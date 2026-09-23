Estados Unidos

Más de 100 personas dicen haber sufrido daños cerebrales después de subirse a una famosa montaña rusa del parque Six Flags en California

Los litigios presentados esta semana sostienen que el diseño inaugurado en 2002 expone a quienes utilizan el recorrido a fuerzas capaces de provocar lesiones severas y secuelas incapacitantes

Una vía de montaña rusa de color rojo sobre soportes oscuros con un tren en marcha y una fachada metálica con el letrero X2
Six Flags Magic Mountain mantiene cerrada la montaña rusa X2 tras la presentación de tres nuevas demandas por lesiones cerebrales (Captura Google Maps)
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Six Flags Magic Mountain mantiene cerrada la montaña rusa X2 desde la noche del 12 de julio. Tres nuevas demandas cuestionan el diseño de la atracción y atribuyen lesiones cerebrales graves a sus movimientos.

La empresa evitó pronunciarse sobre los litigios pendientes, informó la cadena estadounidense ABC News. Más de 100 personas afirmaron ante abogados haber sufrido daños cerebrales de distinta gravedad tras subir a X2 durante los últimos dos años, según CNN en Español.

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Las denuncias apuntan a que la atracción habría causado conmociones, hemorragias cerebrales y lesiones que derivaron en cirugías, coma, pérdida de memoria e incapacidad laboral.

Las tres acciones judiciales fueron presentadas esta semana contra Six Flags. Los demandantes sostienen que los problemas de diseño de X2 existen desde que la montaña rusa abrió en 2002, de acuerdo con ABC News.

Cartel con la sigla X2 en la fachada de una edificación junto a rieles rojos de montaña rusa sobre soportes grises
La atracción X2 alcanza velocidades de casi 128 kilómetros por hora y posee un sistema de asientos que giran 360 grados (Captura Google Maps)

El sistema de asientos giratorios y velocidades de 128 km/h

La atracción fue una de las propuestas del parque durante años por su sistema de asientos giratorios, caídas casi verticales y movimientos que los pasajeros no pueden anticipar.

El diseño de cuarta dimensión permite que los asientos giren 360 grados alrededor de la vía. Los trenes alcanzan velocidades de casi 128 km/h durante un recorrido de alrededor de dos minutos, detalló CNN en Español.

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Los abogados de los nuevos demandantes afirmaron que recibieron testimonios de cientos de personas. Esa cifra incluye a personas que contactaron a los letrados, mientras que los más de 100 casos mencionados corresponden a quienes afirmaron haber sufrido daños cerebrales.

Solo asumieron casos de personas con atención médica documentada y lesiones cerebrales, indicó ABC News.

Christopher Bulone, abogado civil de algunos de los afectados, declaró a CNN en Español: “Six Flags ha estado jugando deliberadamente con la vida de las personas”.

El letrado anunció las nuevas demandas durante una conferencia de prensa y sostuvo que la atracción no debería continuar en funcionamiento.

Montaña rusa de rieles rojos y torres metálicas oscuras junto a una carretera con palmeras y cielo azul
Más de cien personas afirmaron ante abogados haber sufrido daños cerebrales tras utilizar la montaña rusa durante los últimos dos años (Captura Google Maps)

El caso de Pamela Guillén

Una de las demandantes es Pamela Guillén, quien visitó el parque en julio para celebrar los 16 años de su hija. X2 fue la última atracción que utilizó ese día.

Guillén relató a ABC News que salió confundida y desorientada, perdió el conocimiento y despertó dos semanas más tarde en un hospital. Allí se enteró de que había pasado por una cirugía cerebral de urgencia.

“Todo quedó en blanco. Mi siguiente recuerdo es despertar en el hospital unas dos semanas después”, afirmó Guillén al medio estadounidense.

La mujer sufrió una lesión cerebral traumática y requirió una operación para detener una hemorragia. Permaneció intubada y en coma durante casi un mes, según ABC News.

