Xbox evalúa volver exclusivos todos sus juegos: ‘Fallout’ y ‘Minecraft’ podrían abandonar PlayStation

Xbox analiza la idea de volver exclusivos todos sus videojuegos. (Xbox)

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Xbox estaría evaluando recuperar una de las estrategias que marcaron sus primeros años en el mercado de los videojuegos: lanzar títulos exclusivos para sus consolas y dejar de publicar algunas de sus principales franquicias en PlayStation y Nintendo.

Una encuesta interna de Xbox Research plantea un escenario en el que la mayoría de los juegos de Xbox Game Studios quedarían limitados a sus propias plataformas, con una excepción importante: Call of Duty.

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La información fue reportada por Windows Central y no representa un cambio confirmado por Microsoft. Sin embargo, la consulta permite conocer una de las alternativas que la compañía estaría considerando para el futuro de su división de videojuegos, ahora bajo el liderazgo de Asha Sharma.

Xbox estudia la posibilidad de hacer sus videojuegos exclusivos. (Windows Central)

La posible estrategia afectaría a franquicias como Halo, Gears of War, Fallout, The Elder Scrolls, DOOM, Diablo y Minecraft. También incluiría a PHYSINT, el próximo videojuego de espionaje del desarrollador japonés Hideo Kojima, cuya publicación está vinculada a Xbox.

Xbox podría limitar sus principales franquicias a sus consolas

En los últimos años, Microsoft impulsó una estrategia multiplataforma para ampliar el alcance de sus videojuegos y obtener ingresos de jugadores que no tienen una consola Xbox. Esta política permitió que algunas franquicias históricamente asociadas a la marca llegaran a PlayStation y otras plataformas.

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El posible regreso a los exclusivos supondría un cambio de dirección. Según el escenario planteado en la encuesta, los futuros lanzamientos de Xbox Game Studios podrían dejar de llegar a las consolas de Sony y Nintendo, aunque continuarían disponibles en PC.

Entre los títulos que podrían verse afectados figuran The Elder Scrolls 6, el próximo juego de la saga Halo y nuevas entregas de Fallout y DOOM. La consulta también contempla a Diablo, una franquicia que Microsoft incorporó a su catálogo tras adquirir Activision Blizzard.

Xbox podría limitar sus principales franquicias para impulsar sus consolas.

La excepción sería Call of Duty, una de las series de disparos más populares del mercado. Su continuidad en otras plataformas permitiría mantener el alcance comercial de una marca que cuenta con una amplia comunidad de jugadores.

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Qué pasaría con Minecraft y los juegos de PlayStation

Uno de los casos más delicados sería Minecraft. El videojuego mantiene una comunidad internacional y está disponible en consolas Xbox, PlayStation, Nintendo, PC y dispositivos móviles.

De acuerdo con el escenario descrito, las versiones que ya se venden en plataformas de Sony y Nintendo podrían continuar funcionando y recibir soporte. No obstante, sus usuarios podrían quedarse sin algunos contenidos futuros si Microsoft decidiera reservar las novedades para sus propias consolas.

Por ahora, no existe una decisión oficial que confirme ese cambio. Además, restringir Minecraft supondría limitar el acceso a una franquicia que genera ingresos precisamente por su presencia en múltiples plataformas.

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Actualmente Xbox permite que varios de sus videojuegos exclusivos se encuentren diponibles para PlayStation y Nintendo.

La encuesta también menciona PHYSINT, el próximo proyecto de espionaje de Kojima. El título forma parte de las conversaciones sobre el futuro de los exclusivos debido a los acuerdos de publicación de Xbox con el reconocido desarrollador japonés.

Project Helix mantendría los juegos disponibles en PC

La posible estrategia no implicaría abandonar el mercado de las computadoras. La encuesta señala que los videojuegos seguirían llegando a PC, una plataforma que Microsoft considera central para su ecosistema.

Este enfoque también coincide con el desarrollo de Project Helix, el nombre con el que la compañía ha presentado su próxima consola. Microsoft ha indicado que el dispositivo tendrá compatibilidad con juegos de PC, lo que apunta a una integración más estrecha entre ambos entornos.

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De concretarse, la empresa podría concentrar sus esfuerzos en fortalecer Xbox y mantener al mismo tiempo el acceso a sus títulos mediante computadoras.

Xbox mantiene firme Project Helix, el cual sería su próxima generación de consolas.

Microsoft todavía no confirma un cambio de estrategia

La encuesta de Xbox Research busca medir la reacción del mercado ante posibles decisiones. Por eso, no significa que Microsoft haya aprobado el regreso a los exclusivos ni que vaya a retirar sus juegos de PlayStation y Nintendo.

Asha Sharma ha planteado la recuperación de la identidad de Xbox como uno de los objetivos de su gestión. Sin embargo, la decisión implicaría equilibrar el atractivo de los exclusivos con los ingresos que generan los lanzamientos multiplataforma.

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Por ahora, el futuro de franquicias como Halo, Gears of War y Minecraft continúa sin cambios confirmados. La posibilidad de reservar los próximos lanzamientos para Xbox y PC permanece como un escenario evaluado por la compañía, no como una política oficial.