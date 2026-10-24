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El cover de Queen que enfureció a Brian May: “Me horroricé”

El guitarrista recordó su reacción al descubrir que una película había modificado una de las canciones más vinculadas a la última etapa de la vida de Freddie Mercury

Moulin Rouge! incorporó fragmentos de “The Show Must Go On” en una secuencia construida con canciones de distintos artistas. (YouTube)
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Brian May cuestionó la versión de “The Show Must Go On” incluida en Moulin Rouge! y aseguró que la producción no consultó a los integrantes de Queen antes de modificar la canción. El guitarrista británico expresó su rechazo a la adaptación que llegó al cine en 2001 bajo la dirección de Baz Luhrmann, con Nicole Kidman y Ewan McGregor como protagonistas. Al recordarla, describió una reacción de sorpresa y tristeza.

La interpretación integra una película que reordena canciones populares para acompañar la historia de sus personajes. Sin embargo, para May el caso de la composición de Queen tenía una dimensión particular: se trataba de una obra publicada en 1991 y vinculada desde entonces a Freddie Mercury, cuya voz ocupa un lugar central en la grabación original.

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Brian May cuestionó que la película usara la canción sin consultar a Queen

En declaraciones recogidas por Express, Brian May afirmó que ni él ni los demás integrantes de Queen fueron consultados sobre las modificaciones realizadas para la película. “Nadie me preguntó, ni a mí ni al resto de la banda”, sostuvo el músico, quien cuestionó que la producción alterara una composición del grupo sin darles la oportunidad de participar en las decisiones creativas.

May señaló que la adaptación modificó la estructura de “The Show Must Go On”, canción incluida originalmente en el álbum Innuendo. En Moulin Rouge!, el tema forma parte de una secuencia que combina fragmentos de varias canciones y los ajusta a las necesidades dramáticas del relato. El guitarrista afirmó que no estuvo de acuerdo con ese tratamiento de la obra.

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A lo largo de las décadas, el repertorio de Queen fue objeto de versiones, interpretaciones en vivo y usos en películas, series y otros formatos. Sin embargo, la adaptación de “The Show Must Go On” generó un rechazo particular en May por los cambios introducidos en una composición que considera representativa de la identidad del grupo.

May vinculó su rechazo a la adaptación con el significado que el tema tuvo en la etapa final de Freddie Mercury. (Cortesía de Queen Productions LTD/via REUTERS)
May vinculó su rechazo a la adaptación con el significado que el tema tuvo en la etapa final de Freddie Mercury. (Cortesía de Queen Productions LTD/via REUTERS)

La ausencia de un pasaje cambió la percepción del guitarrista

El músico identificó un recorte específico como el elemento que definió su rechazo. “Lo reorganizaron por completo y eliminaron una de las partes más importantes, que es la de ‘las alas de las mariposas’”, declaró a Express. Se refería al verso original My soul is painted like the wings of butterflies (“Mi alma está pintada como las alas de las mariposas”), una imagen poética que vincula la experiencia íntima del narrador con la expresión artística y la perseverancia frente a la adversidad. Para May, su eliminación alteró un pasaje fundamental de la composición, escrita principalmente por él y acreditada a Queen.

“The Show Must Go On” ocupa un lugar particular en la discografía de Queen por el contexto en que fue grabada. La canción llegó al público en 1991, cuando la salud de Mercury era objeto de especulaciones, aunque el cantante no había hecho público su diagnóstico de VIH. Con el tiempo, la interpretación vocal de la versión original quedó asociada a la etapa final de la trayectoria de la formación.

May explicó que le resultó difícil separar la escena de la película de la historia de la canción. “Me horroricé. Me entristeció muchísimo”, dijo al describir el momento en que advirtió el cambio. También afirmó que la producción había tomado el tema y lo había convertido en algo diferente, con la exclusión de un componente que consideraba esencial.

El filme convirtió repertorios de Queen, Elton John, David Bowie, Madonna y The Police en parte de su relato musical. (Captura/YouTube)
El filme convirtió repertorios de Queen, Elton John, David Bowie, Madonna y The Police en parte de su relato musical. (Captura/YouTube)

Moulin Rouge! convirtió canciones conocidas en parte de su relato

La versión de “The Show Must Go On”, interpretada en la película por Jim Broadbent y Nicole Kidman, con la participación de Anthony Weigh, forma parte de la propuesta musical de Moulin Rouge!, dirigida por Baz Luhrmann y estrenada en 2001.

Ambientado en el París de comienzos del siglo XX, el largometraje utiliza canciones de distintas épocas para desarrollar su historia. Kidman y Ewan McGregor interpretaron a Satine y Christian, protagonistas de una trama atravesada por el espectáculo y el romance.

El largometraje reunió adaptaciones de repertorios de artistas como Elton John, David Bowie, Madonna y The Police. En ese marco, las canciones fueron reconfiguradas para que sus letras y melodías dialogaran con la narración. La intervención sobre el tema de Queen fue una de las decisiones que May cuestionó públicamente, según sus declaraciones.

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