.

“Nos comprometemos a evaluar cuidadosamente sus conclusiones y a tomar las medidas adecuadas para fortalecer aún más nuestros estándares y nuestra cultura de seguridad”, afirmó Reilly en una declaración citada por The New York Times.

A su vez, aseguró que comunicarán los próximos avances y se responsabilizarán de los “compromisos” con sus visitantes.

Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, falleció al caer del vagón en el parque Six Flags Over Georgia (Instagram/Archivo).

Dos montañas rusas más ya fueron confirmadas para la instalación

Goliath, la montaña rusa más alta del estado, utilizaba hasta entonces un sistema de seguridad compuesto por una barra sobre el regazo que se ajustaba entre las piernas de cada pasajero.

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Actualmente, 220 montañas rusas de Six Flags continúan en funcionamiento. Sin embargo, además de Goliath, la compañía retiró temporalmente de servicio otras ocho atracciones ubicadas en cinco parques de Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con Associated Press, las nueve montañas rusas fuera de operación fueron fabricadas por la empresa suiza Bolliger & Mabillard.

La compañía no precisó el calendario de reapertura de las atracciones cerradas ni detalló la lista completa de las que recibirán el nuevo dispositivo.

No obstante, un portavoz de Six Flags confirmó a The New York Times que la compañía añadirá cinturones de seguridad a Nitro, en Six Flags Great Adventure de Jackson, Nueva Jersey, y a Raging Bull, en Six Flags Great America de Gurnee, Illinois.

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La empresa retiró de servicio de manera temporal nueve atracciones construidas por el fabricante suizo Bolliger & Mabillard (AP Photo/Kate Brumback).

Goliath seguirá cerrada mientras se investiga la caída

La Policía del Condado de Cobb y las autoridades de Georgia investigan las circunstancias de la muerte. Hasta el momento, los investigadores no han establecido qué falló durante el recorrido ni por qué Kariem salió despedido del vagón.

Testigos consultados por Associated Press relataron haber visto al pasajero levantarse de su asiento, caer de cabeza dentro del vagón y luego ser expulsado. Otros contaron al medio local WXIA, filial de NBC News, que su cuerpo impactó contra otras personas antes de caer.

Ese mismo día, algunos visitantes que habían subido a Goliath manifestaron inquietudes sobre el sistema de sujeción.

Los informes de inspección divulgados por la Oficina del Comisionado de Seguros y Seguridad contra Incendios de Georgia indican que la atracción aprobó las revisiones anuales entre 2014 y 2026, aunque se consignaron “detalles de inspección” relacionados con corrosión, ruedas desgastadas y problemas estructurales.

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En marzo de 2026, Goliath también obtuvo la aprobación y el inspector señaló que debían sustituirse unos bujes mecánicos diseñados para absorber impactos, detalló NBC News.

La Policía del Condado de Cobb y autoridades locales investigan las causas por las cuales la víctima salió despedida de la atracción (AP Photo/Kate Brumback).

La decisión coincide con demandas y revisiones sobre la seguridad

La muerte de Kariem se suma a otros cuestionamientos recientes sobre la seguridad de las atracciones de Six Flags. En septiembre, tres personas demandaron a la empresa y al fabricante de componentes de la montaña rusa X2, de Six Flags Magic Mountain, en el sur de California, al alegar haber sufrido lesiones cerebrales graves.

Los demandantes alegan que X2 tenía un diseño defectuoso y que no se advirtió de forma suficiente sobre el riesgo de lesiones graves, consignó The New York Times.

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Ese mismo mes, el parque anunció el cierre permanente de la atracción, que cuenta con asientos giratorios, una caída de 65,5 metros (215 pies) y movimientos de rotación.