Según CNN en Español, Guillén debió aprender nuevamente a hablar y caminar. También enfrenta dolores de cabeza, niebla mental y necesita medicación para prevenir convulsiones.

Los abogados de Six Flags argumentaron que la atracción recibe pruebas periódicas y advierte a los usuarios sobre los riesgos inherentes (REUTERS/Mike Stone/File Photo)
Los abogados de Six Flags argumentaron que la atracción recibe pruebas periódicas y advierte a los usuarios sobre los riesgos inherentes (REUTERS/Mike Stone/File Photo)

Las secuelas y el caso de Naomi Greer-Wilkinson

Otro caso corresponde a Naomi Greer-Wilkinson, quien subió a X2 seis días después del episodio de Guillén. Sus padres señalaron que continúa hospitalizada y esperan que pueda respirar por sus propios medios.

“Sus padres están con ella todos los días y se preguntan cuándo podrá volver a respirar sola”, dijo Bulone a ABC News. La fuente identificó a Greer-Wilkinson como una mujer de 25 años.

Las demandas de Guillén y Greer-Wilkinson sostienen que ambas perdieron el conocimiento después de bajar de la montaña rusa.

Los cirujanos concluyeron que sus lesiones surgieron de un evento traumático de aceleración y desaceleración rápida durante el recorrido, según documentos revisados por CNN en Español.

La demanda de Michael Wilk, el tercer afectado

Una tercera demanda fue presentada por un abogado de Los Ángeles, identificado como Michael Wilk por CNN en Español. El demandante afirmó haber sufrido una hemorragia cerebral después de utilizar X2 en febrero. El caso requirió varias intervenciones quirúrgicas, informó el medio.

ABC News identificó a ese demandante como Michael Wick, una discrepancia con la identificación de Michael Wilk de CNN en Español.

Según ABC News, pasó por dos operaciones cerebrales y una discapacidad le impide continuar con el ejercicio de la abogacía.

El demandante manifestó a CNN en Español que padece dolores de cabeza, pérdida de memoria y confusión mental. “A mi cerebro le cuesta procesar las palabras”, relató durante una entrevista.

También explicó que tiene dificultades para comprender conversaciones si las personas no hablan con claridad y en voz alta. Añadió que espera que su acción judicial derive en cambios.

Gary Dordick, abogado que representa a parte de los afectados, rechazó que la decisión de subir a una montaña rusa libere al parque de responsabilidad.

No asumen un riesgo de muerte o de daño cerebral catastrófico por una diversión familiar”, declaró a ABC News.

Montaña rusa de rieles rojos y estructura gris junto a palmeras y arbustos florecidos bajo un cielo despejado
La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California mantiene una investigación en curso sobre los incidentes registrados en el juego mecánico (Captura Google Maps)

El cierre de X2 y las investigaciones en curso

Un portavoz de Six Flags señaló previamente que X2 “permanece cerrada por el momento”, según CNN en Español. La compañía no explicó qué motivó la suspensión de la actividad.

El cierre ocurrió casi un día después de la última lesión registrada en la atracción. Antes de las nuevas demandas, Six Flags evitó responder consultas detalladas sobre el historial de incidentes.

Los abogados del parque defendieron en tribunales que existe un aviso sobre los riesgos inherentes a las atracciones mecánicas.

También argumentaron que X2 recibe pruebas periódicas y que las fuerzas físicas del recorrido no causarían lesiones cerebrales traumáticas a una persona que siga las indicaciones.

CNN en Español documentó, en una investigación difundida en agosto, más de una docena de lesiones graves y hospitalizaciones vinculadas con X2, además de al menos dos muertes.

Un abogado que representó a la familia de un joven fallecido tras subir a la montaña rusa hace cuatro años afirmó que recibió nuevos casos, entre ellos el de otro joven que habría muerto luego de utilizar la atracción a fines de 2025.

La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California no respondió a una solicitud de comentarios de CNN en Español. El organismo, que supervisa el funcionamiento de las atracciones, había señalado que la inspección sobre X2 seguía en curso.

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